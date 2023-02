Müller Fresh Food Logistics onderdeel van Dachser: 'Spreken dezelfde taal'

De overname door Dachser geeft de Nederlandse transportgroep meer power en mogelijkheden op de lange termijn, licht Müller de overname toe. ‘Met Dachser kunnen we onze klanten nu geheel nieuwe mogelijkheden bieden. Met name op het vlak van warehousing en de export van food groupage door geheel Europa.’

Synergie

‘De basis klopt’, vertelt Müller, die aan het roer blijft staan van Müller Fresh Food Logistics , samen met het bestaande managementteam. ‘Dachser is, net als Müller Fresh Food Logistics, een familiebedrijf met bepaalde normen en waarden en heeft een bedrijfscultuur die heel dicht bij de onze staat. Wij hebben mogen zien, en ervaren, hoe zij met mensen en business omgaan en de synergie is groot.’

De term “Duitse degelijkheid” komt ter sprake. ‘Dat klinkt misschien wat saai, maar is in onze ogen juíst een pre. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn ontzettend belangrijk om consistent en innovatief te kunnen blijven groeien.’

Dat laatste is dan ook exact wat Müller Fresh Food Logistics de afgelopen, pakweg, tachtig jaar gedaan heeft. ‘We hebben ons in een realistisch tempo aangepast aan de veranderende wereld om ons heen, waardoor we nu een groeiend, succesvol én innovatief bedrijf zijn. In dit tempo schakelen we verder door met Dachser richting de toekomst.’

Schaalgrootte in warehousing

Een toekomst waarin de logistiek expert een nog groter internationaal netwerk kan aanbieden aan haar opdrachtgevers, verduidelijkt de CEO. ‘Met daarbij schaalgrootte in warehousing.’ Vooral dat laatste wordt steeds belangrijker, weet hij.

‘Verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de geopolitieke situatie dwingen fabrikanten en retailers om steeds grotere voorraden op te slaan. Voorraden waar zij zelf doorgaans maar beperkt ruimte voor hebben. Wij boden onze klanten al de mogelijkheid om voorraden op te slaan, gecombineerd met inpak- en verpakkingsmogelijkheden*. Dit tillen we de komende tijd naar een nog hoger niveau.’

Minder CO2-uitstoot Müller Fresh Food Logistics kijkt actief naar manieren om CO2 te besparen. ‘Zo rijden we op kortere afstanden met een ‘groene trailer’, vertelt Müller, ‘die voorzien is van een elektromotor in plaats van een dieselmotor. Hiermee besparen we ongeveer twintig liter diesel per dag en is er geen sprake van CO2-uitstoot en fijnstof.’ Voor de langere afstanden zijn elektrische vrachtwagens nog niet geschikt, verklaart hij. ‘Dit is echter volop in ontwikkeling. Een proces dat wij op de voet volgen. Zodra de mogelijkheden er zijn, implementeren we dit op zo groot mogelijke schaal.’ In de tussentijd rijdt de logistiek dienstverlener met milieuvriendelijke vrachtauto’s. ‘En zetten we diverse ‘Lange Zware Voertuigen’ (LZV’s) in, die door meer volume minder CO2-uitstoot hebben. Ook schakelen we zoveel mogelijk over op biobrandstoffen.’ De CO2-uitstoot op de weg die er is, compenseert het transportbedrijf. ‘Onder meer door bossen te beschermen en aan te planten in Peru.’

Meer vrachten bundelen

Afgelopen jaar al opende het bedrijf een gloednieuw diepvriesmagazijn in Lekkerkerk, verklaart Müller. ‘Met opslagruimte voor ruim veertigduizend pallets. Ook breidden we onze opslagcapaciteit in Holten uit met drie hectare. Het komende jaar komen hier nog minstens tienduizend palletplaatsen bij. Zowel voor gekoelde producten, als bevroren en ambient (kamertemperatuur, red.).’

De logistiek expert beschikt nu over vijf punten in Nederland waar ladingen kunnen worden gebundeld en geconsolideerd. ‘We werken er hard aan om de opslag en het transport van producenten en handelaren zoveel mogelijk te kunnen combineren. Zodat de lead times zo kort mogelijk zijn, de kosten lager en uiteraard de energie uitstoot zo beperkt mogelijk.’

Want ondanks dat Müller Fresh Food Logistics de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet in CO2-reductie, is het voorkomen en bundelen van transport nog altijd het beste, vertelt Müller realistisch. ‘We blijven daarom kritisch kijken naar de pakketten van onze klanten. Om ook hier zoveel mogelijk synergie, serviceverbetering en efficiency uit te halen. Door de overname van Dachser kunnen we de investeringen op dit vlak eveneens verder opschalen.’

Lange dienstverbanden

In het proces van opschalen en verbetering van de dienstverlening zorgt Müller Fresh Food Logistics er vooral voor dat het ‘leuk blijft voor de medewerkers’, benadrukt Müller. ‘Een van de belangrijkste uitdagingen van het moment is het tekort aan arbeidskrachten. Ik moet eerlijk zeggen: wij kennen het job hoppen niet! Veel van onze mensen zijn al lang in dienst en we blijven inzetten op die lange dienstverbanden. Om de kennis in huis te houden en de kwaliteit hoog.’

Dit doen ze door te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht, ‘want er is niets zo belangrijk als medewerker om je gezien en gewaardeerd te voelen,’ aldus Müller. ‘Daarnaast bieden we de juiste opleidingen en zorgen we ervoor dat onze mensen goed geëquipeerd aan de slag kunnen.’ De lijnen bij Müller Fresh Food zijn kort, benadrukt hij. ‘Waardoor we weten wat er speelt en we hier snel op kunnen acteren.’

Kennis en ervaring

Kennis en ervaring in huis houden is cruciaal voor kwaliteitsbeheersing, benadrukt de CEO. ‘In de transportsector zijn juist de ogenschijnlijk simpele dingen essentieel. Chauffeurs die weten hoe ze moeten rijden, manco’s die zo snel mogelijk worden aangevuld, überhaupt problemen voorkomen… En als zich dan onverhoopt toch iets voordoet, is het zaak dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Door ons bedrijf zo flexibel mogelijk in te richten, kennis te behouden én op peil te houden, slagen we erin om het transport zo vlekkeloos en efficiënt mogelijk te laten verlopen. En kunnen we blijven inspelen op alle ontwikkelingen in de markt.’

Müller Fresh Food Logistics is al jaren

toonaangevend in de Nederlandse markt voor met name geconditioneerde levensmiddelen logistiek, besluit Müller. ‘De overname door Dachser opent voor ons een aanzienlijk groeipotentieel. Met een uitstekend en betrouwbaar vooruitzicht, voor zowel onze medewerkers als onze klanten.’

*Müller Fresh Food Logistics biedt diverse VAL-mogelijkheden. Van ompakken, displays bouwen, stickeren en wegen, tot verpakken en etiketteren.

Dit artikel is gesponsord door Müller Fresh Food Logistics.