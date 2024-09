Gesponsord Eurojob is de nachtelijke bondgenoot van supermarkten

Delen

In een tijd waarin supermarkten worstelen met personeelstekorten en een veranderende arbeidsmarkt, biedt recruitmentbureau Eurojob een verfrissende oplossing. Met hun innovatieve all-inclusive service transformeren zij de nachtelijke uitdagingen van supermarkten in een goed geoliede machine.

Eurojob, een recruitment agency met ruim twintig jaar ervaring, heeft zich ontpopt tot een ware trendsetter in de supermarktbranche. Het bedrijf is sinds 2019 onderdeel van de internationale HR-gigant House of HR, en biedt een aanpak die de markt op zijn kop zet. ‘Ons supermarktconcept is echt uniek in de markt’, vertelt directeur Selina Klompmaker. ‘We ontzorgen supermarkten volledig in de avond en nacht. We beginnen op het moment dat de winkel sluit met vakkenvullen, en zorgen ervoor dat supermarkten er de volgende ochtend weer netjes en gevuld uit zien.’

We beginnen op het moment dat de winkel sluit met vakkenvullen”

Bianca, ook directeur bij Eurojob, vult aan: ‘We zien dat supermarkten vaak worstelen met personeelstekorten of ondernemers die zich willen focussen op hun kerntaken. Daar springen wij op in.’ De kracht van Eurojob ligt in hun aanpak met internationale medewerkers die speciaal naar Nederland komen voor deze functie. ‘Dit zijn volwassen, gemotiveerde mensen die hier echt hun geld willen verdienen’, legt Bianca uit. ‘Zo krijg je een professioneel team met meer betrokkenheid.’

Bianca Mergen: 'We zien dat supermarkten vaak worstelen met personeelstekorten of ondernemers die zich willen focussen op hun kerntaken.'

Wat Eurojob onderscheidt is hun totaalpakket. Naast het verzorgen van de personeelsbezetting, nemen zij ook de zorg voor huisvesting en vervoer van medewerkers op zich. Deze complete service blijkt in de praktijk vaak niet alleen efficiënter, maar ook kosteneffectiever dan traditionele personeelsoplossingen.

De voordelen reiken verder dan de portemonnee. Supermarktmanagers ervaren ook een flinke tijdsbesparing doordat ze zich niet meer hoeven bezig te houden met planning, sollicitatiegesprekken, contracten en ziekteverzuim. ‘Onze klanten kunnen zich weer focussen op hun kerntaken’, zegt Selina. Bovendien zien veel supermarktondernemers een stijging in klanttevredenheid sinds ze met Eurojob werken.

Onze klanten kunnen zich weer focussen op hun kerntaken”

Betrouwbaarheid staat hoog in het vaandel en elke ochtend is de winkel gegarandeerd “piek fijn” in orde, wat zorgt voor een zorgeloze start van de dag voor het reguliere personeel. Deze consistentie draagt bij aan de langdurige samenwerkingen die het bedrijf nastreeft. ‘Sommige klanten werken al 17 jaar met ons’, vertelt Selina trots.

Vertrouwen bouwen

Voor supermarkten die overwegen met Eurojob in zee te gaan, is het belangrijkste advies: durf los te laten. ‘Het gaat om vertrouwen opbouwen’, benadrukt Selina. ‘We beginnen bij elke nieuwe winkel onderaan de ladder qua vertrouwen, maar dat groeit snel.’ Bianca voegt toe: ‘Goede communicatie is cruciaal. We streven naar een langdurige samenwerking waarin we elkaar echt leren kennen.’

Selina Klompmaker: 'We beginnen bij elke nieuwe winkel onderaan de ladder qua vertrouwen, maar dat groeit snel.'

De resultaten ­spreken voor zich. Klanten die eenmaal met Eurojob werken, blijven doorgaans bij de service. Met plannen om het concept verder uit te breiden, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Eurojob. Voor supermarkten die worstelen met personeelsbezetting of simpelweg hun focus willen verleggen, biedt deze all-inclusive service een oplossing die het overwegen waard is. In een sector waar continuïteit en kwaliteit hand in hand gaan, blijkt Eurojob de nachtelijke bondgenoot waar veel supermarkten naar op zoek zijn.

Dit artikel is gesponsord door Eurojob.