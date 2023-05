HG: 'Op ingrediënten en verpakkingen weten we nu al het verschil te maken'

Sinds 2021 is duurzaamheid prioritair onderdeel van het gehele proces bij HG International. ‘Van begin tot eind wordt het nu meegenomen’, legt Marketing Director Bregtje van Aalten uit. ‘Zowel in de operatie als in de productie. De kwaliteit van de producten gaat dan ook altijd hand in hand met de ingrediënten en de verpakkingen. Waar we impact kunnen maken, doen we dat!’

Om daadwerkelijk impact te kunnen maken moet je focus hebben, beseft de specialist in schoonmaakoplossingen. ‘Op welke onderdelen van het totaalproces je nu, en in de toekomst, de grootste slagen kunt maken. Daarom hebben we een life cycle analyse gedaan en een materialiteitsonderzoek uitgevoerd onder onze stakeholders -banken, retailers, consumenten, ngo’s en de eigen werknemers. Aan de hand van de zeventien sustainable development goals van de UN hebben we gekeken naar welke thema’s voor HG nu het belangrijkst zijn -je kunt tenslotte niet op alle zeventien vlakken uitblinken. En bepaald waar wij, fact-based, nu echt het verschil kunnen maken.

Ingrediënten en verpakkingen

Op ingrediënten en verpakkingen, luidde de conclusie. ‘Betekent uiteraard niet dat andere onderdelen geen aandacht krijgen’, vertelt Sr. Category Manager Lisanne Bassa. ‘Maar op deze vlakken kunnen we het grootste verschil maken. We hebben daarom kritisch gekeken naar waar we al stonden en een duidelijk nieuw beginpunt bepaald. Dat hebben we vervolgens verder verweven in onze strategie.’ Dat beginpunt viel het bedrijf niet tegen, vertelt ze. ‘We deden het al behoorlijk goed. Je vergeet soms dat de chemie al aan zoveel wetten en regels gebonden is, dat er al veel verbeterd en verminderd ís. Daarnaast is het natuurlijk niet zo dat we volledig from scratch aan verduurzaming begonnen.’

Honderd procent recyclebare verpakkingen in het verduurzamen van de recepturen en verpakkingen staan kwaliteit en veiligheid altijd voorop, vertelt Bassa. ‘De schoonmaakkracht en effectiviteit moeten overeind blijven, flessen moeten niet gaan lekken, verpakkingen mogen niet poreus worden… Dat is nog best een uitdaging.’ Inmiddels zijn echter alle verpakkingen van HG honderd procent recyclebaar, vertelt ze. ‘En de volgende stap is zoveel mogelijk verpakkingen produceren die gemaakt zijn van gerecycled plastic. Richting 2025 is het doel om 45 procent minder virgin plastic te gebruiken en al onze flessen zijn momenteel al 20 procent dunner.´

Slim kijken naar verpakkingen

Bij innovaties speelt duurzaamheid de hoofdrol, vertelt Van Aalten. ‘Onze recent geïntroduceerde afvoerreiniger sticks bijvoorbeeld, zijn biologisch afbreekbaar en bevatten geen microplastics, maar de verpakking bestond nog altijd uit een deel plastic. Door slim na te denken is het idee ontstaan om de sticks in een soort ‘laatje’ te steken, zoals bij pennen. Deze laatjes zijn honderd procent recyclebaar en kunnen heel makkelijk uit het karton worden geschoven en dus perfect gescheiden weggegooid.’

Perceptie veranderen

De introductie doet het goed, kan ze opgetogen vertellen. ‘Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door de effectieve werking en het gemak, maar het aspect duurzaamheid speelt wel degelijk een rol. We communiceren duidelijk op de verpakking dat de sticks honderd procent natuurlijk zijn en geen microplastics bevatten. Claims als deze helpen in het omvormen van de gemiddelde perceptie over chemie en maken de drempel lager voor consumenten die niet specifiek op zoek zijn naar ‘groene’ schoonmaakmiddelen.’ Voor consumenten die dat wel zijn, heeft HG in 2020 de ECO-lijn op de markt gebracht. ‘Waarmee we duidelijk een nieuwe doelgroep hebben aangeboord. Met HG ECO bedienen we nu de shopper die zowel voor effectiviteit als voor duurzame schoonmaakoplossingen gaat.’

Makkelijker grote slagen maken

Met haar innovatieve recepturen is dat moment niet eens zo ver weg, verwacht Van Aalten. ‘De manier waarop we al werkten en de gedrevenheid en slagvaardigheid van onze R&D-afdeling geven ons wel een voorsprong op de concurrentie. Met de expertise die we hebben, zijn we in staat om makkelijker, grotere slagen te maken. 58 procent van ons gehele assortiment is al 100 procent biologisch afbreekbaar, eind 2025 moet dit 70 procent zijn en daarna 90 procent (een klein deel van de recepturen bevat zouten die weliswaar natuurlijk zijn, maar niet biologisch afbreekbaar, red.). Momenteel bevat ons assortiment nog slechts 3 procent microplastics en eind 2024 al, hopen we op 1,7 procent te zitten. Dat zijn echt flinke stappen binnen de schoonmaakindustrie.´

Desinfecterende toiletgel

Behalve het merk HG, heeft HG International sinds 2021 eveneens Blue Wonder in het portfolio. ‘Ook in de verbetering en verdere ontwikkeling van dit merk zetten we onze kennis op het vlak van duurzaamheid in’, vertelt Bassa. ‘Sinds week twintig stroomt Blue Wonder Desinfectie Toiletgel de schappen in: de enige toiletgel die desinfecteert* en ook nog eens honderd procent plantbased is. De retail is al enthousiast en we verwachten dan ook veel van deze introductie.’

Naast HG en Blue Wonder valt ook Ecozone onder het portfolio van HG International. ‘In de UK al decennia een toonaangevend merk, dat echt is neergezet om ecologisch schoonmaken toegankelijk te maken. Hiermee brengen we dan ook niet alleen een mooie toevoeging aan het segment, het merk gaat ons ook nog verder helpen in onze stappen in duurzaamheid.’

De komende tijd gaat HG het portfolio verder verduurzamen en hier eveneens meer over communiceren. ‘Het is sinds 2021 al meer een integraal onderdeel geworden van onze trade story, van onze handelspartners krijgen we nu terug dat we het verhaal ook meer mogen vertellen aan de consument. In de B2C-communicatie gaat we het daarom eveneens meer onderdeel maken van ons verhaal. We gaan meer vertellen dát de producten duurzaam zijn en tevens dat dit een gunstig effect heeft op de levensduur van materialen en apparaten. HG doet wat het belooft, effectief en duurzaam!’

*99,9 procent

Dit artikel is gesponsord door HG International