Albert Heijn koning in thuisbasis Jumbo

Het winkelbestand van Jumbo groeit hard (bijna 700 winkels in Nederland), maar die groei betekent, vooralsnog, niet dat Jumbo Albert Heijn in veel plaatsen overvleugelt. Dat wordt duidelijk uit een analyse van het winkelbestand van beide formules in Noord-Brabant, thuisbasis van Jumbo, door advertising-techbedrijf Blis.