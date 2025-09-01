Gesponsord 'Supermarkt verzekeren met iemand die je begrijpt'

Al veertig jaar is SuperGarant de gespecialiseerde verzekeraar voor de zelfstandig supermarktondernemer. Wat maakt SuperGarant zo interessant voor hen? Robin van den Burg, sinds begin dit jaar de nieuwe ceo van het bedrijf, geeft de antwoorden.

Robin van den Burg, sinds begin 2025 directeur van SuperGarant , weet hoe ondernemers denken. Hij komt zelf uit een ondernemersfamilie en snapt dat je geen tijd hebt voor ‘moeilijk gedoe’. 'Als je winkel volloopt met water of je medewerkers vallen uit, wil je geen stapel met papieren, maar een partner die meedenkt en voor je aan de slag gaat.'

Op de winkelvloer

SuperGarant is al sinds 1985 dé verzekeraar voor supermarktondernemers. Niet eentje die vanachter een bureau adviseert, maar eentje die met z’n voeten in de klei staat. Of beter gezegd: op de winkelvloer.

'Vanaf het begin werken we samen met het Vakcentrum. Samen signaleren wij ontwikkelingen in de markt en bieden we oplossingen om schade te voorkomen. Door deze samenwerking weten wij wat er leeft en kunnen we onze producten en diensten afstemmen op de specifieke dagelijkse praktijk van de ondernemer', legt Van den Burg uit.

'We werken niet met lastige termen of bedragen die niemand snapt. Onze winkelpolis is gebaseerd op de jaarlijkse omzet. Simpel. Geen gedoe met verzekerde sommen en dus ook geen onderverzekering. Gebeurt er iets? Dan lossen we het zo snel mogelijk op.'

En dat is geen loze belofte. Hij geeft een voorbeeld: 'In een winkelcentrum ontstond lekkage vanaf de bovenverdieping. Meerdere zaken moesten sluiten. Maar onze relatie was als eerste weer open. Waarom? Omdat wij korte lijnen hebben. De accountmanager stond meteen op de stoep en regelde het.'

Zieken op de werkvloer

Een goed voorbeeld van de samenwerking met het Vakcentrum is het Vakcentrum ZorgPortaal . Want één van de grootste zorgen van ondernemers? Ziek personeel. Logisch. Eén fulltimer minder op de vloer voel je meteen. Daarvoor is dit ZorgPortaal opgericht. Hier werken vaste casemanagers die snel kunnen afstemmen met de bedrijfsarts en andere deskundigen. Van den Burg: 'Meld je bij ons een zieke werknemer? Dan neemt de casemanager het zoveel mogelijk van je over. Zij weten hoe het werkt in een supermarkt en kijken wat nog wél kan. Wordt het juridisch, dan wordt geschakeld met juristen van het Vakcentrum Bedrijfsadvies. Advies afgestemd op de praktijk.'

Niet alleen verzekeren, ook vooruitdenken

Van den Burg wil verder kijken dan standaardoplossingen in verzekeringsland. 'Neem bijvoorbeeld cybercrime. Supermarkten hebben steeds meer digitale koppelingen met de buitenwereld. Denk aan online bestelservices, betaalsystemen en klantgegevens. Wij bouwen nu aan een product waarbij we niet alleen een bedrag uitkeren bij schade, maar je helpen om het risico te verkleinen. Denk aan een cybercheck van je digitale omgeving door een expert uit ons netwerk. Daar heb je als ondernemer echt iets aan.'

Slimme digitale oplossingen

SuperGarant is bezig om processen te digitaliseren. Doel is tijdswinst en gemak voor de ondernemer. 'Zieke medewerkers kun je nu doorgeven via een app. En een groeiend aantal ondernemers maakt gebruik van onze salariskoppeling. We kijken continu hoe we technologie kunnen inzetten om het leven van de ondernemer makkelijker te maken.'

Grote uitdagingen voor supermarkten

De veranderingen stapelen zich op: de stop op tabakverkoop, stijgende huren, hogere personeelskosten. De marges worden steeds kleiner. En juist dan is elke tegenslag er één te veel.

Robin van den Burg: "Je hoeft bij ons nooit uit te leggen hoe jouw winkel werkt."

'Een langdurig zieke medewerker, een letselclaim of schade aan je pand – dat heeft meteen impact op je bedrijf. In zo’n situatie is het goud waard als je verzekeraar jouw wereld begrijpt.'

Waarom kiezen voor SuperGarant? Wat levert het op?

Van den Burg is daar heel duidelijk over: 'Je hoeft bij ons nooit uit te leggen hoe jouw winkel werkt. Wij snappen jouw wereld. En als er iets gebeurt, is een belletje naar jouw vaste contactpersoon genoeg.'

Ook als het gaat om preventie denkt SuperGarant mee. 'We adviseren ondernemers ook over het voorkomen van risico’s. Bijvoorbeeld een losliggende mat of natte vloer. Want zo’n klein incident kan uitmonden in enorme schadeclaims. Ons doel is, zorgen dat jij weer verder kunt. Gewoon doen waar jij goed in bent: ondernemen.'

Dit artikel is gesponsord door SuperGarant .