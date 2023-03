AH en Lidl openen nieuwe winkels in Sas van Gent

De bouw van de nieuwe winkels in Sas van Gent is afgelopen november begonnen, meldt de PZC . Lidl opent in augustus de deuren, Albert Heijn volgt twee maanden later. Het betreft een samenwerking tussen verschillende vastgoedpartijen en de supermarktformules. Het betreft een nieuwbouwproject op bedrijventerrein Sasse Poort, waar ook een nieuw parkeerterrein en enkele aanpassingen aan de infrastructuur bijhoren.

Nieuwe winkels Sas van Gent na jaren van fel verzet

De opening van de nieuwe winkels in Sas van Gent volgt op jaren van verzet tegen de komst van de supermarkten. Al in 2014 was er sprake van een mogelijke verhuizing van de Albert Heijn-supermarkt naar het terrein van de voormalige suikerfabriek van CSM. De gemeente Terneuzen wilde toen wel meewerken, maar vooral vanuit de hoek van de industrie in de plaats waren er bezwaren. Twee fabrieken die met gevaarlijke stoffen werken noemden de komst van de supermarkten enkele jaren geleden nog ‘onverantwoord’ .

Nieuwbouw op oude locaties Albert Heijn en Lidl

Ook ondernemers in het centrum van Sas van Gent maakten zich zorgen over de komst van de winkels. Ze waren bang dat door de verhuizing klanten niet langer in het centrum zouden komen. Daarom komt er een verbinding tussen het centrum en het winkelcentrum waar Albert Heijn en Lidl hun winkels openen. Op de oude locaties van de supermarkten komen nieuwe woningen. De hele operatie maakt deel uit van een grootschalige herinrichting van Sas van Gent. In de plaats wonen een kleine 4000 mensen.