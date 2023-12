Gesponsord Distributie Maggi aardappelpuree van Nestlé naar Bickery per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is Maggi Aardappelpuree á la minute onderdeel van het assortiment van Bickery. Qua receptuur en verpakkingsinhoud verandert er niets.

'Aan een succesverhaal moet je niet tornen', reageert Shella Blancaflor, Managing Director van Bickery Food Group . De specialist in verkoop, marketing en distributie van internationale premium food brands neemt het product over van Nestlé, dat in 2022 haar aardappelpuree business verkocht aan het Franse investeringsfonds FnB, om het een fijnmazigere distributie te bieden.

Potentie

'We geloven in de potentie van dit vertrouwde, maar onderbelicht geraakte segment. Steeds meer mensen zijn zowel op zoek naar gemak als kwaliteit. Maggi Aardappelpuree biedt beide en verrijkt gerechten met haar structuur en smaak. Dat gaan we het komende jaar goed onder de aandacht brengen. We gaan de consument langzaam laten wennen. In eerste instantie onder de vertrouwde naam Maggi', vertelt Blancaflor.

Met onze expertise in sales, marketing en distributie geven we dit gemaksproduct met potentie een boost”

Later in het jaar verandert de merknaam stapsgewijs in Mousline, de nieuwe internationale merknaam die in het buitenland al naamsbekendheid geniet. 'Voor het echter zover is, laten we de consument rustig wennen. De transformatie van Maggi naar Mousline verloopt in drie fases', vertelt de Managing Director verder. 'Eerst vermelden we op de voorkant dat Maggi Mousline wordt. Hierbij vermelden we heel duidelijk dat de receptuur ongewijzigd blijft, om het vertrouwen van de consument te behouden. In fase twee verschijnen onze bedrijfsgegevens op de achterkant en in de laatste fase, die gepland staat voor september 2024, verdwijnt de naam Maggi helemaal van de verpakking. Tegen die tijd, verwachten we, is de grootste consumentengroep hier al wel bekend mee.'

Nieuwe consumenten aantrekken

Met de overname en transformatie van Maggi Aardappelpuree naar Mousline verwacht Bickery tevens nieuwe kopers naar de categorie te trekken, vertelt Sr. Brand Manager Renée Pöpping. 'De á la minute aardappelpuree biedt een mooie meal solution voor jonge gezinnen en studenten, en iedereen die gaat voor gemak, kwaliteit en gezondheid.' De aardappelpuree is een heel puur en smaakvol product, benadrukt ze. 'Waarmee mensen in een handomdraai een heerlijke maaltijd op tafel kunnen toveren. Dat gaan we het komende jaar goed onder de aandacht brengen.' Met een alles-onder-één-dakfaciliteit van warehousing, distributie, sales en marketing zorgt Bickery ervoor dat de overname zo soepel mogelijk verloopt, besluit Blancaflor. 'En dat de consument de weg naar het schap uiteindelijk nóg beter weet te vinden. 1+1=3.'

dit artikel is gesponsord door Bickery Food Group.