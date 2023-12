Gesponsord 'Om vooruit te denken,moet je kunnen ómdenken'

'Achter frisdrank gaat veel vernieuwing schuil', vertelt Jeroen van Vliet, VP & Country Director bij Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). 'Want als bedrijf aan de top komen is moeilijk', benadrukt hij. 'Maar aan de top blíjven is nog veel moeilijker. Waar we sneller, harder, beter kunnen, gaan we dan ook.'

Van Vliet kijkt terug op een positief jaar. ‘Er is veel gebeurd in de sector, maar dat bood tegelijkertijd ook kansen. Kansen om nog kritischer te kijken naar relevantie, innovaties en verduurzaming en ik denk dat we er als organisatie goed in zijn geslaagd om ons portfolio top-of-mind te houden.’

Hoge leveringsgraad

Het afgelopen jaar wist CCEP onder meer aan de top te blijven door de distributie te optimaliseren. ’We verkopen zo’n negen miljoen drankjes per dag in Nederland’, vertelt Van Vliet. ‘In verschillende kanalen. Een gigantische operatie voor onze fabriek in Dongen, verantwoordelijk voor de productie en distributie van ruim 85 procent van deze bestellingen in Nederland. Toch slagen we erin om 99,3 procent te leveren aan onze klanten, en op tijd. Daar ben ik best trots op.’

De hoge leveringsgraad van CCEP is onder meer toe te schrijven aan een goede prognose. ‘We hebben flink geïnvesteerd in capabiliteit om de vraag nog beter te kunnen voorspellen. Jaarrond relevant, maar vooral tijdens de piekmomenten. Zoals in de zomer, wanneer de verkopen van frisdrank aanzienlijk stijgen.’

CO₂-neutraal gecertificeerde fabriek in Dongen, Brabant

Die negen miljoen drankjes zijn een mooie mix van vertrouwde hardlopers en tegelijkertijd innovaties, vertelt Van Vliet. ‘Belangrijk om relevant te blijven, want consumenten willen kunnen kiezen tussen verschillende merken, smaken, verpakkingen en caloriegehaltes.’

Het gros van al die dranken wordt dus geproduceerd en gedistribueerd via de lokale fabriek in Dongen. ‘Die sinds eind van dit jaar CO2-neutraal gecertificeerd is’, vertelt de country director opgetogen. ‘Duurzaamheid is door onze hele aanpak heen verweven, van ingrediënten tot fabricage tot recycling en hier werken we al jaren aan. Met de Co2-neutraal certificering van onze Nederlandse fabriek zijn we één van de eerste levensmiddelenproducenten in Nederland die deze stap zetten. Twee jaar geleden zijn we dit traject begonnen en het is nu een feit. Als je kijkt naar de complexiteit van de operatie, sta ik daar wel een beetje versteld van.’

Aanzienlijke investeringen

Het CO2-neutraal certificeren van een fabriek betreft ontzettend veel stappen in de keten, benadrukt Van Vliet. ‘En aanzienlijke investeringen, zowel financieel als van het team.’ De fabriek draait al zesenzestig jaar, verklaart hij. ‘En 24/7. Een complete operatie transformeren terwijl er klokrond wordt gefabriceerd, is dan ook nogal wat. Desalniettemin heeft ons team in Dongen dit, met ondersteuning vanuit Rotterdam, voor elkaar weten te krijgen.’ In 2040 wil CCEP over de hele waardeketen klimaatneutraal zijn. ‘Om hier te komen moet er nog veel gebeuren, maar het CO2-neutraal certificeren van onze lokale productiefaciliteit is een enorme boost in het traject. De wetenschap dat dit gelukt is, en in relatief korte tijd, sterkt ons als organisatie in het toewerken naar die nog grotere stip op de horizon in 2040. En het heeft ons tegelijkertijd veel waardevolle kennis opgeleverd om verder te kunnen versnellen.’

Energiezuinige koelingen, minder materiaal

Sinds 2019 heeft CCEP Nederland al 19 procent van de CO2 -uitstoot verminderd, verduidelijkt Van Vliet. ‘Middels initiatieven op het gebied van transport, koelingen, returnable glazen horecaflessen en door de overstap te maken naar gerecycled materiaal in PET-flessen.’ Sommige verduurzamingsstappen zijn ogenschijnlijk klein, maar hebben wel degelijk veel impact, vervolgt hij. ‘Zoals het lichter maken van onze blikverpakkingen. Van 9,3 gram naar 9 gram lijkt wellicht nihil, maar wanneer je beseft dat dit een besparing van tegen de 90.000 ton aluminium per jaar oplevert, zie je het toch in een ander licht. Ook de KeelClip™, waardoor geen plasticgebruik meer nodig is op 4- en 8 pack multiverpakkingen is een belangrijke stap.’

Variatie in aanbod met focus op zero

Verduurzamen en innoveren betekent voor CCEP vanzelfsprekend het verminderen van suiker en calorieën in het frisdrankportfolio . ‘Momenteel zitten we al op 50 procent low en no-kcal verkoopvolume en werken we toe naar 60 procent.’

CCEP wil de consument helpen om een verantwoorde balans te vinden in het frisdrankgebruik. ‘Daarbij is een gevarieerd aanbod belangrijk, waarin verschillende keuzes aangeboden worden. Onderzoek van gedragswetenschappers wijst uit dat variatie helpt in het motiveren tot een bewustere keuze en we zien ook in de praktijk dat dit werkt. Juist omdat we die keuze bieden, schuift het gebruik steeds meer op naar suikervrij en -arm.’ Coca-Cola regular is dan ook weliswaar nog steeds het grootste merk, verklaart hij. ‘Maar Coca-Cola zero sugar groeit het hardst. Omdat we investeren in zichtbaarheid. Samen met onze handelspartners helpen we de consument steeds meer toe te schuiven naar low- en no-kcal. De hele sector werkt aan caloriereductie en ik vind dat we hier met z’n allen goed werk verrichten.’

Werken aan die doorbraak

CCEP wil het morgen altijd beter doen dan vandaag, vertelt Van Vliet. ‘Dat betekent dat je ook naar die morgen, die toekomst moet dúrven kijken. Met onze innovatie- en investeringstak, CCEP Ventures, focussen we ons permanent op the next step. Denk aan het afvangen van CO2 uit verpakkingen en suiker. Momenteel zit dit echt nog in de labfase, maar als dít uitgerold wordt, bereiken we een enorme break through.’ CCEP probeert altijd vooruit te denken, vertelt hij. ‘Hoe doe ik het over, pakweg, drie jaar? En om vooruit te denken, moet je kunnen omdenken. Dat doen we dan ook zoveel mogelijk.’

Diversiteit en inclusie

Uiteindelijk verkoopt geen drankje zichzelf, besluit hij. ‘Aan de basis van iedere product, iedere innovatie en iedere ontwikkeling staan altijd mensen; zij maken het verschil. Ook daar investeren we derhalve in.’ In ontwikkeling, legt hij uit, ‘maar ook in een fijn en veilig werkklimaat en hierin spelen diversiteit en inclusie een belangrijke rol. We luisteren goed naar onze medewerkers en maken beleid op wat mensen ons teruggeven.

CO₂-neutraal gecertificeerde fabriek van Coca-Cola in Dongen, Brabant.

‘Laatst nog’, vertelt Van Vliet, ‘zei iemand dat wij als bedrijf “easily excitable” zijn. En áls wij dan een idee hebben, moet het ook snel. Dat klopt ook wel. We zijn een heel lokaal bedrijf, hetzij onderdeel van een internationaal systeem. Daardoor kán er ook daadwerkelijk veel, en snel. Waar we sneller, harder, beter kunnen, gaan we dan ook.’ Dat maakt CCCEP een aantrekkelijke plek om te werken, benadrukt hij. ‘Waardoor we de mensen aantrekken die we nodig hebben om onze ambitieuze plannen tot uitvoer te kunnen brengen. De mensen die, net als wij, altijd kijken naar hoe het morgen beter kan. Dat maakt ons toekomstbestendig.’

