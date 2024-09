Gesponsord 'Food hacks' goed voor portemonnee en milieu

De stijgende energieprijzen en torenhoge inflatie dwingen de Nederlandse consumenten om slimmer en goedkoper te leven. Hoewel de algemene inflatie lijkt te stabiliseren, blijven de prijzen voor dagelijkse boodschappen toenemen. Zo werden in juli 2024 onze dagelijkse boodschappen 5,4% duurder. In augustus 2024 kwam de voedselinflatie uit op 5,6%, opnieuw duidelijk hoger dan de totale inflatie. Sinds 2022 maken de prijzen van onze voedingsmiddelen al een sterke groei door, met een gemiddelde stijging van ongeveer 27%.

Om de stijgende prijzen het hoofd te bieden, grijpen steeds meer mensen naar zogenaamde 'food hacks'. Zo verschenen er al meer dan 164.000 berichten op het socialemediaplatform TikTok onder de hashtag #foodhacks, waar mensen slimme manieren delen om hun boodschappen- en energiekosten te verlagen. Denk aan tips voor efficiënte maaltijdplanning, het verlengen van de houdbaarheid van producten en het omtoveren van vergeten groenten, fruit, vlees of vis tot maaltijden.

Deze hacks winnen niet alleen terrein op sociale media, maar ook in de dranken- en voedingsindustrie. Zo gaat Tetra Pak al decennia op zoek naar innovatieve manieren om voedsel te produceren en verspilling te verminderen. Ze werken samen met partners wereldwijd aan nieuwe processen zoals precisiefermentatie en kweekvlees, die helpen om met minder natuurlijke hulpbronnen toch de groeiende wereldbevolking te voeden.

Voedselverspilling terugdringen met food hacks

Bovendien zijn food hacks niet alleen goed voor onze portemonnee, maar ook voor onze planeet. Deze zuinigere manier van leven resulteert namelijk in minder voedselverspilling, en dat is nodig, gezien een derde van het geproduceerde voedsel wereldwijd nog steeds verloren gaat of verspild wordt. In Nederland verspilt ieder persoon jaarlijks gemiddeld 33,4 kilogram aan voedsel. Als alle Nederlanders thuis een week lang geen voedsel zouden verspillen, kan hiermee ruim 23 miljoen maaltijden worden bespaard. Dit kan 34 miljoen kilogram aan CO2-uitstoot voorkomen.

Slimme verpakkingen

De opkomst van food hacks opent nieuwe deuren voor voedsel- en drankproducenten om dichter bij hun klanten te komen en te laten zien dat ze dezelfde waarden delen. Merken kunnen hun marketing inzetten om mensen te helpen slimmer om te gaan met energie, afval te verminderen en voedsel langer vers te houden. Een goed voorbeeld is Tetra Pak’s betrokkenheid bij innovatieve voedselproductieprocessen. Door samen te werken met verschillende sectoren, helpen ze nieuwe producten op de markt te brengen die een lagere impact hebben op het milieu én efficiënt zijn.

Dit artikel is gesponsord door Tetra Pak.