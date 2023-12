Gesponsord Müller maakt professionaliteitssprong van zeker tien jaar dankzij overname

Het jaar 2023 stond voor Müller Fresh Food Logistics in het teken van de overname door Dachser. Met de ruggensteun van deze grote Duitse logistiek dienstverlener staat Müller in Nederland en in Europa veel sterker, en kan het zijn klanten nog beter van dienst zijn.

Op 14 januari 2023 werd de overname aangekondigd van Müller Fresh Food Logistics door het Duitse Dachser. Een grote stap voor het familiebedrijf uit Holten. Algemeen directeur Jan-Peter Müller: ‘Met deze overname zijn we een volwaardige Europese en wereldspeler geworden. Dat biedt ons allerlei extra mogelijkheden.'

Met deze overname zijn we een volwaardige Europese en wereldspeler geworden”

'Met deze stap hebben we een verdere professionaliteitssprong van zeker tien jaar gemaakt. De belangrijke topics als investeringen in IT, in vastgoed en magazijnen, de innovaties en de verdere vergroening van het bedrijf vinden nu op een heel ander niveau plaats.’

Overname Müller

‘Het meest geweldige aan dit alles vind ik echter wel dat Dachser, ondanks die grote omvang, net als wij een familiebedrijf is. Sterk gericht op de lange termijn, zonder kwartaalraces. Ook nu dit jaar de volumes iets minder zijn, merk je toch dat er absoluut geen paniek ontstaat, maar dat de agenda echt op de lange termijn gericht blijft. Ook wat betreft het maatschappelijk verantwoord ondernemen voelen we ons erg thuis bij Dachser: de aandacht voor het personeel en de klant centraal stellen, dat zijn waarden die gewoon overeind blijven. We waren de local hero, en zijn dat nu met de professionaliteit en de power van een multinational.’

Dachser is van origine gevestigd in Kempten in Zuid-Duitsland. Het is in ruim negentig jaar tijd uitgegroeid van een transporteur van kaas tot een van de grootste logistiek dienstverleners van Europa, met 379 vestigingen in 47 landen.

Wat betekent deze overname voor jullie klanten, de fabrikanten, maar ook de retail?

‘Ik denk dat onze dienstverlening nog veel krachtiger wordt. We krijgen toegang tot een Europees netwerk om levensmiddelen zowel naar Nederland te halen als ook te exporteren. Voor producenten is export natuurlijk al gauw interessant, en voor retailers kan de dienstverlening die wij in import kunnen aanbieden interessant zijn. We hebben nu de beschikking over dat netwerk in Europa voor gekoelde producten, houdbaar, maar ook voor diepvries. Er zijn vele landen waarheen we nu ook goede lijnen in diepvries kunnen aanbieden.’

‘Naast die import en export is ook voor de Nederlandse markt ons vermogen sterk vergroot. We kunnen grotere pakketten aan, en de investeringen voor de toekomst in IT, vastgoed en CO2-reductie met bijvoorbeeld elektrische voertuigen en zonnepanelen gaan ook makkelijker met zo’n grote partij. Ook daarmee kunnen we onze klanten straks beter bedienen, gezien alle CO2-verplichtingen die gaan komen in de rapportagesfeer. Die rol kunnen we nu beter aan. We gaan dan ook graag met onze klanten in gesprek om alle nieuwe mogelijkheden te bespreken.’

We zijn uit de kleutertijd in de pubertijd beland, en de komende vijf tot tien jaar moet die stap naar volwassenheid worden gezet”

Wat betekent dit voor jullie in 2024?

‘Het betekent dat wij direct begin volgend jaar de export van geconditioneerde zendingen zowel gekoeld als diepvries, door heel Europa kunnen gaan aanbieden. Dat is een forse uitbreiding van ons productportfolio. Daarnaast wordt nog in 2023 ons nieuwe diepvriesmagazijn in Holten opgeleverd. Dus naast de export gaan we ook binnen Nederland flink gasgeven in dienstverlening in diepvries.'

'Onze locaties in Holten, Lekkerkerk en Roelofarendsveen zijn ingericht op diepvries, en daar gaan we fors op inzetten om het netwerk beter te vullen en de magazijnactiviteiten uit te breiden. Die markt ontwikkelt zich sterk, en is voor nieuwe productgroepen zoals vega interessant, maar ook voor brood, zuivel, vlees en groente is diepvries interessant en bieden we shock-freezing aan als toegevoegde waarde. Import, export en diepvries zullen de komende jaren voor ons de grootste groei gaan brengen.’

Waar liggen daarin de grootste uitdagingen? Vijf jaar geleden voorspelde u dat personeel en vergroening de grote uitdagingen zouden gaan worden. Dat is redelijk uitgekomen…

‘Dat geldt nog steeds. In onze sector staan mensen centraal, en de klantkennis zit bij veel mensen nog tussen de oren. Die kwaliteit van ons personeel is van het grootste belang. Maar de arbeidsmarkt staat nog steeds onder druk, en is alleen maar verder verhevigd. Er is nu een lichte afvlakking van de economie, waardoor het iets ontspant, maar de verwachting is dat dat maar van heel korte duur is.’



‘Vergroening is de afgelopen jaren een stuk meer duidelijk geworden. We zijn uit de kleutertijd in de pubertijd beland, en de komende vijf tot tien jaar moet die stap naar volwassenheid worden gezet. Er is al veel bereikt, maar er is nog een lange weg te gaan: nog niet één procent van het wagenpark rijdt zonder uitstoot. Dachser neemt hierin absoluut zijn verantwoordelijkheid, en er zijn al tientallen e-trucks actief. Wijzelf moeten ook soms in binnensteden leveren, en we zijn zelf ook al met de nieuwe technieken bezig. Maar dat alles gaat nog wel tien jaar duren, de productie van e-trucks komt pas mondjesmaat op gang, en ook de infrastructuur voor laden moet nog flink worden opgeschaald.’

Er is veel kennis in het concern, er is investeringspower aanwezig om grote stappen te zetten”

Maakt de overname door Dachser dat u met een geruster hart naar de toekomst kijkt, doordat u met een grotere club die uitdagingen beter aankunt?

‘Ik ben er in ieder geval niet óngeruster van geworden. Er is veel kennis in het concern, er is investeringspower aanwezig om die grote stappen te zetten. Met deze schaalgrootte kunnen we Europees-breed leren; niet alleen binnen Nederland, maar ook zien hoe andere steden en landen het aanpakken. Soms gaan daar de ontwikkelingen sneller dan in Nederland. Bijvoorbeeld in Zwitserland, waar een heel hoge tol is voor vrachtverkeer, daar is door het kostenvoordeel elektrisch of waterstof al bijna renderend.’

Dit artikel is gesponsord door Müller Fresh Food Logistics .