´StopDiefstal geeft winkelier de regie terug´

´StopDiefstal geeft winkelier de regie terug´

Winkeldiefstal is niet zomaar een terugkerend probleem, maar in sommige gevallen zelfs een structurele kostenpost. Niet alleen door de gestolen goederen, maar vooral door de tijd, personeelsinzet en administratieve rompslomp die ermee gepaard gaan. Robert Riedstra van Axians vertelt over hun nieuwe app StopDiefstal waarmee een winkeldiefstal ´binnen vijf minuten´ civielrechtelijk wordt afgehandeld.

´Met StopDiefstal geven we winkeliers de regie terug´, vertelt Robert Riedstra, manager bij Axians Retail. ´Ze worden direct gecompenseerd voor de schade en overlast, en kunnen binnen vijf minuten weer doen waar het écht om draait: hun winkel runnen en klanten helpen.´ 

Snel, eenvoudig en veilig diefstal afhandelen

Met StopDiefstal kunnen winkeliers eenvoudig een vaststellingsovereenkomst sluiten met de winkeldief. ´Er hoeft geen politie of justitie tussen te komen´, legt Riedstra uit. ´Uniek is dat de wettelijk bepaalde schadevergoeding van € 181 - minus de platformvergoeding van € 25 in geval van een succesvolle afhandeling - direct op de rekening van de benadeelde wordt bijgeschreven. Daarnaast is er altijd volledig inzicht in lopende en afgeronde dossiers én opgelegde winkelverboden.´  

Volledig digitaal

De afhandeling verloopt volledig digitaal. ´Wanneer een betaling uitblijft, wordt het dossier automatisch doorgezet naar een aangesloten incassobureau. Zowel zelfstandige ondernemers als winkelketens kunnen gebruik maken van het platform. Het is een transparante en laagdrempelige oplossing om snel en effectief op te treden tegen winkeldiefstal´, aldus Riedstra. 

De app is ontwikkeld in samenwerking met Data Lawyers uit Amsterdam en voldoet aan alle eisen op het gebied van privacy, security en de AVG. 

Dit artikel is gesponsord door Axians.

