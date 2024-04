Gesponsord Coca-Cola lanceert grootste zomercampagne ooit

Het wordt letterlijk een endless summer met Coca-Cola. Maar liefst vijf maanden lang loopt één van de grootste zomercampagnes van het frisdrankmerk ooit, waarbij consumenten tickets kunnen winnen voor de populairste muziekfestivals en sportevenementen. 'Samen met onze klanten integreren we dé sport- en muziek momenten in de zomer 2024. Samen sport kijken: een groot(s) moment voor Nederland én onze klanten.'

Wie herkent zich niet in de huidige commercials van Coca-Cola: je wil dolgraag naar Lowlands, Tomorrowland, het WK of de Olympische Spelen, maar die prijs van een kaartje… En dan heb je nog niet eens de reis en het verblijf gecovered. ‘ Met de Endless Summer-campagne kunnen consumenten daarom tickets winnen voor de grootste zomerevents van 2024’, vertelt Brand manager bij The Coca-Cola Company, Tessa Spanjersberg, enthousiast. ‘En niet alleen dat: we geven een totaalbeleving weg. Zodat onze fans een complete experience kunnen meemaken, van de reis tot het verblijf en uiteindelijk het event.’

De magie van een sport- of muziek event

De campagne loopt van 1 april tot 31 augustus, vult Associate Director Customer Activation bij CCEP, Thijs de Vos, aan. ‘En wordt in meer dan twintig landen uitgerold. Het is dan ook met recht onze grootste zomercampagne ooit. Vijf maanden lang bieden we onze fans, samen met onze klanten, de unieke kans om bij de meest onmisbare evenementen van de zomer te zijn. Variërend van muziekfestivals als Lowlands en Tomorrowland, tot UEFA EURO 2024 en ook de Olympische en Paralympische Spelen Parijs 2024!’

Endless Summer sluit naadloos aan bij de wereldwijde merkfilosofie en de beweging ‘Real Magic’ die in 2021 is ingezet door Coca-Cola. ‘Wat is er immers magischer dan het bijwonen van een uniek sport- of muziekevenement? Met deze campagne versterken we onze belofte om mensen iedere dag weer samen te brengen en maken we het mogelijk om een eindeloze zomer te ervaren.’

Endless Summer gaat namelijk veel verder dan het verstrekken van tickets voor geweldige events, reageert Spanjersberg. ‘Het is onze missie om mensen samen te brengen.’ Dat betekent dus ook met elkaar van het WK of de Olympische Spelen genieten, motiveert ze. ‘Of buiten met elkaar socializen op het terras. Deze zomer geeft Coca-Cola fans de kans om volop van het leven te genieten en een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid te creëren, door onvergetelijke ervaringen te bieden die bij hun interesses passen.’

Endless Summer-game

Het vinden van nieuwe manieren om mensen met elkaar in contact te laten komen via hun passies is cruciaal voor de groeistrategie van Coca-Cola. In de praktijk wordt dit de komende tijd zichtbaar middels een gigantische 360-campagne. Stel je voor dat iemand druk scrollend tickets zoekt. Ineens verspringt het beeld en staat de hoofrolspeler met die smartphone in de hand te springen op een festival of sportevent. ‘Consumenten worden via de QR-code op verpakkingen en POS-materiaal naar de Coca-Cola App gebracht’, legt Spanjersberg uit, ‘waar zij de Endless Summer-‘wristband game’ kunnen spelen en kans maken op tickets.’

Niet te missen winkelactivaties

Versterkt via een multi channel marketingcampagne wordt de promotie tot leven gebracht via televisiecommercials, opvallende out-of-home uitingen en digitale advertenties. Spanjersberg: ‘Ondersteund door gerichte sociale media, influencers en niet te missen winkelactivaties.’ Op die winkelvloer kan de consument inderdaad echt niet om de actie heen, vertelt De Vos. ‘Met themapleinen brengen we de actie tot leven en communiceren we volop over die endless summer. Tijdens de boodschappentrip komt de consument langs displays, die vervolgens naar het schap leiden, waar de actie met POS-materiaal letterlijk uit de schappen springt.’

Samen met onze klanten

Alle touch points zijn uiteraard belangrijk, benadrukt hij, ‘maar we beseffen dat de campagne met name voor onze retailklanten een hele belangrijke is. Daarom integreren we samen met hen de unieke sport- en muziekmomenten die deze zomer markeren. Neem de sportzomer van 2024 samen sport kijken, een groot(s) moment voor Nederland! Samen met retailers geven we pakketreizen voor UEFA EURO 2024 weg en laden we de gelegenheid tot ‘samen voetbal kijken’ door grote verpakkingen voor die gezamenlijke momenten een podium te geven, zoals de 1.5 liter fles en 20-pack blikjes.’

Ook buiten de fysieke retail is Endless Summer overigens meer dan zichtbaar, vertelt Spanjersberg: ‘We laten consumenten goed weten dat we deze onvergetelijke ervaringen weggeven en over een langere periode. Op plekken waar ze graag ons product kopen; van festivals tot onderweg op een station of in de supermarkt en online. Nederland kan niet om Endless Summer heen!’

Dominant in de gehele marketing en branding is de zero sugar variant, besluit ze. ‘Zo'n 80 procent van onze marketing zet de zero sugar keuze centraal: zowel op het schap, in displays, middels activaties en in de folder. We zetten al jaren in op de groei van de suikervrije variant: Coca-Cola zero sugar, zonder concessies te doen aan smaak. Ons uiteindelijke doel is om met Coca-Cola zero sugar net zo groot worden als met Coca-Cola original taste. En wat leent zich daar nu beter voor dan de grootste zomercampagne ooit?’

