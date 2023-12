Gesponsord 'De afgelopen jaren hebben we innovaties gebracht over de gehele breedte van ons portfolio'

De superioriteitsstrategie van Procter & Gamble (P&G) staat als een huis. Met continue focus op innovaties die kwaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid vertegenwoordigen, weet het concern relevant te blijven en de categoriewaarde te vergroten. De komende tijd zoomt de organisatie hierbij nog meer in op lokale relevantie.

Afgelopen zomer startte Jorian van Acker Blommers als Country Leader bij P&G Nederland na verschillende sales- en marketingfuncties te hebben vervuld binnen het concern. ‘Weer terug aan tafel bij klanten! was mijn eerste gedachte’, vertelt hij enthousiast. ‘Ik ben dan ook meteen een rondje gaan doen langs onze handelspartners.’ Daar kreeg hij veelvuldig terug dat de focus van P&G van de laatste jaren op haar superioriteitsstrategie, “heel goed heeft gewerkt”. ‘Voor mij lekker beginnen, natuurlijk. Maar vooral een mooie bevestiging dat wat we doen, werkt. Ook in uitdagende tijden.’

Wat wil de consument?

Op die sterke basis vaart P&G dan ook verder, vertelt hij. ‘Het is onze rol om te blijven innoveren, om superieure producten aan te bieden en de consument de toegevoegde waarde van onze producten uit te leggen.’ Die consument vormt namelijk al jarenlang de basis voor de superioriteitsstrategie van P&G, vertelt hij. ‘Om te begrijpen wat nu precies de consumentenbehoeften zijn, doen we veel onderzoek. Wat willen ze en waar zijn ze naar op zoek?’

Ze kunnen zich in deze tijden geen miskoop veroorloven, dus producten moeten hun werk goed doen”

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer vijftig procent van de Nederlandse consumenten kwaliteitsproducten zoekt, verklaart Van Acker Blommers. ‘Producten die meer waarde bieden omdat ze hun werk beter doen en/of langer meegaan. Ze kunnen zich in deze tijden geen miskoop veroorloven, dus producten moeten hun werk goed doen. Daar spelen we op in, door innovaties te brengen van hoge kwaliteit die verbetering brengen in werking, gemak en tegelijk duurzamer zijn. Bovendien investeren we in mediaondersteuning, om de innovaties onder de aandacht te brengen en de meerwaarde uit te leggen aan de consument.’ Vooruitkijkend gaat P&G de komende tijd nog meer samenwerken met de retailers. ‘Specifiek op het relevant maken van merken in hún context.’

Investeren in innovatie

Goed luisteren naar de consument is stap één, maar om een productinnovatie daadwerkelijk succesvol te maken, moet je durven investeren, vertelt Van Acker Blommers. Dat doet P&G dan ook, zowel in het ontwikkelen en verbeteren van producten, als in het onder de aandacht brengen ervan. ‘De afgelopen jaren hebben we innovaties gebracht over de gehele breedte van ons portfolio’, legt de country leader uit. ‘Zoals Oral-B iO; een nieuwe technologie in elektrisch poetsen voor een superieure mondreiniging thuis.’

Inmiddels heeft Nederland wereldwijd een van de hoogste penetraties in elektrisch poetsen”

De technologie is het resultaat van ruim zes jaar toegewijd onderzoek met tandheelkundige professionals, licht hij toe. ‘We hebben vervolgens ook flink geïnvesteerd in het uitleggen van de verbeterde technologie. Samen met onze handelspartners hebben we gezorgd voor zichtbaarheid en brede beschikbaarheid, ook in de supermarkt.’ En met resultaat. ‘Inmiddels heeft Nederland wereldwijd een van de hoogste penetraties in elektrisch poetsen, vertelt hij. ‘En is de categoriewaarde in drie jaar tijd zo’n 40 procent gegroeid.’

Net zo fris als buiten gedroogde was

De innovaties van P&G zijn vaak gebaseerd op consumenteninzichten. Zoals het dit jaar gelanceerde Lenor Fresh Air. ‘Een ultrageconcentreerde wasverzachter waarmee consumenten de frisheid ervaren alsof de was buiten is gedroogd, zelfs als deze binnen wordt gedroogd. Dankzij innovatieve technologie hebben gebruikers slechts een kleine dosis nodig om dat frisse gevoel van buiten te krijgen, ongeacht het weer.’

Sinds de lancering is Lenor Fresh Air verantwoordelijk voor de volledige waardegroei van de wasverzachters categorie, vertelt Van Acker Blommers. ‘Deze prestatie is mede te danken aan het feit dat de wasverzachter het resultaat is van een heel duidelijk consumenteninzicht. Daarnaast hebben we de innovatie ondersteund met een extra medialaag, boven op de reguliere uitingen van Lenor.’

P&G investeert actief in het ondersteunen van innovaties, vertelt Van Acker Blommers. ‘Ook in uitdagende tijden. Misschien zelfs wel juíst - we zijn zelfs nummer één tv-adverteerder in Nederland.’ In haar uitingen laat het concern niet alleen zien dat de producten er zijn, legt hij uit, ‘maar vertellen we vooral wat ze doén; we leggen de meerwaarde uit. En hierin worden we ondersteund door onze handelspartners, we doen het samen. Gezamenlijk zetten we sterke categorieresultaten neer.’

Duurzaamheid als fundament

Die toegevoegde waarde zit hem eveneens in duurzaamheid, vervolgt Van Acker Blommers. ‘Ook dit is een fundamenteel onderdeel van onze superioriteitsstrategie. We brengen innovaties die consumenten in staat stellen om duurzamere gewoonten aan te nemen, zonder concessies te doen aan de werking van een product.’

We brengen innovaties die consumenten in staat stellen om duurzamere gewoonten aan te nemen, zonder concessies te doen aan de werking van een product”

P&G kijkt naar waar in de levenscyclus van een product de meeste impact kan worden gemaakt, verduidelijkt hij. ‘Bij wasmiddel en vaatwasmiddel bijvoorbeeld, is dat vooral in het gebruik. De Ariel PODS in supergeconcentreerde vorm wassen door de unieke technologie zelfs op lagere temperaturen stralend schoon, zodat er minder energieverbruik nodig is. Daarnaast verpakken we deze sinds dit jaar in een kartonnen, volledig recyclebare doos. Met Dreft Platinum Quick Wash zorgen we ervoor dat consumenten ook op korte wasprogramma’s, die minder water en energie verbruiken, een stralend schone vaat hebben.’

Topatleten

‘Voor veel van onze merken staat 2024 in het teken van sport en prestatie’ vertelt Van Acker Blommers. ‘Als jarenlange partner van Olympische en Paralympische atleten werkt P&G samen met atleten die iedere dag het beste uit zichzelf willen halen. Hun doorzettingsvermogen en wil om continu te verbeteren, zijn een inspiratiebron voor onze merken en producten. Om ook iedere dag zo goed mogelijk te presteren en daarmee de dagelijkse taken van consumenten makkelijker te maken. In Nederland gaan een aantal van onze merken mooie activaties neerzetten met topatleten als Femke Bol, Kiran Badloe en Niek Kimmann.’ Hij benadrukt: ‘Onze globale basis staat, en door campagnes lokaler nog relevanter te maken, kunnen we Nederlandse consumenten beter bedienen.’

Uiteindelijk gaat het erom dat je de consument kunt overtuigen met je producten en je verhaal, besluit Van Acker Blommers. ‘We blijven daarom scherp kijken naar de kansen en prioriteiten die er liggen om deze vervolgens optimaal in te vullen. Ik ben ervan overtuigd dat we de kennis en innovatiekracht in huis hebben om dit naar een nog hoger niveau te tillen en kijk er enorm naar uit om de categoriewaarde, samen met onze handelspartners, verder te vergroten.’

