Franchisenemer minder vaak nodig voor bedrijfsfinanciering

Vaak worden er jaarlijks aparte afspraken gemaakt tussen een bank en een franchisegever, met zogenaamde arrangementen. Echter, steeds vaker vinden franchisegevers dat haar franchisenemers zelfstandig de volledige financiering moeten kunnen dragen. Gelijktijdig hechten banken meer waarde aan een zelfstandige financieringsaanvraag. Deze ontwikkeling hoeft voor de franchisenemer niet slecht uit te pakken. Maar dan is het wel belangrijk dat je je zaken goed regelt. Marshoek kan je hierbij op weg helpen.

Let hierop bij een financieringsaanvraag

Bij een financieringsaanvraag zijn drie vraagstukken van belang: de ondernemer, de vestiging en het financiële plaatje. Als ondernemer moet je een goed beeld hebben van wat je drijft en waar je goed in bent. Maar ook juist helder hebben waar hulp bij nodig is. Zoek je alles zelf uit of win je advies in? Of geeft je eerder iets uit handen als je daar minder kennis van hebt? De bank moet een goed beeld kunnen vormen met wie zij te maken hebben en een goed zelfbeeld zorgt voor meer vertrouwen.

Vervolgens wordt er gekeken naar het vestigingspunt en het bijbehorende marktgebied. Wat zijn de omzetkansen van de onderneming? Laat daarom een vestigingsplaatsonderzoek uitvoeren . En in het geval van een eigen pand heb je ook een actueel taxatierapport nodig.

Tot slot gaat het om het financiële plaatje. Zorg hierbij voor een goede onderbouwing van de financieringsbehoefte. Vaak levert de franchisegever ook een begroting aan. De laatste tijd worden franchisegevers hierin wat terughoudend. Stel dus bij voorkeur samen met je accountant een gedegen meerjarenbegroting op voor de komende tien jaar .

Overweeg een zelfstandige bedrijfsfinanciering

Niet elke franchisegever verwacht van haar franchisenemers dat ze zelf een financieringsaanvraag regelen. Maar zelfs als je wel de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van de arrangementsafspraken tussen de bank en franchisegever, doe je er goed aan een zelfstandige financiering te overwegen. Bij voorkeur onder begeleiding van een expert. Een zelfstandige bedrijfsfinancieringsaanvraag biedt een aantal voordelen:

De bank hecht waarde aan een actieve ondernemer die zich verdiept in een prognose en de onderbouwing van een financieringsaanvraag.

De doorlooptijd van een financieringsaanvraag is aanzienlijk korter wanneer je samenwerkt met een financieringsspecialist.

Je hebt meer invloed op het gehele proces en bent niet gebonden aan vaste afspraken die op organisatieniveau zijn gemaakt. Zeker wanneer je zelf enige zekerheden kan inbrengen in de aanvraag.

Zelfstandige financiering betekent niet dat je alles zelfstandig moet (willen) doen. Er komt een hoop bij kijken. Denk aan een goede meerjarenbegroting (misschien wel geconsolideerd voor meerdere vestigingen) en helder geformuleerde verwachtingen voor de toekomst. Dat is niet iets dat zomaar even op papier wordt gezet. Nu denk je misschien: maar ik kan het toch proberen en altijd nog een deskundige inschakelen? Dat is zeker mogelijk. Echter, wanneer je direct samenwerkt met een financieringsspecialist bespaar je een hoop tijd. Daarnaast sta je, als de eerste aanvraag wordt afgekeurd, bij de volgende aanvraag al op achterstand.

Blijf niet hangen

Als je al een tijd bij dezelfde bank zit, is het logisch om je financieringsaanvraag bij diezelfde bank in te dienen. Maar zo laat je mogelijk kansen liggen.Wanneer Marshoek voor een klant een financieringsaanvraag verzorgt, dienen zij dit vaak bij meerdere banken tegelijk in. Vooraf is het namelijk nooit zeker of de huidige bank de scherpste tarieven kan bieden en of zij ook de volledige financiering willen verstrekken. Het resultaat is dat je aanbiedingen kunt vergelijken. Uit ervaring weten blijkt dat andere banken vaak een veel scherper rentetarief aanbieden dan de huidige bank. Door over te stappen hebben ondernemers over de gehele looptijd soms vele duizenden euro’s aan rente kunnen besparen. Heb je nog een lening bij de bank lopen? Dan moet je mogelijk een boeterente betalen om over te stappen, maar zelfs dan het voordeliger uitpakken.

Nieuwe vormen van financiering

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor het verkrijgen van een financiering naast een traditionele bank, zoals Crowdfunding en kredietfinanciering op basis van historische transactiedata. Echter, binnen de branches waarin Marshoek actief is, biedt dit tot op heden nog niet een goed alternatief. Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere rentes die worden gevraagd. Bovendien worden de aanvragen die Marshoek indient, vrijwel allemaal goedgekeurd. In veel gevallen is de traditionele bankfinanciering voor een franchisenemer dus de meest logische keuze.

Ontzorgd worden bij jouw bedrijfsfinanciering?

Sta je binnenkort voor een grote verbouwing of aankoop van een nieuwe vestiging en wil je ontzorgd en geadviseerd worden met betrekking tot het verkrijgen van een zelfstandige financiering en/of een vestigingsplaatsonderzoek? Marshoek helpt graag.

Dit artikel is gesponsord door Marshoek.