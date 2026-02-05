Gesponsord Sugar-score levert maatschappelijke impactprijs op

Met zijn Sugar-score heeft Holie's positieve impact op de publieke gezondheid en draagt het bedrijf bij aan bewustwording over verborgen suikers. Holie's stimuleert consumenten suikerarme keuzes te maken. Hiervoor ontvangt Holie's de Industributie Trofee voor het beste gezondheidsinitiatief. CEO en co-founder Merick Schoute over dit succes.

Met een A-, B- of C-label geef je aan hoeveel suiker ontbijtgranen en tussendoorrepen bevatten. Hoe ben je tot dit initiatief gekomen?

Merick Schoute: 'Het gaat slecht met de gezondheid in Nederland. De helft van de bevolking heeft overgewicht en we eten veel te veel suiker, vaak zonder dat we het doorhebben. 80 procent van de producten in de supermarkt is niet gezond, volgens het Voedingscentrum. Maar veel producten lijken door claims heel gezond: bron van vezels, met extra proteïnen of vitaminen, terwijl ze tegelijk boordevol suiker zitten. Met Sugar-score willen we consumenten echt een gezondere keuze laten maken.'

"Het initiatief daagt de voedingsindustrie op transparante en faire wijze uit en zet druk op producenten om hun suikergehalte te verlagen", schrijft het Industributie-rapport. Dat is een extra compliment, boven op jouw eigen positieve aanpak. Hoe zie je dat?

'Het bevestigt wat we zelf ook vinden. Iedereen vindt dat het beter moet, maar maak er maar eens een begin mee. Het lukt de supermarkten zelf niet om grote merken in beweging te krijgen. Wij zijn in die zin een luis in de pels in de categorie, die wel de hele categorie in beweging krijgen. En dat is de bedoeling, het hele schap moet in beweging komen.'

"De jury vindt de missie van Holie’s geloofwaardiger dan die van andere merken: de norm voor het hele Holie’s-assortiment is suikerarm, terwijl concurrenten naast hun gezonde lijn de ongezonde lijn blijven promoten." Dat is onverholen kritiek van de retail op uw concurrenten. Wat vind je daarvan?

'De concurrenten zitten vast in hun oude stramien met ongezonde producten, die wel heel goed verkopen. Ik denk dat zij het spannend vinden om echt positie te kiezen op gezondheid. Wij doen dat wel en hebben inmiddels veertig producten op het schap die allemaal aan dezelfde strenge eisen voldoen.'

Holie’s staat ook op de derde plaats van de Rising Stars. Het is niet alleen een gezond initiatief, maar ook een commercieel succes. Welke verdere mogelijkheden voor groei zie je?

'We gaan juist weer een nieuwe groeifase in met Holie’s. In Nederland worden we steeds bekender, groeien we door innovatie en doordat steeds meer mensen ons merk ontdekken. De tweede groeipijler is export, naar België en de UK, en we gaan live in nog tien landen. Daarnaast stappen we in andere kanalen: hotels, cateraars en bedrijven.'

Dit artikel is gesponsord door Holie's .