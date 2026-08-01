Niet te missen: Erop of eronder voor Dekamarkt en discounters onder de loep

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Aldi ruimt in zijn winkels steeds meer meters in voor aanbiedingen. Wat wil dat zeggen? Distrifood spreekt met retailexpert Hans Eysink Smeets over recente ontwikkelingen bij Aldi en Lidl, aan de hand van zijn model voor de levenscyclus van discounters. 'Als een pure discounter zijn plek linksonder heeft verlaten, maak je ruimte voor een nieuwe.'

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Een verhoogde actiestelling bij een Aldi in Uithoorn. Foto: Distrifood

Dekamarkt boekte in het afgelopen jaar een nettoverlies van 29 miljoen euro. Het negatieve resultaat leidt binnen de branche allesbehalve tot verbazing. Al langer zingt het verhaal rond dat het niet goed gaat met de formule. De directie van Dekamarkt zelf ziet de toekomst echter rooskleurig in, maar is dat terecht? De nieuwe ombouwoperatie moet duidelijk maken of Dekamarkt voldoende perspectief heeft.

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Foto: Cor Salverius

Afgelopen week sprak Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink uitgebreid met retailexpert Hans Eysink Smeets over Aldi en Lidl. Vooral Lidl voegt steeds meer waarde toe aan zijn formule, waardoor het bedrijf de pure discounthoek verlaat. Dat schept ruimte voor andere lageprijsformules.

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Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink

Lidl heeft recent de non-foodafdelingen in al zijn vestigingen in Nederland vernieuwd. Lidl-topmanagers Remco Driessen en Berend van den Nieuwenhuijzen leggen uit wat er precies is gebeurd en wat Lidl met de operatie wil bereiken. 'Het is voor klanten nu veel helderder. Makkelijker om te oriënteren.'

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Remco Driessen en Berend van den Nieuwenhuijzen op de vernieuwde non-foodafdeling in Huizen. Foto: Ton Kastermans Fotografie

Jumbo-ondernemers Ralf Jansen en René Puts nemen in het Belgische Pelt de winkel over van Jumbo. In aanloop naar dat moment blikt Ralf Jansen vooruit. 'Het wordt onze grootste winkel.'

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V.l.n.r.: Ralf Jansen, Ducleaux Frijters, operationeel manager van de Jumbo’s van de ondernemers, en René Puts. Foto: Jumbo Jansen & Puts

Het succes van alcoholvrij bier smaakt Heineken naar meer. Daarom wil de brouwer dat consumenten vaker naar een 0.0 grijpen, bijvoorbeeld tijdens de lunch.

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Retaildirecteur Heineken Bart Wijn. Foto: Fred Libochant