Gesponsord Van afval tot waardevolle grondstof: 'Afval bestaat niet'

Renewi is een toonaangevend waste-to-productbedrijf en een van de grootste afvalverwerkers en recyclers in Nederland. Dankzij hun recyclingtechnologieën kunnen ze uit vrijwel elk type afval waardevolle materialen terugwinnen. Cruciaal in dit proces zijn samenwerkingen met partners, zoals Albert Heijn.

Als een van de belangrijkste spelers in Europa richt Renewi zich op het beschermen van de planeet door afgedankte materialen om te zetten in nieuwe grondstoffen. Hun motto, ‘afval bestaat niet’, weerspiegelt hun missie in de circulaire economie. Renewi is actief in verschillende Europese landen en heeft een recyclingpercentage van 64 procent, wat betekent dat bijna twee derde van al het afval wordt omgezet in nieuwe producten. Met een ambitie om dit percentage te verhogen naar 75 procent, zet het bedrijf zich in voor een duurzamere en groenere toekomst.

Afgedankte materialen

‘Samenwerkingen met partners zijn hierin essentieel’, zegt Jan Pedro Vis, Director Product Management & Innovation van Renewi. ‘Je bent continu aan het schakelen in een waardeketen. We verlenen aan de voorkant service aan klanten door hun afval op te halen, en aan de achterkant zijn we een product aan het verkopen. We zijn constant bezig om een afvalstroom te transformeren in een waardevolle materiaalstroom. Samen met onze partners zorgen we er dus voor dat afgedankte materialen een nieuw leven krijgen. Zo sluiten we de kringloop en bouwen aan de circulaire economie.’

Een mooi voorbeeld van een betekenisvolle samenwerking is de pannenactie van Albert Heijn. Klanten van Albert Heijn leverden maar liefst 125.000 gebruikte pannen in. Renewi zorgt er samen met ketenpartners voor dat de ingeruilde pannen omgezet worden tot ruim 90.000 kg aan circulaire grondstoffen. Uit de ingeleverde pannen wordt voornamelijk staal, roestvrij staal (RVS) en aluminium teruggewonnen. Van gerecycled metaal kunnen nieuwe producten zoals andere pannen, fietsonderdelen en pedaalemmers worden gemaakt.

Laagdrempelige actie

Ook voor Albert Heijn was de actie een groot succes. ‘Met deze inruilactie maakte Albert Heijn het mogelijk voor klanten om op een makkelijke manier bij te dragen aan de circulaire economie’, zegt Anita Scholte op Reimer, directeur duurzaamheid & kwaliteit bij Albert Heijn. ‘We zijn er heel blij mee dat we samen met Renewi een laagdrempelige actie hebben opgezet en dat we klanten blijven inspireren om duurzame keuzes te maken voor de keuken. Of het nu gaat om pannen, of om het eten dat je ermee bereidt.’

Veelheid aan oplossingen

Nordsol, een andere partner van Renewi, maakt via Shell bio-NLG van zogenaamde ODP (over-de-datum) producten van Albert Heijn. ‘Je zou kunnen zeggen dat er vrachtwagens rijden op de organische reststroom van Albert Heijn’, zegt Vis. ‘Mensen onderschatten echt de veelheid aan oplossingen die wij hebben, met alle materialen. Dat is onze kracht. Hout, over de datum producten, chemisch afval, beton, metaal, enzovoort: wij bieden onze klanten een oplossing.’

Daarnaast geeft het bedrijf ook advies met betrekking tot waste management aan klanten: ‘We kunnen inzichtelijk maken hoe het ervoor staat met hun CO2 uitstoot en afvalstromen. Helemaal nu de CSRD-regelgeving in werking is getreden, die bedrijven verplicht om hun duurzaamheid in kaart te brengen, is dat belangrijk. Het helpt om inzicht in de grondstoffen in de hele keten te hebben om meer betrouwbare data over de CO2-footprint van onze producten te kunnen berekenen’, vult Scholte op Reimer aan. Zo stippelen we samen dan een pad uit om zo circulair mogelijk te worden.’

Dit artikel is gesponsord door Renewi .