Gesponsord Zo blijf je als retailer concurrerend

Toenemende internationale concurrentie, stijgende kosten door inflatie en de noodzaak om over te stappen naar een circulaire economie. Hoe kunnen retailers in deze veranderende markt hun positie versterken? Ashkan Danaei, Sales Director bij Tetra Pak, legt uit hoe bedrijven het hoofd kunnen bieden aan deze uitdagingen door te focussen op innovatie.

De voedings- en drankenindustrie in Nederland verandert snel. Waar de sector jarenlang floreerde, zorgt toenemende concurrentie van andere landen nu voor nieuwe obstakels. Tegelijkertijd kampen producenten en retailers met inflatiedruk, wat hun operationele kosten verhoogt. En de derde, misschien wel grootste uitdaging: de noodzaak om over te schakelen naar een circulaire economie. Retailers staan voor de taak om hun bedrijfsvoering aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Maar hoe kunnen ze dat aanpakken?

De uitdagingen waar de Nederlandse markt voor staat, liggen op het snijvlak van circulariteit en innovatie”

Ashkan Danaei, Sales Director bij Tetra Pak : ‘De uitdagingen waar de Nederlandse markt voor staat, liggen op het snijvlak van circulariteit en innovatie. Wij focussen ons op het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van kosten, door innovatieve oplossingen te bieden die de hele keten verduurzamen. We ontwikkelen technologieën die het hergebruik van materialen makkelijker maken en helpen retailers om zowel circulair als concurrerend te worden.’

Slimme technologieën

Bij het verbeteren van de productiviteit is het belangrijk om innovatie te blijven omarmen. Nieuwe technologieën helpen retailers bijvoorbeeld om slimmer om te gaan met energie- en waterverbruik. Ashkan legt uit: ‘We werken samen met Nederlandse producenten om hun machine-installaties te optimaliseren. Dit stelt hen niet alleen in staat om het energieverbruik te verminderen, maar ook om het waterverbruik te halveren en het gebruik van reinigingsmiddelen met 99% te verminderen. Zulke innovaties zijn niet alleen interessant vanuit een milieuperspectief, maar helpen ook om kosten te drukken in een tijd waarin inflatie de kop opsteekt. Retailers kunnen zo producten aanbieden die innovatief en betaalbaar zijn, wat hen een concurrentievoordeel geeft.’

Transitie naar circulaire economie

Van afgedankt materiaal weer kwalitatieve producten maken, dat is de kern van een circulaire economie. De wereldwijde economie verbruikt momenteel 70% meer nieuwe materialen dan wat er hergebruikt kan worden, en het wereldwijde afval neemt alleen maar toe. Meer dan 90% van de gewonnen materialen wordt verspild en slechts 8,6% wordt opnieuw gebruikt in de economie. De noodzaak om over te stappen naar een circulaire, koolstofarme economie is dus groot. Tetra Pak speelt hierop in door innovatieve circulaire projecten te ondersteunen.

Een drankenkarton bestaat gemiddeld voor 70% uit papier, wat van hoge kwaliteit is en geschikt voor herverwerking tot verschillende soorten papieren verpakkingen. Voor het resterende deel van de drankenkartons heeft Tetra Pak één miljoen euro in Recon Polymers geïnvesteerd, een bedrijf dat PolyAI verwerkt uit gebruikte drankenkartons tot herbruikbare grondstoffen voor de kunststofindustrie. Tetra Pak’s partner, AVK Plastics, verwerkt de PolyAI vervolgens tot kunststofproducten, zoals transportpallets en mobiele afvalcontainers. Zulke initiatieven zijn een belangrijke stap naar een circulaire economie, waarin materialen effectief worden hergebruikt.

De toekomst

De Nederlandse voedingsindustrie heeft een unieke kans om de lokale productie en economie te laten groeien en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten. ‘In Nederland hebben we altijd vooropgelopen in innovatie’, concludeert Danaei. ‘Samen met retailers kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse voedings- en drankenindustrie klaar is voor de toekomst, met oplossingen die bijdragen aan een circulaire economie en tegelijkertijd concurrentievoordeel opleveren.’

Dit artikel is gesponsord door Tetra Pak.