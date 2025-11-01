Niet te missen: Schoon schip bij Jumbo en AH's huwelijk met franchiser Mahu

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Jumbo neemt afscheid van een generatie managers die hebben bijgedragen aan de snelle groei van Jumbo. De nieuwe kapitein Jesper Højer krijgt een ververste crew onder zich waarmee hij de formule naar een nieuwe horizon kan sturen.

Lees het volledige artikel .

Foto: ANP

Albert Heijn en ex-AH-franchiser Jack Mahu worstelden al lange tijd met elkaar. Dat wordt duidelijk uit het rechtbankverslag van een recente rechtszaak tussen beide partijen. Distrifood legt het mislukte huwelijk onder de loep. 'Uw handelswijze wordt als zeer ernstig ervaren.'

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood

Door de deal die Jumbo in juni sloot met Bakker Goedhart krijgt Goedhart-Borgesius nu bijna 70 procent van de markt in handen, blijkt uit berekeningen door de broodsector die Distrifood inzag. Amarant gaat volgens twee ingewijden zijn aanbod bij Albert Heijn uitbreiden, ten koste van Borgesius.

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood

Supermarkten in Limburg sluiten in rap tempo de deuren. Van Albert Heijn Jan Linders tot Jumbo, Plus en Spar: steeds meer winkels stoppen ermee. 'Het is hier een ware kaalslag', zegt een lokale ondernemer. Gaat het aantal winkelsluitingen in het smalste stukje Nederland sneller dan elders?

Lees het volledige artikel .

Collage sluitende supers in Limburg. Foto: Distrifood & Google Street View

Vomar rolt momenteel een update van de huisstijl uit naar alle filialen. Dat gaat in een rap tempo.

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood

Het vermogen van de Deen-familie is gegroeid naar een miljard en Albert Heijn-multifranchiser Hans Geveling doorbreekt dit jaar een nieuwe omzetgrens.

Lees hier het hele artikel .

Foto: Distrifood

Een journalistiek experiment dat uitgroeide tot een chocolademerk van meer dan €200 miljoen omzet, actief in 60 landen. Maar meer groei is nodig om het bestaansrecht van Tony's Chocolonely als impactbedrijf te onderstrepen, benadrukt ceo Douglas Lamont. 'Als dat niet lukt, krijgen we van de grote chocoladefabrikanten een schouderklopje en zeggen ze: heel leuk wat je doet, maar het is geen business, het is liefdadigheid.'

Lees hier het hele artikel .

Douglas Lamont, ceo van Tony's Chocolonely. Foto: Distrifood