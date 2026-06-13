Niet te missen: Hoge werkdruk bij Lidl en Jumbo op Provada

Niet te missen: Hoge werkdruk bij Lidl en Jumbo op Provada
Foto: Studio Kastermans

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft vijf verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. FNV slaat alarm om ongezond hoge werkdruk bij Lidl

De werkdruk bij Lidl is nog altijd ongezond hoog, meldt FNV na onderzoek. Volgens de vakbond scoort bijna driekwart van de medewerkers (74 procent) 'code rood' op werkdruk en loopt daarmee verhoogd risico op uitval. Ruim een kwart (29 procent) van de werknemers werd afgelopen jaar ziek door de werkdruk.

Lees het volledige artikel.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

2. Interview: Jumbo-vastgoedman Kamphues over Foodmarkten en tenders

Jumbo kondigde op de Provada een ambitieus project aan in de Utrechtse 'blue zone'-nieuwbouwwijk Cartesius. Marino Kamphues, binnen Jumbo verantwoordelijk voor vastgoed, zint op groei in alle opzichten. 'We willen groeien in aantal winkels, in omzet en in marktaandeel.' Distrifood spreekt met Kamphues op de vastgoedbeurs.

Lees het volledige artikel.

Jumbo's vastgoeddirecteur Marino Kamphues. Foto: Distrifood
Jumbo's vastgoeddirecteur Marino Kamphues. Foto: Distrifood

3. 🎧 Distrifood Podcast: Jumbo en Lidl op de Provada

Deze week was Distrifood op de Provada. Voor supermarktformules is deze vastgoedbeurs een uitgelezen kans om eens goed te netwerken en investeerders te enthousiasmeren voor grote plannen. Jumbo en Lidl hadden op de Provada een eigen stand.

Luister hier de hele aflevering.

Foto Cor Salverius
Foto Cor Salverius

4. Fotorepo: Zo ziet de tweede Upfront-super eruit

De tweede Upfront-winkel opende afgelopen weekend zijn deuren aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Distrifood ging langs om een kijkje te nemen.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Dennis Wisse
Foto: Dennis Wisse

5. Vis in supermarkt: Zalm blijft koning, promodruk op mosselen enorm

Zalm is de onbetwiste koning van het visschap in de supermarkt. Schaal- en schelpdieren worden steeds populairder, aangejaagd met steeds meer aanbiedingen. De promodruk op mosselen steeg in het afgelopen jaar gigantisch, naar ruim 50 procent. Distrifood neemt elke maand samen met marktonderzoeker Circana een categorie onder de loep en deze maand is dat vis.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

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