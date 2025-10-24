🎧 Distrifood Podcast: Stemwijzer voor supermarkten

🎧 Distrifood Podcast: De monsterklus van Jesper Højer bij Jumbo

Jesper Højer treedt op 1 januari 2026 aan als nieuwe topman bij Jumbo. Daar kan hij direct aan de bak. Met uitdagingen op het gebied van imago, formule en de positionering van Jumbo. Daar kwam deze week nog het nieuws bovenop dat Jumbo en Everest hun inkoopsamenwerking beëindigen. Hoe moet het verder met Jumbo?