Gesponsord CêlaVíta vernieuwt: 'Onze aardappel is het antwoord'

CêlaVíta, marktleider in het koelverse aardappelschap, komt met een geheel nieuw verpakkingsdesign en communicatieboodschap om de consument te inspireren met koelverse aardappelen.

CêlaVíta biedt al meer dan 55 jaar de oplossing om snel en makkelijk te genieten van aardappelen. 'Wij zijn dol op de aardappel en vinden dat de aardappel meer aandacht verdient. In onze nieuwe communicatie zetten we dan ook de aardappel centraal', aldus Kristel van der Voorn, manager marketing & R&D.

'Uit ons meest recente onderzoek is gebleken dat de consument erg vertrouwd is met de aardappel en de gerechten die er gemaakt mee worden. Maar, deze bekendheid is tegelijkertijd ook een valkuil', vertelt Van Der Voorn verder. 'Enerzijds raakt men uitgekeken op de bekende gerechten met aardappel, namelijk typische Hollandse pot zoals AVG of stamppot. Anderzijds, mist men inspiratie voor nieuwe, onbekende recepten met aardappel.'

‘Aan de hand van dit onderzoek hebben we onze categorie visie en strategie aangescherpt en komen we tot een aantal groeidrijvers', vertelt Joost de Swart, category manager. ‘Vanuit de basis moeten we blijven inspelen op dat waar de categorie voor bedoelt is, gemak en gezonde producten. Daarnaast zien we dat genieten door downtrading van foodservice groeit en hebben de jongere generaties meer eet-momenten waar we op in moeten spelen met innovaties.'

Inspelen op groeidrijvers

Door op de juiste manier in te spelen op deze groeidrijvers wil CêlaVíta meer mensen aanspreken met koelverse aardappelen. ‘We beginnen dit jaar met een nieuwe verpakkingsdesign en communicatie boodschap. Later in het jaar komen we met nieuwe innovaties en campagnes passend in deze nieuwe strategie’ vertelt Van der Voorn.

De nieuwe verpakkingen van CêlaVíta.

‘Het design van onze verpakking is aangepast. Met in de hoofdrol heerlijke receptbeelden met de diverse aardappelproducten en nieuwe aansprekende benamingen, zoals Rode Opbakkers, Pieperschijfjes en Kruimige Piepers. Op deze manier wordt de consument in het schap al geïnspireerd en bewust van de veelzijdigheid van de aardappel’, vervolgt Van Der Voorn.

‘De komende tijd brengen wij ons nieuwe design en de nieuwe boodschap uitgebreid onder de aandacht via onze social media kanalen en op de winkelvloer. Puur natuur? Weinig tijd? Smaaksensatie? Snelle Tapas?, Onze aardappel is het antwoord geeft antwoord op al deze vragen.’

Wist je dat? Op het land al wordt bepaald welke aardappel voor welk product gebruikt gaat worden? 'We maken zelf de selectie en geloof ons, alleen de beste aardappelen zijn goed genoeg. En als we die gevonden hebben dan volgt de beste zorg. Van grondig wassen in Veluws bronwater tot het bepalen van de beste kookeigenschappen. We voegen geen conserveringsmiddelen toe aan ons mooie product. Wij houden van dit mooie en pure stukje Hollandse kost.'

Goede voeding en duurzame keuze

De verse aardappelproducten zijn van natuurlijke oorsprong en worden bereid zonder kunstmatige toevoegingen. Ze vormen de basis van een plantaardig en gezond voedingspatroon. Aardappelen bevatten koolhydraten, vezels, eiwit, B- vitamines, vitamine C en mineralen. Daarnaast bevatten aardappelen minder calorieën dan pasta of rijst.

Aardappelen zijn naast lekker, veelzijdig en gezond ook nog eens duurzaam. Aardappelen behoren tot een gewas met een lage ecologische voetprint. De aardappelteelt vereist weinig water, draagt bij aan biodiversiteit en efficiënt gebruikt van het land. Daarbij is aardappelverwerking circulair, alle restproducten worden benut voor diervoeding, compost of bio-energie. 'Onze aardappelen komen voornamelijk uit Nederland, dit zorgt voor een lage transportafstand en dus weinig co2 uitstoot.'

Dit artikel is gesponsord door CêlaVíta.