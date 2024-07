Gesponsord Superior Taste Award voor 'smaakvolste tomaten'

Als je de supermarkt inloopt, dan word je welkom geheten door de vrolijk gekleurde groente- en fruitschappen: het visitekaartje van de supermarkt. Groen, geel en vooral veel rood, door de vele tomaten. Voor elk moment en bereiding is er één het meest geschikt. Maar in ieder geval geldt: de premium tomaten van Looye zijn er voor de fijnproever, die koopt op smaak.

De Kwekers bieden verschillende tomaten aan: de Joyn tomaten, To Go tomaten en de Honingtomaten. Tomaten van Looye zijn de echte smaakleiders van het tomatenschap en tillen het aanbod van tomaten naar een hoger niveau. Ze staan voor in de rij als het gaat om smaak.

Erkenning met Award De Looye Honingtomaten en Looye Joyn tomaten hebben een prestigieuze Superior Taste Award ontvangen van het International Taste Institute Brussels. De award wordt twee keer per jaar toegekend aan dranken en voedingsmiddelen die uitblinken in smaak en kwaliteit. Producten worden getest op een reeks van sensorische criteria, waaronder visuele, aromatische, smaak- en texturale aspecten, evenals het uiteindelijke mondgevoel. Een product dat een award krijgt, is een product dat op elk van de bovenstaande vijf criteria is geëvalueerd en een gemiddelde score van meer dan 70% heeft behaald. Looye Honingtomaten ontving een drie sterren ranking met een exceptionele totaalscore van meer dan 91%. Looye Joyn ontving een twee sterren ranking met een score van maar liefst 87%. De jury van het International Taste Institute bestaat uit meer dan 200 smaakexperts uit meer dan 20 landen. Deze professionals zijn zorgvuldig geselecteerd vanwege hun proefervaring en staan in de schijnwerpers door hun prestaties in chef-kok- en sommelierwedstrijden, of door topinstituten zoals Le Guide Michelin en Gault & Millau.

De Joyn tomaten zijn een favoriet van chefs, maar eigenlijk van iedereen die graag in de keuken staat en weet dat je met kwalitatieve ingrediënten gerechten écht beter en smaakvoller kan maken. De To Go tomaten spreken voor zich: dit zijn de tomaten in een handige kartonnen meeneemverpakking voor onderweg. Het is ook een ideaal product om aan te bieden bij To Go locaties zoals tankstations of op een treinstation. Een aanvulling op het assortiment als handzaam, smaakvol en verantwoord tussendoortje.

Een honingszoete groentesnack

De meest bekende tomaten uit de Looye familie zijn de Looye Honingtomaten : dieprode cherry tomaten die samen aan een groene tros hangen. Je herkent ze aan het ronde, kartonnen bakje waarin ze worden verpakt. Dit beschermt ze en zorgt ervoor dat ze in optimale conditie en dagvers Looye verlaten. Ze zijn dusdanig smaakvol, dat ze als delicatesse gegeten kunnen worden. Een echte honingzoete groentesnack, bijvoorbeeld voor op de borrelplank.

Om de kwaliteit van de Looye tomaten scherp te bewaken, worden elke week strenge smaaktesten gehouden. Zo ontvangt slechts 20% tot 25% van de teelt de uiteindelijke eretitel Looye Honingtomaten. Dit zijn tomaten met zowel een perfect uiterlijk als een geweldige smaak. Maar hoe komen deze tomaten aan hun bijzonder rijke smaak? Dit heeft te maken met de passie van de generaties die de Looye tomaten telen.

Generaties laten genieten

Looye Kwekers is opgericht in het Westland in 1946, door Jacobus Looije. Het bedrijf wordt ondertussen gerund door de derde generatie, de zussen Annelies en Margriet Looije, die aan het roer van het bedrijf staan sinds 2020. In het Westland, waar veel glastuinbouw gevestigd is, is Looye echt niet het enige familiebedrijf. Maar dat Looye gerund wordt door twee energieke jonge zussen, dat maakt het wel uniek.

Looye is een van de weinige tomatentelers die de tomatenteelt volledig in eigen beheer heeft, van teelt tot verpakken en verkopen. Om ook toekomstige generaties van de Looye tomaten te laten genieten en de smaak door te geven, bouwen ze toegewijd door, bewegen mee met de tijd en werken slim samen met de natuur.

Klimaatneutraal geproduceerde tomaten

De tomaten van Looye worden in kassen geteeld. Dit is duurzaam, en heeft als voordeel dat Looye jaarrond kan telen, onder omstandigheden die optimaal zijn voor kwalitatieve tomaten. Ook in de winter wordt er geduldig gewacht tot de tomaten dieprood zijn, voor ze worden geoogst. Annelies en Margriet zijn dus trots onderdeel van de Nederlandse glastuinbouw.

Waar wij per kilo tomatenproductie maar 4 liter water nodig hebben, is dat in Spanje wel 40 liter”

Het Westland is een bijzondere plek in Nederland. Hier wordt in de glastuinbouw op een bijzonder efficiënte en doeltreffende manier groente en fruit geteeld. Annelies Looije: ‘Er is geen plek op de wereld waar we op zo’n duurzame manier kunnen telen. Nederland is echt een voorloper op het gebied van high tech glastuinbouw. Hier hebben we de hoogste productie per vierkante meter met het laagste watergebruik. Waar wij per kilo tomatenproductie maar 4 liter water nodig hebben, is dat in Spanje wel 40 liter.’

In de glastuinbouw in het Westland werken gepassioneerde vakmensen, die intrinsiek de focus hebben op duurzaamheid. Ze willen het simpelweg elke dag een stapje beter, slimmer en duurzamer doen. Margriet: ‘Daarom hebben we ons gecommitteerd aan het sectordoel om in 2040 tomaten klimaatneutraal te produceren. Dit wordt onder andere bereikt door de kassen slimmer te verwarmen: bijvoorbeeld door gebruik te maken van aardwarmte. Ook wordt er in de kassen geïnvesteerd in duurzamere LED-lampen. Deze hebben 50% minder elektra nodig dan de traditionele lampen die gebruikt werden.’

Het Silicon Valley van de glastuinbouw

Maar Looye Kwekers doet meer. Zo gebruiken ze voor de watervoorziening 85% regenwater waarvan 100% gerecycled wordt. Hierdoor is er tien keer minder waterverbruik nodig dan bij traditionele teelt. Ook vinden de eerste proeven met telen op kokos plaats en zal in 2026 alle verlichting 100% LED zijn. Het grootste gedeelte van de kassen wordt verwarmd met aardwarmte en Looye spant zich in om nieuwe kassen met restwarmte van datacenters te verwarmen.

In het Westland is er ontzettend veel kennis over het telen van voedsel. Niet alleen bij productiebedrijven zoals Looye Kwekers, maar in de hele toeleveringsketen. De glastuinbouw is een multidisciplinaire sector. Hier zit een cluster van gespecialiseerde bedrijven met een hele industrie eromheen.

Annelies: ‘Al die kennis op één plek gecentreerd, maakt het een unieke omgeving. Er is veel kennis in de sector, over elk onderdeel van de techniek. Denk aan data, AI, sensoren, robotisering, watertechniek, elektrotechniek. We zijn dan ook ontzettend trots om van deze regio onderdeel uit te maken. Deze passie en gedrevenheid voor het duurzaam produceren van voedsel willen we graag overbrengen aan de rest van Nederland. Ik geloof écht dat je dat proeft als je een hap zet in onze smaakvolle tomaten.’

Dit artikel is gesponsord door Looye Kwekers.