Gesponsord Commercieel talent vinden: 'Dit maakt echt verschil'

Het vinden van commercieel talent in Food & Retail is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Bern Hummelink gelooft dat zijn recente commerciële FMCG-ervaring, een uitgebreid netwerk én eigen manier van werken het verschil kan maken. 'Ik ben ervan overtuigd dat ik dit kan, omdat ik precies weet hoe deze markt werkt.'

Tot voor kort bekleedde Bern zelf meerdere commerciële rollen binnen de FMCG, waarbij hij ook intensief betrokken was bij de samenstelling en werkwijze van commerciële teams. Die ervaring vormt de basis van zijn werkwijze bij ViaBern . 'Ik vind het interessant om te zien waar iemand energie van krijgt en hoe de dynamiek binnen een team werkt. Ook lette ik altijd op welk teamlid het best zou aansluiten bij de contactpersonen aan de andere kant van de tafel. Als daar verbinding ontstaat, maakt dat echt het verschil.'

Zijn kennis van de markt en zijn netwerk stelt Bern in staat om goed in te schatten welk type kandidaat bij een functie of organisatie past. 'Vanuit mijn netwerk ken ik vaak letterlijk de mensen met wie een accountmanager of trade marketeer gaat schakelen. Daardoor kan ik goed beoordelen welk profiel daar goed bij past.'

Waardevolle sparringpartner

Berns aanpak is gevormd door zijn eigen ervaringen. 'Ik heb meegemaakt dat iemand werd aangedragen voor een functie in mijn team en op papier een aardig cv had, maar na twee vragen bleek al dat het helemaal niet passend was. Dat is zonde van ieders tijd.'

'Daarnaast werd ik zelf wel eens gevraagd voor een soortgelijke functie bij een directe concurrent of voor een rol aan de andere kant van het land, waarbij het verplicht is fulltime op kantoor te werken', gaat hij verder. 'Dat snap ik echt niet. Als je de markt écht begrijpt, weet je dat zo'n vraag verspilde moeite is. Door mijn ervaring kan ik een waardevolle sparringpartner zijn voor zowel kandidaat als hiring manager.'

Flexibiliteit, snelheid en energie als aanpak

Flexibiliteit, snelheid en energie zijn kenmerkend voor ViaBern. Bern legt uit: 'Ik ga vol gas en dat vraag ik ook van een opdrachtgever. Ik heb geen verplichte stappenplannen of procedures, maar wil samen gewoon de juiste prioriteiten stellen. Er is soms op korte termijn commerciële versterking nodig. Je zit dan niet te wachten op een uitgebreid en uitgeschreven profiel als dat betekent dat de vacature pas weken later online kan. Dat is verloren tijd!'

Bern Hummelink: 'Talent vinden is vaak geen kwestie van tijd, maar van prioriteit'.

'Hetzelfde geldt voor een kennismaking met een kandidaat waarvoor pas over enkele weken tijd wordt gemaakt, of voor terugkoppeling die weken duurt. Het is geen kwestie van tijd, maar van prioriteit. Een organisatie verkleint letterlijk haar kansen als ze hier niet goed mee omgaat. Daar ben ik scherp op.'

Het verschil maken door communicatie, flexibiliteit en duidelijkheid

In de huidige markt wordt het verschil volgens Bern daarom gemaakt door communicatie, flexibiliteit en duidelijkheid. 'Het verschil in het aantrekken van talent wordt gemaakt door organisaties die prioriteit geven aan de zoektocht, hier goed over communiceren en flexibel zijn in wat ze vragen en bieden. Bijvoorbeeld door mee te denken met de kandidaat over het aantal uren, de verantwoordelijkheden, het klantenpakket of hybride werken. Zo onderscheidt een organisatie of manager zich.'

ViaBern is inmiddels succesvol van start gegaan en heeft al meerdere kandidaten geplaatst. 'De manier waarop deze matches tot stand zijn gekomen, laat ook de flexibiliteit zien. Soms gaat het gewoon om de invulling van een bestaande vacature. Daarnaast is het ook al voorgekomen dat een organisatie een functie heeft gecreëerd nadat ik iemand had voorgesteld, omdat ik dacht dat het goed zou passen. Dat bleek perfect te kloppen. Een ontzettend mooi traject.'

Vol vertrouwen naar de toekomst

Kijkend naar de toekomst is Bern optimistisch. 'Ik ben pas net begonnen. Ik hoop nog veel meer vacatures te kunnen vullen voor organisaties die er zelf niet uitkomen of er simpelweg de tijd niet voor hebben. Wie benieuwd is naar mijn werkwijze of wil weten welk commercieel talent beschikbaar is, kan dat vinden op mijn website: www.viabern.nl .'

Dit artikel is gesponsord door ViaBern .