🎧 Distrifood Podcast: Geharrewar bij Spar

Spar gaat reorganiseren op het hoofdkantoor. In totaal verdwijnen er 50 functies in Waalwijk. Waarom zet Spar deze stap en wat betekent dit voor de slagkracht van de formule?

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteuren Joep Meijsen en Maurice de Jong onder leiding van Tiny Tati over de situatie op het hoofdkantoor van Spar.

Reorganisatie bij Spar komt niet uit de lucht vallen

De reorganisatie bij Spar komt niet uit de lucht vallen. In een interview met Distrifood kondigde directeur Ruud van Munster al aan dat naar de manier van werken en de organisatie werd gekeken. 'Het is voor een belangrijk deel mijn taak als nieuwe ceo om alle proposities met een kleinere, eenvoudigere organisatie naar de markt te brengen.’ Op de directe vraag of er een reorganisatie aankomt: '‘De complexiteit moet worden vereenvoudigd. Het moet simpeler en meer gestandaardiseerd. Dat betekent uiteindelijk dat wij met de formule in al zijn verschijningsvormen willen verbeteren en verder groeien. Tegelijkertijd moeten we daarbij onze franchisenemers tegen lagere kosten gaan bedienen.’