Gesponsord Miljuschka kookt lekker door met Uniekaas

Afgelopen jaar introduceerde Uniekaas vijf nieuwe producten in het kaas schap. 'Hiermee kan men de lekkerste recepten maken, ontwikkeld door niemand minder dan TV-chef en kaasliefhebber Miljuschka Witzenhausen. Daarmee doet Uniekaas ook dit jaar weer haar pay-off eer aan, want het wórdt alleen maar lekkerder', vertelt marketing manager Marja van Steen.

Miljuschka versterkt de belangrijke waarden waar Uniekaas als merk voor staat. Met haar enorme bereik in een doelgroep die heel goed aansluit op het merk, weet zij volgens Uniekaas de juiste snaar te raken bij de consument.

‘We hebben afgelopen jaar gezien dat Miljuschka als boegbeeld een positieve impact heeft op ons merk. Door haar inspiratie en het tonen van Uniekaas producten in haar content, staat Uniekaas weer in the picture bij de consument’, aldus Van Steen. Het merk laat de laatste jaren een sterke groei zien. ‘Dit is gerealiseerd door continu en consistent te werken aan ons merk. Hierdoor blijven we relevant voor de shopper.’

Koken met kaas blijft immens populair”

Daarnaast ziet Uniekaas dat het kooksegment, waar ze vorig jaar vol overtuiging ingestapt zijn, blijft groeien. 'Koken met kaas blijft immens populair. Tel daarbij op dat de consument blijft zoeken naar gemak en inspiratie en dat ‘lekker’ nog steeds het belangrijkste uitgangspunt hierin is. Dat maakt dat wij doorpakken op de ingezette koers.'

Focus op conversie

Waar Uniekaas vorig jaar vooral instak op inspiratie en awareness, maakt het merk dit jaar een stap in het verstevigen van conversie. 'Op de winkelvloer gebeurt het en dat is dan ook precies de plek waar we impact willen maken met ons merk. Dat doen we onder andere met promoties en instore activaties.'

Dit voorjaar werden verschillende demo's georganiseerd en vonden een tweetal grotere initiatieven met Miljuschka plaats. 'Naast de dertig reguliere demonstraties bij Dirk werd bij één winkel groots uitgepakt. In samenwerking met Dirk en Young Perfect werd een Demo-de-Luxe opgetuigd. Hier stond Miljuschka zelf achter de stand. Zij maakte een van haar favoriete recepten met Uniekaas en consumenten konden proeven, op de foto en kans maken op het winnen van mooie prijzen. Zowel de Uniekaas Wrap-pizza, vers bereidt door Miljuschka, als de bijbehorende receptkaart vielen in de smaak bij de shopper. Aan veel winkelmandjes werd de Uniekaas Pizza Hagel toegevoegd', schetst Van Steen het evenement.

Win een kookworkshop

Daarnaast startte op 1 april de landelijke actie: Koop twee Uniekaas producten en maak kans op een kookworkshop voor twee personen met Miljuschka. Deze activatie is merk overkoepelend ingezet en geldt voor alle Uniekaas producten, stukken, plakken en rasp.

Vanaf week 14 hebben onze core producten een on-pack sticker met haar beeltenis en vermelding van de actie”

‘We zien dat Miljuschka een zeer positieve aantrekkingskracht heeft binnen onze doelgroep en daarmee een groot bereik realiseert. Vanaf week 14 hebben onze core producten een on-pack sticker waarop Miljuschka staat afgebeeld met vermelding van de actie . Hiermee stimuleren we de activatie en daarmee ook de rotatie op de winkelvloer van onze lekkere kaasproducten.’

Dit artikel is gesponsord door Uniekaas.