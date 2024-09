Gesponsord Callowfit-sauzen: een gezondere en smaakvolle keuze

Bereid een smakelijke saus die er ook nog eens lekker uitziet, maar dan zónder vet, toegevoegde suikers, dierlijke producten, lactose en gluten. De meeste koks zouden lachend bedanken voor deze uitdaging, maar de Driessen Group of Companies uit Deurne zette er hun tanden in en bracht een nieuw, gezonder sausmerk op de markt: Callowfit. Na zeven jaar volharden en ontwikkelen staat het nu in meer dan veertig landen op de schappen.

Het familiebedrijf had ruim vijftig jaar ervaring in het mengen en verpakken van grondstoffen voor de B2B voedingsindustrie. Toch besloten de neven Piet en Peter-Alexander Driessen hun eerste eigen consumentenproduct te ontwikkelen. Samen met een Duitse partner werd onder de merknaam ESP een proteïnepoeder op de markt gebracht.

'Een moeilijke markt waar voornamelijk marketingbudgetten de kans op succes bepalen', vertelt Piet. 'Op de internationale sportbeurs FIBO in Keulen ontdekten we echter de belangstelling voor een Amerikaans merk caloriearme sauzen. We zagen direct potentie, proefden de saus en dachten: “Dat moeten wij in samenwerking met ons eigen flavourhuis Fromatech Ingredients echt veel beter kunnen”.’

Behangplak lust niemand

Het team besloot een saus te ontwikkelen die zoveel mogelijk gezondheidsclaims kon waarmaken: ‘Dat betekende een receptuur zonder vet en toegevoegde suikers, gluten-, aspartaam- en lactosevrij en natuurlijk vegan’, somt Piet op.

Callowfit sauzen worden gemaakt zonder vet en toegevoegde suikers. Ze zijn aspartaam-, lactose- en glutenvrij en daarbij vegan.

Dat bleek bepaald geen sinecure: Naast het creëren van de juiste structuur en loopeigenschap, is het bijzonder moeilijk om zonder vet, ei, en suikers gangbare sauzen na te maken. Een saus moet er ook nog aantrekkelijk uit zien. ‘Als het lijkt op behangplak, begint niemand eraan. Ook de conservering was een grote uitdaging voor producten ­zonder suiker. We hebben eindeloos lopen finetunen om tot het perfecte resultaat te komen.’

Wat Callowfit in 2016 dus voorzichtig is begonnen - suiker- en vetvrij, vegan - is anno 2024 volledig on trend. Piet: ‘Dat klopt, maar we zien in andere categorieën ook, dat de stap naar gezondere of bijvoorbeeld plantaardige producten een weg van lange adem is. De consument wil in die stap toch vooral een product dat er net zo uitziet en net zo smaakt als de gangbare producten waar hij aan gewend was. Dat is voor de meeste producenten de grote uitdaging, het maken van een totaal ander product, dat toch dezelfde smaak en hetzelfde mondgevoel heeft.’

Maudie van den Broek, Marketing Coördinator & Sales NL: ‘We zien nationaal en internationaal gelukkig wel een trend, dat de consument zich steeds vaker wendt tot gezondere alternatieve voedingsmiddelen en daar ook voor wil betalen. Wel kost het enige tijd om gezondere alternatieven bij consumenten blijvend onder de aandacht te brengen. Het vergt een grote inspanning van de aanbieder, en daar richten we ons nu op.’

Midden-Oosten

De lancering van de eerste zes sauzen in 2017 werd een doorslaand succes. De internationale retail pikte Callowfit veel sneller op dan de ondernemers hadden verwacht. Piet: ‘Na Duitsland volgden vele landen in Europa, en daarna hingen Australië en het Midden-Oosten aan de lijn. Natuurlijk moesten we die kansen pakken, maar we konden de vraag destijds nauwelijks bijbenen.’

Door het leveren aan retail werden ook de eisen aan de producten strenger. Piet: ‘De gewone consument is een andere dan een sporter. Enkel met de meest geavanceerde productieomgeving en techniek kunnen we de gewenste kwaliteit garanderen. Daarop werd besloten om vanuit een greenfieldsituatie de noodzakelijke nieuwe productielijn bouwen. Alles in eigen hand; samen met ons ‘flavourhuis’, R&D-team en een QA-afdeling die de internationale wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten houdt. Een perfect team voor het maken van dit unieke product.’

Nieuwe fabriek

Sinds begin juni is de nieuwe fabriek operationeel. Piet: ‘We merkten dat we voor de retail naar een nog hoger level wilden qua look and feel en smaak. Daarvoor maken we gebruik van de nieuwste technieken die we hebben ondergebracht in de nieuwe state-of-the-art fabriek. Zo is het kookproces bijvoorbeeld veel hoogwaardiger dan het was, om betere structuren en binding te krijgen. Als je suiker toevoegt, heb je daarmee ook een conserveermiddel in je saus, waarmee je ook nog eens andere, zure conserveermiddelen kunt maskeren. Zonder toegevoegde suiker is dat een stuk moeilijker. Met de nieuwe fabriek kunnen we veel beter de perfecte saus benaderen.’

Het kookproces in de nieuwe fabriek is hoogwaardiger dan het was, om betere structuren en binding in de sauzen te krijgen.

De strijd om het Nederlandse schap

‘In het Midden-Oosten bepaal je zelf hoeveel schapruimte je wilt huren’, zegt Piet. ‘Maar in Nederland moet je heel veel mensen overtuigen om je product in de schappen te krijgen. En als het niet meteen verkoopt, vlieg je er zo weer uit.’ Maudie: ‘Wij willen met Callowfit in het reguliere schap de concurrentie aangaan op kwaliteit maar daarnaast eveneens de enige verantwoorde keuze zijn. ’Inmiddels heeft Callowfit ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Het merk is te koop in meer dan 1000 supermarkten.

Relaunch

Vanaf september is de vernieuwde Mayo Style op de schappen gekomen, gevolgd door verbeterde versies van alle huidige varianten. Uiteraard gestoken in een volledig nieuw design met zelfs een Nutri-score A label voor nagenoeg alle smaken. ‘De Mayo Style en Sweety Chili gaan het verschil maken’, voorspelt Maudie. Ook Piet heeft alle vertrouwen. ‘Vanaf week 37 zullen de eerste sauzen naar het schap gaan. In de weken daarna zullen we de sauzen voor de consument allemaal in nieuw design en met verbeterde receptuur aanbieden. Die relaunch zal tegen het einde van het jaar voltooid zijn.’

Maudie: ‘Dit najaar ondersteunen we de rebranding met een campagne. Hiervoor maken we gebruik van schapbanners, we doen een kortingsactie, we zetten onze social mediakanalen in en we gaan willekeurig Callowfans samples toesturen.’

Dit artikel is gesponsord door Callowfit.