Purina zet kracht in voor herstel oceanen

Nestlé Purina PetCare Europe introduceert het Ocean Restoration programma met de ambitie te werken aan het herstel van biodiversiteit in oceanen. De oceaan is cruciaal voor al het leven op aarde en het voortbestaan van het mariene leven wordt ernstig bedreigd als gevolg van klimaatverandering en menselijk handelen.

Purina , al 125 jaar fabrikant van hoogwaardige huisdiervoeding, werkt samen met partners om het verlies van de biodiversiteit tegengaan. Het bedrijf heeft de ambitie om 1500 hectare aan mariene habitats te herstellen voor 2030. Dat zijn omgerekend ruim 3700 American Footballvelden.

Hersteloplossingen

Mariene habitats bieden onderdak aan veel dieren en planten, waaronder vissen. Vis is een belangrijk onderdeel van de productieketen van Purina. Zo maakt het bedrijf veelal gebruik van restproducten van vis (delen van vis die in principe niet door mensen worden geconsumeerd, maar een waardevol ingrediënt vormen in huisdierenvoeding), zodat niets verloren gaat.

Één derde van de recepturen bevatten vis en zo heeft dit project een directe impact in de waardeketen van de oceaan tot op de winkelvloer. Purina investeert in de hersteloplossingen van lokale partners, met als doel deze effectief en schaalbaar te maken. Elke partner richt zich op specifieke organismes die bijdragen aan het herstel van kwetsbare habitats.

De eerste fase van het programma duurt drie jaar en staat volledig in het teken van onderzoek, de ontwikkeling van een raamwerk voor metingen en het vaststellen van criteria om maatregelen op efficiënte wijze op te schalen. De tweede fase gaat in 2026 van start en richt zich op het opschalen van bewezen oplossingen.

Samenwerking met expertorganisaties

Purina Europe werkt samen met vier organisaties om haar ambities als onderdeel van het Ocean Restoration programma te realiseren: Sea Ranger Service is een in Nederland gevestigde sociale onderneming die methodes ontwikkelt om zeegrasvelden te planten; deze zijn zeer geschikt voor het vastleggen van koolstof en bieden een thuis aan talrijke soorten.

is een in Nederland gevestigde sociale onderneming die methodes ontwikkelt om zeegrasvelden te planten; deze zijn zeer geschikt voor het vastleggen van koolstof en bieden een thuis aan talrijke soorten. Oyster Heaven is een organisatie voor het behoud van de zee in Nederland en test het gebruik van natuurlijke materialen om verloren gegane oesterriffen te herstellen. Oesterriffen zijn natuurlijke waterfilters die waterkwaliteit verbeteren en zeegrasvelden laat groeien. Ze zorgen voor meer biodiversiteit en bieden onderdak aan vissen en andere mariene organismen.

is een organisatie voor het behoud van de zee in Nederland en test het gebruik van natuurlijke materialen om verloren gegane oesterriffen te herstellen. Oesterriffen zijn natuurlijke waterfilters die waterkwaliteit verbeteren en zeegrasvelden laat groeien. Ze zorgen voor meer biodiversiteit en bieden onderdak aan vissen en andere mariene organismen. Urchinomics verwijdert zee-egels die zeegrasvelden aantasten doordat hun natuurlijke vijanden zijn afgenomen. Door het verwijderen van zee-egels kan het zeewier weer aangroeien. Zeewier werkt als een natuurlijke waterzuiveraar en biedt een gezonde leefomgeving, voedsel en energie voor veel zeeorganismen, terwijl het ook grote hoeveelheden koolstof absorbeert en opslaat.

verwijdert zee-egels die zeegrasvelden aantasten doordat hun natuurlijke vijanden zijn afgenomen. Door het verwijderen van zee-egels kan het zeewier weer aangroeien. Zeewier werkt als een natuurlijke waterzuiveraar en biedt een gezonde leefomgeving, voedsel en energie voor veel zeeorganismen, terwijl het ook grote hoeveelheden koolstof absorbeert en opslaat. SeaForester zet technieken als mobiele zeewierkwekerijen in om snel verdwijnende zeewierbossen te herstellen.

Al deze oplossingen zijn op verschillende locaties getest en kunnen op termijn worden opgeschaald. Ze worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Een effectief herstel van deze natuurlijke habitats vereist een collectieve inspanning. Daarom werkt Purina ook samen met adviserende partners die het programma ondersteunen.

Sea Ranger Service ontwikkelt methodes om zeegrasvelden te planten.

Door heel Europa

Herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden in Nederland, Frankrijk, Noorwegen en Portugal; daarnaast zijn locaties in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onderdeel van het programma. ‘We zijn er erg trots dat we het Ocean Restoration programma kunnen lanceren. Nu de biodiversiteit in de oceanen drastisch afneemt, zijn gezamenlijke inspanningen belangrijker dan ooit’, benadrukt Kerstin Schmeiduch, Directeur Corporate Communications en Sustainability van Purina Europe. ‘Purina wil een bijdrage leveren aan het herstel van deze biodiversiteit die ook onderdeel is van onze toeleveringsketen. Daarom trekken we samen op met onze partners om op grote schaal te werken aan het herstel van leefgebieden in de oceanen van Europa.’

Verantwoorde vis

Het Ocean Restoration programma maakt deel uit van de missie van Purina Europe om het herstel van oceaan- en bodemecosystemen te stimuleren. Zo heeft zij zich tot doel gesteld dat 100 procent van haar vis-, schaal- en schelpdieringrediënten in 2030 afkomstig zijn van verantwoorde bronnen of biologisch zijn. Purina Europe is sinds 2023 medeoprichter en één van de belangrijkste sponsors van The Bycatch Solutions Hub als onderdeel van het Sustainable Fisheries Partnership. Daarnaast ondersteunt zij een studie van een onderzoeksconsortium om de rol van op zeewier gebaseerde biostimulanten in regeneratieve landbouw te onderzoeken.

