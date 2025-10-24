🎧 Distrifood Podcast: Stemwijzer voor supermarkten
De verkiezingscampagnes beginnen aan de eindsprint. Op 29 oktober gaat Nederland naar de stembus. Wat staat er voor supermarkten op het spel? Hoe stemt de sector historisch en waar moet je als supermarktondernemer op stemmen?
Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering kijken redacteuren Joep Meijsen en Bart Lelieveld onder leiding van Tiny Tati naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. Een stemwijzer voor supermarkten.
Distrifood houdt ambitieuze supermarktprofessionals op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in de food branche. Schrijf je nu in voor de Distrifood nieuwsbrief en ontvang elke weekdag en zondag het supermarktnieuws, fotoreportages en achtergronden in jouw mailbox.