Gesponsord Vrumona introduceert cola schap van de toekomst

Het afgelopen jaar heeft Vrumona bij Albert Heijn een succesvolle pilot gedraaid met een nieuwe schapindeling voor het cola segment. Na uitvoerig neuro onderzoek en een periode van zorgvuldig testen door het hele land werd het nieuwe cola schap in het najaar uitgerold in 850 winkels. Het resultaat? Een aanzienlijke categoriegroei gedreven door alle colamerken in het segment dankzij meer gepercipieerd aanbod en minder keuzestress voor de shopper.

Al sinds 2020 onderzoekt de ambitieuze frisdrankfabrikant samen met Albert Heijn hoe een optimale schapindeling bijdraagt aan een goede en gezonde frisdrankcategorie. Zo werd in 2020 de suikervrije meter geïntroduceerd . Door suikervrije frisdranken op ooghoogte te plaatsen en te scheiden van suikerhoudende varianten, werd het voor de shopper eenvoudiger om te navigeren en te kiezen voor gezondere frisdrank. De zichtbaarheid en vindbaarheid van suikervrije dranken verbeterde met deze meter aanzienlijk. Helemaal in lijn met de missie van Vrumona: goed en gezond drinken voor iedereen.

Meer suikervrije aankopen, maar nog geen categoriegroei in cola

Groei in het cola segment bleek uitdagender om te realiseren dan in andere frisdranksegmenten. In retail is cola met 25% aandeel de grootste categorie binnen frisdrank en dus erg relevant om hier het maximale uit te halen. Daarnaast wordt het cola segment gedomineerd door 2 sterke A-merken, die bij een grote groep Nederlanders structureel in de koelkast te vinden is. Reden dus voor de Pepsi producent om hier verder in te duiken en de retailers van uitgebreid advies te voorzien.

Schapindeling op merk in plaats van packtype

Neuropsychologisch onderzoek onder shoppers wees uit dat de keuzestress aanzienlijk omlaag gaat door het schap anders in te delen. Door twee grote A-merken van elkaar te scheiden en private label (huismerk) in het midden te plaatsen ontstaat er kleurcontrast en is het voor de shopper veel eenvoudiger om een keuze te maken. Ook duidelijke schapcommunicatie, waarin de suikervrije variant Pepsi Max centraal staat, voegt veel waarde toe in het aankoopproces. Bij Albert Heijn is ruim 55% van de verkochte cola suikervrij en de nieuwe schapvisie stimuleert deze keus. Reden voor Vrumona om deze veelbelovende onderzoeksresultaten te testen in de praktijk. En met succes.

Lex Burgerhout van Vrumona.

Suzanne Lemckert – van Baal, Category Manager binnen Vrumona: 'We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar welke schapindeling voor de minste keuzestress onder shoppers zorgt en de meeste omzet voor retailers. Hierin hebben we de twee onderdelen gemeten: welk schap vindt de shopper het meest aantrekkelijk en welke indeling zorgt voor een eenvoudige navigatie door het schap? Hierbij was gezonde categoriegroei de voornaamste doelstelling.'

Winst voor zowel de shopper, retailer als Pepsi

Na een uitgebreide pilot in 30 Albert Heijn winkels waar het cola schap werd omgebouwd, kan gesproken worden van een succesformule: ruim 3% omzetgroei in de gehele cola categorie. 'We streefden naar een triple win en dat is gelukt. De shopper heeft meer overzicht en kan nu eenvoudiger tot een gezondere keuze overgaan en we zien met deze nieuwe schapindeling een stevige categoriegroei voor de retailer waarbij alle merken groeien', aldus Lex Burgerhout van Vrumona.

We willen deze nieuwe schapvisie, net als de suikervrije meter, groot maken in de gehele markt”

De nieuwe schapvisie is dit najaar in 850 Albert Heijn winkels uitgerold. Ook andere retailers zijn enthousiast en zien dit als een kans voor de categorie. Burgerhout: 'We willen deze nieuwe schapvisie, net als de suikervrije meter, groot maken in de gehele markt en kijken er naar uit om samen met retailers de volgende stap te zetten in het laten groeien van de cola categorie.'

Dit artikel is gesponsord door Vrumona.