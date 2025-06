Gesponsord 'Uit het schap en in het moment'

Coca-Cola Europacific Partners presenteert vernieuwde visie op groei. Frisdrank blijft een kerncategorie in de supermarkt, weet CCEP als geen ander. 'Het is een levendige, toekomstbestendige categorie die volop kansen biedt voor groei en waardecreatie.' Met een vernieuwde categorievisie gaat CCEP samen met haar retailklanten bouwen aan een frisdrankaanbod dat nog beter aansluit op het leven van vandaag én morgen. 'En hierbij blijven we dicht bij de consument.'

Frisdrank innoveert, inspireert en blijft onverminderd relevant, vertelt Lenne van Asselen, Associate Director Category Development bij CCEP . ‘Consumenten blijven frisdrank kopen, maar de manier waarop is veranderd. We zien dat aankopen steeds dichter op het consumptiemoment gedaan worden. Dit biedt kansen voor het aanbieden van een drankje voor meerdere momenten: voor onderweg, lunch, thuis bij het avondeten of bij de borrel. Daarom kijken we niet langer alleen naar het klassieke schap; we zien de relevantie en kansen voor de categorie door de hele dag heen. ’

‘We zien duidelijke groeikansen in nieuwe gebruiksmomenten, bewuste keuzes en inspiratie op de winkelvloer.'

‘Frisdrank blijft een kerncategorie in de supermarkt’, onderschrijft Senior Manager Category Strategy Janine Pieterse-Kok. ‘We zien dan ook duidelijke groeikansen in nieuwe gebruiksmomenten, bewuste keuzes -zoals suikervrij- en inspiratie op de winkelvloer.’ Om deze kansen optimaal te benutten, introduceert CCEP een toekomstgerichte visie ‘waarmee we frisdrank als het ware opnieuw positioneren: uit het schap en voor ieder moment.’

Het korte rondje

Deze benadering vraagt om een andere kijk op presentatie en winkelrouting, vervolgt Pieterse-Kok. ‘De supermarkt ontwikkelt zich tot een plek waar meedenken en inspiratie samenkomen. Frisdrank moet zichtbaar zijn op het juiste moment én de juiste plek. Ook buiten het reguliere schap dus, zoals bij de broodafdeling of kassa. Juist in het “korte rondje” door de winkel, waarbij shoppers gericht een paar producten halen voor directe consumptie, is het belangrijk om aanwezig te zijn met relevante opties.’

De verbinding versterken

CCEP trekt deze gedachte ook buiten de winkel door. Van Asselen: ‘Frisdrank speelt tenslotte een vanzelfsprekende rol bij alledaagse én bijzondere sociale momenten.’ Daarom rust de nieuwe categorievisie op het inspelen op alle momenten waarop de categorie relevant is, namelijk tijdens het eten, samen met familie of vrienden of voor ieder moment van de dag.

Met inspirerende content, zichtbaarheid op de winkelvloer en sociale media zorgen we dat we op het juiste moment relevant zijn voor de shopper”

‘Denk aan een Fuze Tea bij de lunch, een bruisend drankje bij het diner of een dorstlesser na het sporten, maar ook aan feestjes, picknicks of een borrel met vrienden. Met inspirerende content, zichtbaarheid op de winkelvloer en sociale media zorgen we dat we op het juiste moment relevant zijn voor de shopper.’

Inspelen op een diverse shopper

De consument van vandaag is diverser dan ooit, reageert Pieterse-Kok. ‘We zien steeds meer kleinere huishoudens, studenten en werkenden, terwijl gezinnen ook nog steeds een belangrijke doelgroep vormen. Inmiddels bestaat zo’n 70% van de huishoudens uit één of twee personen. Dit leidt vaker tot spontane aankopen waarbij de focus ligt op directe consumptie of op de dag zelf.'

Precies daarom zet CCEP in op een slimme mix van assortiment, presentatie en activatie. ‘Niet alleen in het reguliere schap, maar ook daarbuiten. Gekoeld én ongekoeld, gecombineerd met maaltijdinspiratie of gepresenteerd in opvallende displays. Zo vergroten we de zichtbaarheid én relevantie van de frisdrankcategorie als geheel.’

Functioneel, verrassend en bewust

CCEP houdt nauwgezet de vinger aan de pols als het gaat om consumentenvoorkeuren. En daarin signaleert CCEP een aantal belangrijke trends. Eén daarvan is de groeiende behoefte aan functionele dranken, ‘die méér doen dan alleen dorst lessen’, legt Van Asselen uit, ‘zoals hydratatie, energie of herstel. Met merken als Powerade, Monster en Aquarius spelen we hier al langer op in, en zetten we nu extra stappen om deze strategie verder te versterken.'

'We willen met deze dranken eerder in de shopperreis aanwezig zijn: op de juiste plekken in de winkel waar de consument zoekt voor inspiratie en keuzes. We blijven innoveren in dit segment en onderzoeken continu welke locaties op de winkelvloer het meest geschikt zijn om deze functionele producten onder de aandacht te brengen.’

'Met varianten als Coca-Cola Zero Sugar Lime en Fanta Zero Sugar Tutti Frutti spelen we actief in op die behoefte.'

Met name jongere generaties, zoals studenten en jonge werkenden, zoeken ook steeds vaker naar verrassende smaakbelevingen die passen bij hun bewuste levensstijl, vervolgt hij. ‘Met varianten als Coca-Cola Zero Sugar Lime en Fanta Zero Sugar Tutti Frutti spelen we actief in op die behoefte. Deze innovaties brengen niet alleen vernieuwing in het schap, maar zorgen ook voor interactie op alle social media platforms, waar het ontdekken en delen van nieuwe smaken leeft.’

Groeiende behoefte aan alcoholvrij

Tegelijkertijd groeit de behoefte aan alcoholvrije alternatieven voor sociale momenten. ‘Frisdrank wint terrein als eigentijds alternatief voor een glas wijn of bier. Juist daar speelt smaak een sleutelrol, zonder in te leveren op gezondheid.’ De vraag naar low- en no-calorievarianten sluit hier naadloos op aan. ‘We zorgen dat deze producten goed gepositioneerd zijn – niet alleen in het reguliere schap, maar ook via displays, folders en andere relevante touchpoints. Zichtbaarheid, keuze en inspiratie blijven essentieel, zeker voor een generatie die nieuwsgierig, expressief én bewust is.’

Duurzaamheid als blijvende prioriteit

Duurzaamheid blijft vanzelfsprekend een speerpunt in de totale ontwikkeling van CCEP. ‘We werken continu aan het verduurzamen van onze keten’, benadrukt Van Asselen. ‘Met 100% zorgvuldig gerecycled plastic (r-pet), verlaging van de CO₂-uitstoot en een breder aanbod aan suikervrije en caloriearme varianten.’

Deze duurzame inspanningen vormen een vanzelfsprekend onderdeel van de supermarkt van de toekomst. ‘De consument verwacht niet alleen gemak en snelheid, maar ook verantwoorde keuzes. Daarom moet duurzaamheid geïntegreerd zijn in elke stap van het aankoopproces, van verpakking tot positionering in het schap en de winkel.’

Store of the future

In die supermarkt van de toekomst draait alles om gemak en inspiratie, en frisdrank speelt daarin een belangrijke rol. ‘De nieuwe generatie” heeft behoefte aan kant-en-klare oplossingen in alle drukte’, zegt Pieterse-Kok. ‘Een drankje bij de lunch, iets voor onderweg… het gaat steeds vaker om het totale moment.’

We werken met multidisciplinaire teams op basis van data, shopperinzichten en klantbehoeften”

Daarom zoekt CCEP nu al actief naar manieren om het aanbod hierop af te stemmen. ‘We werken met multidisciplinaire teams op basis van data, shopperinzichten en klantbehoeften. Die inspiratie brengen we via ons fieldteam ook naar de fysieke winkelvloer. Via platforms, recepten en gepersonaliseerde promoties zorgen we dat frisdrank ook digitaal zichtbaar en relevant blijft.’

De vernieuwde visie is een vertrekpunt voor samenwerking, besluit Pieterse-Kok. ‘We hebben onze droom op papier gezet: op de meest relevante plekken in de winkel de shopper helpen op meer momenten van onze categorie te genieten. Dat doen we niet alleen. Samen met onze klanten vertalen we deze visie naar concrete oplossingen – fysiek en online. Een gezamenlijke reis naar de toekomst, waarin we blijven leren, inspireren en groeien.’

Dit artikel is gesponsord door Coca-Cola Europacific Partners Nederland.