Jumbo lanceert Nederlandse edamame bonen in diepvriesschap

Foto: Jumbo

700 Jumbo's in Nederland en België introduceren volgend jaar edamame bonen in de diepvries. Hiermee maakt Veghel een duurzaamheidsslag, want de bonen zijn voornamelijk afkomstig uit Azië. Jumbo is naar eigen zeggen de eerste super die de bonen van eigen bodem haalt.

De toenemende vraag naar edamame maakt het voor Nederlandse boeren aantrekkelijk om de bonen op eigen bodem te telen, aldus Jumbo. Mensen gebruiken het product vaak in poké bowls, maaltijdsalades en wraps. Groeiende belangstelling stelde Veghel in staat een samenwerkingsverband aan te gaan met Nederlandse telers. Plant Protein Forward, een initiatief van onder andere Rabobank en Food Valley NL, ondersteunt de actie van Jumbo. De organisatie zet zich in om de afzetmarkt voor eiwitrijke producten van eigen bodem te vergroten. Jumbo: zorgen voor financiële stabiliteit van Nederlandse boeren De Nederlandse edamame is duurzamer dan de variant uit Azië, beweert Jumbo. Dat komt niet alleen door de verminderde CO2-uitstoot en het kortere transport, stelt de supermarktketen. Aziatische boeren gebruiken namelijk veel pesticiden en voor de edamame teelt gaan veel bossen verloren. Het inkopen van Nederlandse edamame vergroot de afzetmarkt van Nederlandse boeren, aldus Jumbo. Ze ontvangen een eerlijke prijs en verkrijgen zo financiële stabiliteit. Dit maakt het mogelijk om te investeren in technologie om de oogst te vergroten, geeft de supermarktketen uit Veghel aan. Jumbo zegt eerste te zijn met Nederlandse edamame 'We zijn supertrots om als één van de grootste supermarktketens als eerste in Nederland vriesverse edamame boontjes van Nederlandse oorsprong aan tebieden', verklaart Ton van den Hoek, inkoop agf bij Jumbo. 'We kunnen daardoor een hele grote groep klanten in onze winkels in Nederland en België enthousiast maken voor deze smaakvolle groene krachtpatser, die bovendien bijdraagt aan een eiwitrijk en plantaardig eetpatroon', vervolgt hij. Het inkopen van edamame van Nederlandse boeren sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie van Jumbo . Jumbo streeft ernaar de eigen CO2-uitstoot in 2030 met 85 procent te verminderen, vergeleken met 2022. In de toeleveringsketens wil de Veghelse formule de uitstoot met 50 procent reduceren. Lees ook Groene ambities Jumbo en Plus: Meer bio, minder verbouwen