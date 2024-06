Gesponsord Frisse wind in voedselketen met flexibele koel- en vriesoplossingen

KSZ Transport wordt een betrouwbare partner in de logistiek voor supermarkten zoals Jumbo en Sligro. 'We bieden flexibele koel- en vriesoplossingen,' aldus directeur Onur Arslan. 'Efficiëntie en klantgerichtheid staan voorop bij ons.'

Certificeringen zijn een belangrijke kracht van KSZ Transport . Ze hebben onder andere een GDP-certificaat voor medicijntransport en een IFS-certificering voor voedselveiligheid. Deze certificeringen garanderen dat producten veilig en volgens de hoogste normen worden vervoerd. Arslan benadrukt: 'De IFS-certificering is voor ons een bewijs van onze toewijding aan de hoogste standaarden in voedseltransport. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat hun producten in goede handen zijn.'

Duurzame Initiatieven

Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor KSZ Transport. Ze hebben geïnvesteerd in elektrische voertuigen en bieden hun chauffeurs training in efficiënt elektrisch rijden. Ook kantoorpersoneel wordt aangemoedigd om duurzaam te reizen, met incentives voor elektrisch rijden en gratis opladen tijdens werktijd. Arslan: 'Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. We streven ernaar om een positieve impact te hebben op het milieu.'

Belang van Chauffeurs

Bij KSZ Transport zijn de chauffeurs een essentieel onderdeel van het succes. Ze krijgen de vrijheid om hun werk naar eigen inzicht in te delen en een goede balans tussen werk en privé te behouden. 'Onze chauffeurs zijn geen nummers, maar gewaardeerde teamleden,' zegt Arslan. 'Tevreden chauffeurs zorgen voor tevreden klanten.'

Opleiding en training zijn cruciaal. De chauffeurs worden grondig opgeleid om te voldoen aan de hoge eisen van de transportsector en de strikte normen van de certificeringen.

Toekomstige Groei en Innovatie

KSZ Transport blijft groeien en innoveren. Met een indrukwekkend klantenbestand en resultaten die de concurrentie doen opkijken, ziet de toekomst er rooskleurig uit. 'Wij nodigen voedingsbedrijven uit om samen te werken met ons als betrouwbare logistieke partner', besluit Arslan.

Dit artikel is gesponsord door KSZ Transport .