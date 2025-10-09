Industributie 2026: Het onderzoek

Op 13 januari 2026 vindt de 38e editie van Industributie plaats, in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. In dit artikel leest u over het onderzoek.

Industributie is dé ontmoetingsplek voor directies van foodretailers en levensmiddelenfabrikanten. Hoogtepunt van dit jaarlijkse evenement is de bekendmaking van de resultaten van het Industributie-onderzoek.

Onderzoekspartner The Category & Trade Company (CTC) heeft inmiddels alle input voor het Industributie-onderzoek verzameld; de stemmen worden geteld en de nominaties op 24 november bekendgemaakt.

Hoe is de selectie voor het onderzoek gemaakt?

Bij de merkenleveranciers zijn op basis van Circana-omzetcijfers per categorie de grootste spelers geselecteerd met een minimale omzet van €22,5 miljoen. Voor private label selecteerden vertegenwoordigers van de retailorganisaties onder coördinatie van CTC de grootste ondernemingen binnen de categorieën. Sinds vorig jaar weegt het belang van privatelabelleveranciers in het onderzoek zwaarder dan voorheen, vanwege de steeds belangrijkere rol van private label in de relatie met retailers. Er zijn nu evenveel categoriewinnaars in merk als in de privatelabelgroep.

De definitie van Rising Star is dit jaar aangepast ten opzichte van vorig jaar, om te verzekeren dat een echte 'disruptor' deze prijs wint. Circana levert een shortlist van bedrijven die de aanjager zijn van de grootste categoriegroei. Ondernemingen op die longlist moeten een hoofdkantoor in Nederland hebben én distributie bij meer dan één retailer. Retailers beoordelen op basis van die longlist de mate waarin deze spelers de markt hebben opgeschud.

Een Industributietrofee. Foto: Nathan Reinds

Meer aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Handelspartners hebben een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom bevat het onderzoek sinds vorig jaar maatschappelijke vraagstukken als open vragen, dit jaar gaan die over het beste gezondheids- en het beste duurzaamheidsinitiatief van leveranciers.

In het algemeen laat het onderzoek meer ruimte voor onderbouwing in open vragen. Zo krijgen deelnemers aan het onderzoek concrete handvatten om verbeterplannen te maken. De stem van alle retailers telt even zwaar. Aan de leverancierszijde werd al geen weging toegepast.

Het hoofddoel: de samenwerking verbeteren

Het overkoepelende doel van Industributie is de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen handel en industrie in kaart te brengen en verbeterpunten aan te reiken.