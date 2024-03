Gesponsord Pepsi regular onthult nieuw, fris design: 'Onze grootste campagne ooit'

Vrumona, licentiepartner van PepsiCo, introduceert met trots een nieuw, fris design voor Pepsi. 'Nieuwe look, zelfde smaak', benadrukt Sandra Vingerling, per 1 mei de nieuwe retail directeur bij het frisdrankconcern. 'Met deze nieuwe visuele identiteit gaan we nieuwe kopers aantrekken'.

Binnenkort zit Vingerling aan tafel bij de verschillende retail hoofdkantoren in Nederland om o.a. de grootse plannen rondom Pepsi te bespreken. ‘Daar kijk ik erg naar uit’, vertelt ze enthousiast. ‘Vanuit mijn out-of-homeachtergrond binnen Vrumona verheug ik me vooral op de dynamiek in de retail, en de uitdagingen en kansen die deze met zich meebrengt. Want waar het in out-of-home grotendeels draait om langetermijnpartnerships, is het binnen retail uitdagender om als merk je positie te nemen en te behouden.’

Elkaar verder helpen

Uiteindelijk draait het echter altijd om gemeenschappelijke doelen en binding creëren, weet ze uit ervaring. ‘Met elkaar en met de consument en juist hier komt mijn out-of-homeachtergrond goed van pas, die gestoeld is op wederkerigheid. Die focus op ‘hoe helpen we elkaar voorwaarts?’ is superbelangrijk, dat geldt ook voor de retail. Ik kijk er dan ook erg naar uit om te ontdekken wat er speelt bij de specifieke retailers en wat wij daaraan bij kunnen dragen.’

Ik zie volop kansen in verkrijgbaarheid en zichtbaarheid, daar gaan wij ons de komende tijd dan ook hard voor maken”

Vingerling ziet zichzelf vooral als fast moving consumer goods professional , vertelt ze. ‘Met de missie om die binding te creëren en om de categorie gezonder te maken.’ Letterlijk en in waarde, benadrukt ze. ‘Want uiteindelijk drijven we natuurlijk wél business en de categorie staat onder druk. Daar hebben we met elkaar een rol in te spelen en als ik naar onszelf kijk, is er nog behoorlijk wat te winnen op het vlak van executie. Ik zie volop kansen in verkrijgbaarheid en zichtbaarheid, daar gaan wij ons de komende tijd dan ook hard voor maken. Grotendeels door nog beter aan te sluiten op de behoefte van de consument in drinken.’

Nieuwe brand identity

Een mooi bruggetje naar het vernieuwde Pepsi Zero Sugar, dat met een nieuwe naam nog beter moet uitstralen dat de frisdrank staat voor Max Taste, Zero Sugar. ‘Sommige consumenten associeerden de naam Pepsi MAX juist met meer suiker en cafeïne. Met deze wijziging maken we het daarom nog duidelijker voor de consument: 0% suiker, maar 100% smaak! Pepsi Zero Sugar is voor alle consumenten duidelijk.’

De uitstraling wordt bovendien aangepakt met een nieuwe brand identity voor het volledige merk, die is afgestemd op de perceptie van de huidige consument. ‘Wereldwijd hebben we ruim tweeduizend liefhebbers gevraagd om uit hun hoofd het Pepsi-logo te tekenen’, vertelt Vingerling. ‘En wat bleek; bijna iedereen tekende ‘Pepsi’ ín de globe, terwijl de merknaam al jaren ónder die globe staat afgebeeld. Voor ons een enorme eyeopener en het perfecte vertrekpunt voor het re-designen van het logo, de verpakkingen en de gehele merkidentiteit.’

Actueel en onmiskenbaar Pepsi

Het nieuwe logo bouwt dus voort op het krachtige verleden van Pepsi, terwijl het moderne elementen bevat om een look te creëren die actueel én onmiskenbaar Pepsi is. Vingerling: ‘Het vernieuwde kleurenpalet introduceert elektrisch blauw en zwart om het klassieke Pepsi-kleurenschema een eigentijds tintje te geven, terwijl de kenmerkende Pepsi-puls de "rimpeling, pop en fizz" van Pepsi-Cola oproept - bewegend op het ritme van de muziek, het gebrul van het publiek, de hartslag van de cultuur. Het logo werd voor het eerst onthuld in de VS en wordt nu gelanceerd in meer dan 120 landen wereldwijd, via verschillende contactpunten met de consument - van digitaal tot ervaringsgericht en retail.’

Door de kracht van Pepsi te combineren met een strak en modern design, zorgen we voor groei in merkbekendheid en waarde”

De nieuwe verpakkingen stromen dan ook as we speak de schappen in met een krachtig en in het oog springend design. Vingerling: ‘Dat de vindbaarheid van onze producten verder vergroot. Omdat het onbewust zorgt voor herkenning bij consumenten, waardoor zij nog sneller de keuze maken voor Pepsi.’ Onderzoek toont aan dat de vindbaarheid met meer dan 15 procent wordt vergroot, onderbouwt ze. ‘En de aankoopintentie met meer dan 16 procent. Dit komt omdat de identiteit nu nóg meer gekoppeld is aan het nu, de nieuwe generatie. Door de kracht van Pepsi te combineren met een strak en modern design, zorgen we voor groei in merkbekendheid en waarde.’

Grootste campagne ooit

De nieuwe identiteit wordt groots gelanceerd, met een wereldwijde 360 graden-campagne. ‘Ik kan wel zeggen de grootste ooit!’, vertelt Vingerling enthousiast. ‘We zijn overal aanwezig, op televisie, online en op de winkelvloer. Het gehele jaar komen we bovendien met toffe initiatieven, met als hoogtepunt de sport- en festivalzomer.’ In het kielzog van Pepsi wordt bovendien ook het vernieuwde 7UP meegenomen, vertelt ze. ‘Ook 7UP krijgt een vernieuwde uitstraling en een nieuwe naam voor de suikervrije variant: 7UP Zero Sugar. De primaire focus ligt op Pepsi Zero Sugar, maar we gaan wel gezamenlijke promo’s inzetten.’

‘Pepsi is altijd een gedurfd merk geweest dat conventies en de status quo uitdaagt en plezier altijd op de eerste plaats zet’, aldus Vingerling. ‘Deze nieuwe visuele identiteit is gedurfd, ongegeneerd, modern en iconisch. Pepsi-fans kunnen dezelfde geweldige smaak verwachten waar ze van zijn gaan houden, met nog meer meeslepende en entertaining ervaringen waar Pepsi bekend om staat in muziek, sport én cultuur.’

Dit artikel is gesponsord door Vrumona.