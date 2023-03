Haribo verklaart succes: 'Focus op old time favorites én vernieuwing'

Na wederom een turbulent jaar blijkt de zoetwarencategorie een stevige. Met name snoep doet het goed en bewijst zich de afgelopen jaren een belangrijke groeidrijver. ‘Ook in uitdagende tijden zorgt snoep voor een stabiele bijdrage’, vertelt Patrick Tax, Marketing & CD Director.

‘Binnen een gebalanceerde levensstijl is er ruimte voor een kleine verwennerij op zijn tijd. Snoep is daarbij (nog steeds) een relatief bescheiden investering. Tel daar de variatie in smaken en structuren bij op en je snapt waarom mensen kiezen voor deze categorie.’

Merkgedreven categorie

De categorie zoetwaren is merkgedreven, vertelt Van der Miessen. ‘Consumenten gaan doorgaans eerst op zoek naar een merk en besluiten daarna welke variant er in het boodschappenmandje belandt.’ Haribo is zo’n merk dat het vertrekpunt vormt voor veel consumenten. ‘We hebben de afgelopen jaren zowel onze nummer één positie weten te verstevigen als ons marktaandeel weten te vergroten. Daar zijn we als organisatie dan ook trots op.’

Het succes van Haribo zit hem in een kwalitatief goed aanbod van old time favorites, waar altijd vraag naar blijft

Impulswaarde vergroten

Het succes van Haribo zit hem in een solide focus op het basisassortiment , verklaart Tax. ‘Een kwalitatief goed aanbod van old time favorites , waar altijd vraag naar blijft.’ In combinatie met vernieuwing en innovatie. ‘Om eveneens nieuwe consumenten naar de categorie te trekken.’

Om goed in te kunnen spelen op trends en behoeften, kijkt Haribo altijd samen met haar handelspartners naar hoe de impulswaarde van de categorie kan worden vergroot. ‘Snoep is tenslotte voor een groot deel een impulsproduct en die impuls vergroot je door nieuwsgierigheid te wekken en een behoefte te vervullen.’

Uitgesproken smaken

In die behoefte verdiept Haribo zich dan ook voortdurend. ‘We beschouwen onszelf niet alleen als snoepmaker’, vervolgt Tax, ‘maar als snoepexpert. We willen echt begrijpen welke smaken de consument lekker vindt.’ Door deze focus weet Haribo bijvoorbeeld dat de jonge consument, van pakweg zestien/zeventien jaar, een beetje afhaakt binnen de categorie. ‘In die fase tussen tiener en volwassene verandert hun smaak en blijkbaar vinden ze te weinig snoep dat hierop aansluit.’

Door dat onderzoek naar wat de consument nu écht lekker vindt, weet Haribo dat deze consumentengroep op zoek is naar uitgesproken smaken. ‘De smaakrichting “zuur” kwam hierbij duidelijk naar voren.’

Haribo F!ZZ

‘Vanuit België en Frankrijk, waar wij eveneens een groot deel van de markt vertegenwoordigen, zien we veel potentie met zuur’, vertelt Van der Miessen. ‘In deze landen zijn dergelijke smaken al langer populair en vanuit deze kennis zijn we varianten gaan ontwikkelen die ook de Nederlandse consument aanspreken.’

Varianten in de vorm van Haribo F!ZZ , met Happy Cherries, Tongue, S’ghetti en Pasta Frutta, allemaal onder het F!ZZ-label. ‘In 2022 hebben we al Soda Straws F!ZZ geïntroduceerd, nu genomineerd voor Wheel of Retail . Met deze nieuwe producten voegen we extra smaken en structuren toe waarmee we zowel die jongvolwassenen aanspreken als ook andere doelgroepen, die eens willen variëren,’ aldus Taks.

Onderscheid binnen het snoepsegment

Op basis van een groot Europees portfolio van meer dan duizend items en uitgebreide smaak- en concepttesten, heeft Haribo een range ontwikkeld waarmee relevantie en onderscheid wordt gemaakt binnen het segment. ‘De F!ZZ-varianten bestaan uit verschillende vormen, zoals staafjes en matjes, die door smaak en textuur verschillende eetsensaties bieden’, verklaart Tax.

‘De bekende Happy Cherries vormen op hun beurt weer een toegankelijk en vertrouwd snoepje om de drempel voor alle snoepconsumenten zo laag mogelijk te maken. Bovendien zijn drie F!ZZ-varianten ook geschikt voor vegetariërs.’

Vertrouwen van de retail

In de loop der jaren heeft Haribo als categorieleider veel vertrouwen opgebouwd bij de retail, vertelt Van der Miessen. ‘Onze merken zijn belangrijke ankerpunten voor het snoepschap, de distributie is op orde en we zetten onze merkkracht in om producten tot een succes te maken. De bereidheid om Haribo F!ZZ op te nemen was dan ook groot en er wordt ons extra ruimte gegund om die impulsaankopen te stimuleren. We signaleren veel bereidheid tot second placement en samen zorgen we voor aantrekkelijke probeerpromo’s om in de mandjes terecht te komen.’

Familie Fiësta

Het komende jaar blijft Haribo werken aan zowel het core portfolio als innovaties, blikt Tax vooruit. ‘Om vertrouwde kopers aan te blijven trekken en tegelijkertijd nieuwe consumenten naar het schap te krijgen.’

In het tweede kwartaal, zo richting de zomer, gaat deze focus vorm krijgen met de actie Family Fiësta. ‘Waarmee we mooie consumentenacties opzetten rondom dagjes uit naar de dierentuin en het pretparken. Dit zijn dé plekken waar gezinnen naartoe willen. Zeker na de coronaperiode. De acties worden ondersteund door social media, met name Facebook en Instagram, gecombineerd met focus op de winkelvloer om die belangrijke impulsaankopen te stimuleren.’

Met verschillende merken en verpakkingen gaat Haribo de volle breedte van het assortiment onder de aandacht brengen bij voornamelijk gezinnen met kinderen. ‘Mensen zijn tenslotte wel toe aan een beetje fun. En wat past er beter bij een leuk dagje uit dan een familiezak snoep of een eigen portie in de rugzak?! Door kleine geluksmomentjes te creëren, gaat Haribo zoveel mogelijk mensen uitnodigen in de Happy World of Haribo!’

MAOAM Ook het merk MAOAM, dat valt onder de Haribo Groep, wordt niet vergeten. ‘MAOAM is en blijft voor ons een belangrijk merk’, licht Patrick Tax toe. ‘Afgelopen jaar al, hebben we het schap gedynamiseerd en een limited edition variant geïntroduceerd. Deze variant wisselt elk jaar en de volgende wordt aan het eind van kwartaal twee gelanceerd, gevolgd door een zomercampagne.’

Dit artikel is gesponsord door Haribo.