RAAK lanceert campagne vol nostalgie voor suikervrije siroop

RAAK heeft een marktonderzoek uitgevoerd, waar belangrijke inzichten uit naar voren zijn gekomen. Over het merk en over de afwegingen die de consument maakt bij het kopen van (fris)dranken. Zo blijkt dat men wil minderen met suiker, maar niet wil inleveren op smaak. Ook wil de consument kunnen kiezen uit een breed scala aan smaken.

Brandmanager Eva Dickmann zegt daarover: ‘Met Zero Sugar siroop in de hoofdrol van de campagne laten we zien dat je met RAAK zowel lekker als verantwoord kunt genieten. Daarnaast spelen we in op de behoefte van de consument die een brede keuze aan diverse smaken belangrijk vindt. RAAK Zero Sugar siroop is verkrijgbaar in acht varianten.’

Weer even kind zijn

RAAK is na een pitch in zee gegaan met het creatieve bureau STICK voor de ontwikkeling van de nieuwe campagne. Samen zijn ze afgelopen periode tevens bezig geweest met een nieuwe merkstrategie. RAAK blijft in de nieuwe campagne dicht bij zichzelf. De pay-off luidt: ‘Zoooo dat is RAAK, maar dan zonder suiker!’

Het merk brengt met de commercial voor veel mensen goede herinneringen uit hun kindertijd naar boven. In de nieuwe commercial gaan ze op humoristische wijze terug naar deze herinneringen en roepen ze iedereen op weer even te luisteren naar het innerlijke kind: