Gesponsord CJ Food's bibigo nieuwe standaard retailmarkt

Delen

Nederlanders zijn grote liefhebbers van Koreaans eten, te midden van de wereldwijde opkomst van de Koreaanse culturele invloed. Uit gegevens blijkt dat Nederland in 2023 de op drie na grootste importeur van Koreaanse ramen en de op twee na grootste importeur van kimchi was. Dit laat zien dat Nederland een belangrijk exportpunt voor Koreaans eten in Europa is.

‘Met ons gevarieerde assortiment willen we voldoen aan de vraag van consumenten naar authentieke Koreaanse smaken in Europa en daarbuiten,’ vertelt Hyokyo Suh, Head of CJ Europe Foods Business. In lijn met de wereldwijde trend van de Koreaanse cultuur, die bekend staat als de K-golf, is het de missie van bibigo om ieders leven fijner te maken door de Koreaanse eetcultuur wereldwijd uit te breiden.

Aanbod op de Nederlandse markt

Binnenkort zullen iconische Koreaanse street food producten, zoals kipspiesjes en jumeokbap (Koreaanse rijstballetjes), op de Nederlandse mainstream markten te vinden zijn.

Het Nederlandse aanbod op de Nederlandse markt bij Albert-Heijn, Jumbo en Hoogvliet bestaat onder andere uit: 'Mandu’: extra grote Koreaanse dumplings.

Authentieke Koreaanse gebakken kip in Korean Style saus.

K-Street Food: Tteokbokki (Sweet & Spicy rijstcake), kipspiesjes (met de hand gedraaid toegevoegd met een rokerige smaak).

Gemarineerde Kimchi, overgoten met CJ Food’s eigen gepatenteerde melkzuurbacteriën om de groente vers en knapperig te houden.

Gochujang, Hotjang. Diepe en hartige sauzen gemaakt met K-fermentatie

Met het oog op het groeiende marktpotentieel in Nederland lanceert bibigo, een wereldwijd Koreaans voedingsmerk van CJ Foods, een reeks nieuwe marketinginitiatieven om zijn aanwezigheid en zichtbaarheid bij retailers te versterken. Centraal in deze strategie staan de lancering van bibigo’s vernieuwde logo en productontwikkelingen om op te vallen in de winkelschappen in heel Nederland.

Koreaanse bapsang eettafel

Volgens het Conceptional Trend Report 2023 hebben Nederlandse consumenten een groeiende voorkeur voor gemakkelijk te bereiden maaltijden en geven ze de voorkeur aan gezelligheid en kwaliteit. In lijn met deze trend hebben bibigo-producten in Nederlandse winkels nu een nieuw logo, dat een Koreaanse bapsang eettafel symboliseert en de verbondenheid die mensen delen onder het genot van heerlijk eten.

De aankoop van dumplings in Nederland wordt bijna vier keer zo hoog gewaardeerd als in andere Europese markten”

Uit een onderzoek van CJ Foods bleek dat Nederlandse consumenten het belangrijk vinden dat voeding niet alleen goed, maar ook gezond is. Daarom behoren de vegan korean BBQ gyoza’s en bibigoTofu & Vegetable Gyoza’s tot de top drie van best verkochte bibigo-producten op de Nederlandse markt.

De dumplings van bibigo zijn een groot succes in Nederland en hebben een explosieve groei doorgemaakt van 2023 tot nu, waarbij de aankoop van dumplings in Nederland bijna vier keer zo hoog gewaardeerd wordt als in andere Europese markten.

Hyokyo Suh, Head of CJ Europe Foods Business: ‘Met ons gevarieerde assortiment willen we voldoen aan de vraag van Europese consumenten naar authentieke Koreaanse smaken.’

Bibigo benadrukt zijn inzet om de bekendheid en de populariteit van K-food te vergroten en heeft aanzienlijke investeringen gedaan om mensen met elkaar in contact te brengen via voedsel en culturele evenementen.

Voor de Olympische Spelen van Parijs in juli 2024 zal de nieuwe visuele identiteit van bibigo te zien zijn in het KOREA HOUSE. Tijdens de Olympische Spelen biedt bibigo boeiende activaties en lekkernijen om fans te laten zien wat het betekent om ‘heerlijk te leven’. Met de groei van het merk, kunnen steeds meer Europeanen thuis genieten van de authentieke Koreaanse keuken.

Dit artikel is gesponsord door CJ Foods Europe.