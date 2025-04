Gesponsord Strategische personeelsplanning in de foodsector

In een tijd waarin de arbeidsmarkt historisch krap blijft, zoeken voedselproducenten en logistieke bedrijven naar oplossingen om hun productieprocessen draaiende te houden. HOBIJ, specialist in het koppelen van organisaties aan gemotiveerde flexkrachten uit heel Europa, biedt hiervoor een doordachte aanpak. Commercieel Directeur Paul van Dieperbeek deelt zijn inzichten over strategische personeelsplanning in de foodsector.

'In dertig jaar tijd zijn we geëvolueerd van een regulier bureau met focus op recruitment naar een strategisch partner in personeelsplanning', legt van Dieperbeek uit. HOBIJ, in 1995 opgericht in Veghel, startte als traditioneel uitzendbureau. Door de jaren heen heeft de organisatie zich ontwikkeld tot specialist in het vervullen van de grootschalige flexibiliteitsbehoefte voor de foodsector, logistiek en techniek.

Al in 1997 startte HOBIJ met het werven van personeel buiten Nederland. 'We vissen niet alleen in de Nederlandse vijver, maar in de vijver die de EU heet', aldus Van Dieperbeek. 'De foodsector heeft een structurele behoefte aan uitvoerend personeel die we lokaal niet kunnen invullen. Met historisch lage werkloosheidscijfers in Nederland en een groeiende mismatch tussen opleidingsniveau en arbeidsvraag, is het noodzakelijk om binnen de bredere Europese arbeidsmarkt te zoeken.'

Van Polen naar Zuid-Europa

Waar de werving aanvankelijk plaatsvond in Oost-Europese landen als Polen en Roemenië, komt de instroom nu voornamelijk uit Zuid-Europa. 'In landen als Spanje en Portugal, en binnenkort ook Italië en Griekenland, zien we nog hoge werkloosheidscijfers onder jongeren. Deze mensen zijn goed opgeleid, spreken behoorlijk Engels en zijn gemotiveerd om te werken. Wij bieden hun een totaalpakket.'

Dit pakket gaat verder dan alleen werk. HOBIJ zet zich in voor huisvesting, vervoer en sociale begeleiding. 'We hebben een verantwoordelijkheid voor deze mensen. Zij komen naar Nederland op zoek naar een betere toekomst voor zichzelf en hun gezin. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan goede leefomstandigheden en welzijn.'

HOBIJ en BACU

Een treffend voorbeeld van HOBIJ's aanpak is de samenwerking met industriële bakkerij BACU. 'Zij kenden een enorme flexibiliteitsbehoefte, met extreme pieken rond feestdagen als Moederdag. Dan moesten ze plotseling met 250 man opschalen voor 4-5 dagen.'

Voordat HOBIJ daadwerkelijk personeel begon te leveren, vormden ze een projectgroep waarin het management van beide organisaties samenwerkte. 'We hebben hun bedrijfsprocessen grondig geanalyseerd: hoe verloopt hun planning, wat veroorzaakt de personeelsbehoefte, en hoe kunnen we toekomstige behoeften voorspellen? Door strategisch over verschillende klanten heen te plannen, kunnen we dezelfde pool flexwerkers inzetten waar ze op dat moment het hardst nodig zijn. Zo waarborgen we niet alleen continuïteit voor onze opdrachtgevers, maar bieden we ook stabiel werk aan onze flexwerkers.'

Met een dedicated team van vier HOBIJ-medewerkers in verschillende rollen implementeerden ze het plan. "Dat zorgde al in het eerste jaar voor enorm veel rust op de werkvloer. De vrachtwagens gingen op tijd bij het dok weg en er ontstond stabiliteit in het totale proces."

Ontwikkeling en behoud

Naast het invullen van flexibele personeelsbehoeften zet HOBIJ sterk in op ontwikkeling. 'Via onze eigen academy bieden we mensen de mogelijkheid om zich op onze kosten te ontwikkelen. Een orderpicker kunnen we opleiden tot heftruckchauffeur, inclusief certificering. Mensen met technische ambities kunnen we op verschillende niveaus opleiden en diplomeren.'

In de wachtruimte van HOBIJ kunnen aangekomen flexkrachten ontspannen na een lange reis.

Deze ontwikkelingsmogelijkheden dragen bij aan een langere verblijfsduur van flexkrachten. Bij Sligo Food Group, een van HOBIJ's grootste klanten, is de gemiddelde verblijfsduur van flexkrachten over het jaar heen getild. 'Dat klinkt wellicht niet indrukwekkend, maar in onze branche is dat behoorlijk hoog', benadrukt Paul. 'We focussen op hoe we mensen kunnen behouden door goed voor hen te zorgen en in te zetten op werkgeluk. Dit resulteert niet alleen in een langere verblijfsduur, maar leidt ook tot hogere productiviteit, een betere omzet én een verbetering van de kwaliteit van het totale proces.'

Toekomst van flexwerk

Ondanks politieke discussies over flexwerk ziet Van Dieperbeek een blijvende behoefte aan flexibiliteit in de foodsector. 'De politieke standpunten komen niet altijd overeen met de werkelijkheid en behoefte van de markt.' Bovendien veranderen ook de wensen van werknemers. 'De nieuwe generatie op de arbeidsmarkt is niet per se op zoek naar een vast contract. Ze zoeken flexibiliteit in werkzaamheden, uitdaging, ontwikkelingsmogelijkheden én stabiliteit in inkomen.'

Van Dieperbeek verwacht dat de instroom van flexkrachten uit het buitenland onverminderd hoog zal blijven. 'Ik zie geen enkele manier waarop er extra capaciteit op de Nederlandse markt gaat ontstaan.' Hoewel automatisering en robotisering een deel van het werk zullen overnemen, schuift daarmee ook de rol van de flexkracht op. "Je hebt uiteindelijk mensen nodig die begrijpen hoe ze die machines moeten bedienen.'

Vooral in de foodindustrie, waar productieprocessen vaak kort-cyclisch veranderen, blijft handmatig werk noodzakelijk. 'Ik verwacht dat we daar de komende jaren nog heel veel instroom van Europese flexkrachten voor nodig zullen hebben.'

