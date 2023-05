Vrumona: stapsgewijs naar gezond en goed drinken voor iedereen

Vrumona verduurzaamt op basis van haar missie: Goed en Gezond Drinken voor Iedereen. ‘Door onze producten groener en gezonder te maken, nemen we zoveel mogelijk drempels weg die consumenten weerhouden van een duurzame en gezonde levensstijl. Dat gaat niet in één keer, maar samen komen we toch heel ver!’

In 2030 wil Vrumona CO2-neutraal zijn in het productieproces, legt Manager Corporate Affairs & Communications, Hester Duursema, uit. ‘In 2040 moet dit de hele waardeketen betreffen.’ Om dit te bereiken gebruikt de frisdrankproducent bijvoorbeeld al sinds 2012 100 procent groene elektriciteit. Om volledig CO2-neutraal te worden moeten we ook nog van het aardgas af. Dat betekent reduceren van het verbruik van aardgas om vervolgens te kunnen elektrificeren. Het reduceren van het verbruik doen we onder andere door het terugwinnen van warmte.

Daarnaast zet Vrumona grote stappen in onder meer efficiënt en circulair grondstofgebruik, het recyclebaar maken van verpakkingen en het optimaliseren van de logistieke keten. ‘We maken deels gebruik van een extern warehouse’, vertelt Duursema. ‘Momenteel voegen we een lightweight warehouse op ons eigen terrein toe, waardoor we minder gebruik hoeven te maken van externe warehouses en dus aanzienlijk minder heen en weer hoeven te pendelen. Tevens zorgt dit voor een betere beschikbaarheid richting onze klanten, een win-winsituatie dus.’

Vrumona optimaliseert de logistieke keten met een lightweight warehouse van Donselaar Structures op eigen terrein, waardoor ze minder heen en weer hoeven te pendelen.

Circulariteit in verpakkingen

Bijna alle zelfgeproduceerde flessen van Vrumona zullen vanaf dit jaar bestaan uit 100 procent gerecycled PET, vertelt Duursema. Alleen de 1,5 liter verpakkingen volgen een jaar later. ‘Dit betekent dat we geen gebruik meer (zullen) maken van virgin plastic voor de productie van onze PET flessen in onze fabriek. ‘Volgende stap is om ook onze externe productie, zoals Sourcy Vitaminwater, circulair te maken.’

De overstap naar statiegeld op blik is eveneens een belangrijke ontwikkeling, vertelt ze enthousiast. ‘Waardoor niet alleen de hoeveelheid zwerfaval wordt verminderd, maar er tevens een monostroom ontstaat waarmee je van blik weer blik kunt maken. Bij dit productieproces is minder verhitting nodig, waardoor het veel energiezuiniger is.’

Samen kijken naar slimmere verpakkingen

Efficiënt en circulair gebruik van verpakkingen betekent zowel de primaire verpakkingen als intercompany packaging, verklaart Duursema. ‘Bij bijvoorbeeld verpakkingen voor het transport en de distributie, maar ook voor multipacks proberen we zo veel mogelijk te besparen en/of her te gebruiken.’ Om hierop te kunnen versnellen, benadrukt ze, ‘moeten we meer als keten kijken naar hoe we dit op een slimme manier kunnen bewerkstelligen.’

Vrumona stimuleert dit door hierover actief in gesprek te gaan met haar handelspartners. ‘Niet alleen noodzakelijk, maar ook verstandig; want we hebben elkaar nodig om wezenlijke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Als wij onze emissies reduceren, reduceren we daarmee tevens de CO2-footprint van onze klanten, toeleveranciers en vica versa. We meten dit veelal op eenzelfde wijze, dat maakt het makkelijk om dezelfde taal te spreken en gezamenlijke doelen te stellen. De stappen die we daarin zetten smaken naar meer.’

Wij hebben onszelf ten doel gesteld om in 2030 laagcalorisch tot de standaard van de categorie te maken”

Laagcalorisch als de standaard

Verduurzamen gaat niet in één keer, onderschrijft Directeur Retail, Korneel van der Plas. ‘En in het stapsgewijs toewerken naar die betere wereld heb je elkaar nodig.’ Dat geldt ook voor het gezonder maken van het frisdrankaanbod, vervolgt hij. ‘Wij hebben onszelf ten doel gesteld om in 2030 laagcalorisch tot de standaard van de categorie te maken. In 2025 willen we al op 75 procent zitten. Een percentage dat aardig in zicht komt, want met inmiddels 64 procent zitten we ruim boven het gemiddelde.’ Dit resultaat motiveert om nóg verder door te pakken, vertelt hij. ‘En daar gaan we best ver in. Al onze teams hebben targets om dit te realiseren en met promoties kiezen we ervoor om altijd uitsluitend de communicatie te richten op de suikervrije varianten van onze dranken.’

Desalniettemin ziet Vrumona nog behoorlijk wat kansen, verklaart hij. ‘Denk hierbij aan nieuwe zoetstoffen en een geleidelijke transitie naar minder zoete smaken. Hierin willen we echt de aanjager, de mental leader, van de categorie zijn.’ Om dit te kunnen, is juist die samenwerking nodig. ‘Vrumona ziet meerdere concrete kansen om samen met de retailer de shopper te verleiden tot gezondere keuzes.’

In 2030 wil Vrumona CO2-neutraal zijn in het productieproces, in 2040 moet dit de hele waardeketen betreffen”

Vanuit media tot het schap

Vrumona doet dit door middel van communicatie en schapadvies. ‘Hierbij maken we grote stappen binnen het cola segment. Suikervrije varianten zoals Pepsi Max staan letterlijk to the max opgesteld, qua volume en zichtbaarheid. Retailers geven ons de kans om samen uit te zoeken of een dergelijke benadering van de consument succes heeft.’ En dat heeft het, kan hij inmiddels zeggen. ‘De resultaten zijn heel goed. We zien niet alleen dat consumenten vaker kiezen voor laagcalorisch, maar ook dat het groei brengt voor de categorie. We willen hiermee dan ook echt een nieuwe standaard zetten, met ruimte voor onze eigen producten én die van andere merken.’

Progressieve suikertaks

De consument bewegen richting gezondere frisdrank doe je door de dranken letterlijk gezonder te maken, vertelt Van der Plas. ‘Dit doen wij dan ook zoveel mogelijk, mét behoud van smaak. Innovaties op bestaande producten moeten net zo lekker zijn als de suikerhoudende, zo niet lekkerder.‘ Dit doen we door hier vervolgens goed over te communiceren, vervolgt hij. ‘Maar uiteindelijk ook door een motivatie op prijs. Wij zijn groot voorstander en voorvechter van de verbruiksbelasting, maar dan wel een suikertaks, zoals in het Verenigd Koninkrijk; hoe meer suiker, hoe meer belasting. Een suikertaks als deze stimuleert herformuleringen van onze producten. De branche is eveneens voorstander van deze progressieve belasting op frisdrank. Wij maken ons hard voor een doorvoering hiervan en hopen dat dit begin 2024 al gerealiseerd is.’

Verduurzaming, in zowel het verlagen van je footprint als het gezonder maken van je producten, draait uiteindelijk om verantwoordelijkheid nemen, besluit Duursema. ‘Je kunt aan de zijlijn blijven afwachten óf zelf de spelregels veranderen. Wij kiezen voor het laatste. Samen met onze handelspartners, die grotendeels dezelfde ambities hebben, versnellen we de transitie richting een goede en duurzame levensstijl.’

Dit artikel is gesponsord door Vrumona.