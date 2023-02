GfK Categorierapport Vleeswaren: Nettorama absolute winnaar

De categorie vleeswaren laat goede cijfers zien in waardeontwikkeling. Zelfbediening vleeswaren schrijft mooie indexen, terwijl het versmeubel iets onder druk staat. Die waardeontwikkeling hangt wel deels samen met de algehele inflatie; de volumes van de categorie staan onder druk, aldus Coen Braam, Shopper Marketeer Nederland bij Stegeman.

Wandkoeling en versmeubel

In het GfK-onderzoek naar de categorie Vleeswaren wordt onderscheid gemaakt tussen de wandkoeling en het versmeubel. Braam: ‘Het verschil tussen die twee afdelingen is vooral de plaats in de winkel. Bediening was traditioneel altijd echt bediening, met uitsnij. Zelf snijden in de winkel komt bijna niet meer voor, omdat er behoorlijke beperkingen aan zitten. De naam is gebleven, maar het versmeubel maakt nu vooral deel uit van een versplein. De wandkoeling is meer een soort gekoelde kw. In het versmeubel heb je meer beleving, met vaak een ruimere variatie in producten, een aanbod dat wat luxer is, wat meer variatie in inhoud, verpakt in klappack en gepresenteerd in lagere koelingen.’

Versbeleving is het tweede belangrijke criterium

Prijs belangrijker geworden

Henriëtte van Wijk, Shopper Marketing Manager Benelux bij Stegeman: ‘Die versbeleving is wel een belangrijk punt. Dat aspect hebben we twee jaar geleden toegevoegd in de vraagstelling door GfK en toen bleek dat het tweede belangrijke criterium voor de consument. Nu is de waardering voor de versbeleving naar plaats 4 gegaan, waarbij lage prijzen en aanbiedingen een belangrijkere rol zijn gaan spelen. En hoezeer retailers er ook aan werken om de versbeleving te verbeteren, daar is de consument op dit moment even iets minder gevoelig voor.’

Nettorama bovenaan

Nettorama prijkt dit jaar boven aan de ranglijst voor zowel het versmeubel als de wandkoeling. Een opmerkelijke prestatie. Vorig jaar won Nettorama nog voor het versmeubel.

Van Wijk: ‘Dit bevestigt dat prijs een veel belangrijker aspect in de perceptie van de consument is geworden. Het onderzoek heeft 5550 consumenten gevraagd naar hun waardering voor de vleeswarenafdeling in hun primaire supermarkt. En het onderzoek is uitgevoerd eind oktober en begin november van 2022. In die periode was al heel duidelijk hoe duur het leven voor de consument is geworden. We zien ook dat bij Nettorama het hele schap die prijscommunicatie ademt, dus in die zin sluit dit sterk bij elkaar aan. Het is overigens heel aardig dat Nettorama de enige retailer is die het Stegeman-merk in de wandkoeling voert. De overige retailers hebben op die plek hun huismerk, en Nettorama gebruikt daarvoor Stegeman.’

V.l.n.r.: Arie Meerkerk, Arjan van de Hoef en Fred Valk.

Braam: ‘Het versmeubel ziet er bij Nettorama goed verzorgd uit, daarbij wordt er nog op de winkelvloer verpakt. Bovendien zijn prijs en promotie hier goed uitgevoerd. Nettorama maakt prijs heel belangrijk in zijn communicatie. En op beide afdelingen scoort Nettorama erg goed op prijs, op aantrekkelijkheid van de aanbiedingen en op de beschikbaarheid van de aanbiedingen. Ze hebben dus blijkbaar ook hun logistiek goed op orde.’

Voordeel vs. service versmeubel.

Mooie prestatie Plus

Serviceformule Plus levert ook een mooie prestatie met een top drie-notering in beide afdelingen. Van Wijk: ‘Plus scoort erg goed op de service aspecten; bij de wandkoeling staat deze formule compleet alleen boven aan de service as. Voor de andere twee formules in de top drie van de twee afdelingen, Boni en Aldi, geldt dat de voordeelperceptie belangrijker is geworden. Zowel Boni als Aldi doen dat erg goed. En betaalbaar, én bij Boni ook met heel scherpe aanbiedingen. Aldi heeft geen versmeubel, dus die scoort alleen in de wandkoeling.’

Voordeel vs. service wandkoeling.

Conclusies voor de categorie

Braam: ‘Over het algemeen zien we dat de wandkoeling en het versmeubel dichter bij elkaar komen te liggen. Dat wordt mede gestimuleerd door online, waarbij vast gewicht en prijs het beste werkt.’

Van Wijk: ‘En prijs is nog belangrijker geworden voor de gemiddelde consument. Prijs was al belangrijk, maar het is versterkt door de inflatie. Toch blijft kwaliteit voor de consument nog altijd het belangrijkste aspect bij productaankoop in vleeswaren.’

Top drie Versmeubel Vleeswaren Nettorama Boni Plus Top drie Wandkoeling Vleeswaren Nettorama en 3. Plus en Aldi

Dit artikel is gesponsord door Stegeman.