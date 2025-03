Gesponsord Remia wint award voor grootste categoriegroei

De categorie Rising Stars in het Industributie-onderzoek heeft dit jaar een nieuwe opzet. De merkleverancier die de hoogste procentuele bijdrage aan categoriegroei heeft laten zien, wint. Remia heeft in haar categorie de grootste procentuele impact gehad op de groei van de categorie. Chris Ek en Remco van Miltenburg vertellen waar die grote groei vandaan komt.

De eerste prijs op Industributie voor Remia. Hoe belangrijk is deze prijs voor Remia?

Remco van Miltenburg, salesmanager retail: ‘Het is een heel bijzondere prijs, de enige in het Industributie-onderzoek die is gebaseerd op marktcijfers. Het is voor ons een van de mooiste prijzen om te winnen, omdat wij de verantwoordelijkheid voelen om deze categorie te laten groeien én te blijven ontwikkelen voor toekomstige groei.’

Heeft het belang van de prijs ook te maken met het instituut dat Industributie is in de markt?

Van Miltenburg: ‘Absoluut. De Industributie Trofee is natuurlijk een prijs die je graag wilt winnen. En dan van alle trofeeën de prijs winnen voor categoriegroei, dat is precies wat bij ons past.’

Chris Ek, senior brand manager Remia & Yildriz: ‘Het zit in ons dna om te innoveren en de juiste innovaties laten de categorie groeien. Deze trofee is de erkenning hiervoor.’

Wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan om deze groei te bereiken?

Van Miltenburg: ‘Het mooie is dat we al jaren achtereen groeien, ook op die momenten waarop de categorie het als geheel wat moeilijker had. Ons succes is dat we betaalbaar willen zijn voor iedereen. Dat heeft juist in deze tijd van hoge inflatie een extra waarde voor de consument. Alles wordt duurder en Remia zorgt dat er nog steeds een betaalbaar A-merk alternatief is.'

'Daarnaast zorgen we voor een continue stroom aan innovaties, die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld, want innovaties jagen ook die categoriegroei aan. Daarin komt ook de goede samenwerking met onze handelspartners tot uiting want zij geven ons letterlijk de ruimte om op deze manier de groei aan te jagen. Zo is bijvoorbeeld een concurrent uit de salade dressings markt gestapt, en dan is het aan ons om daarop in te springen en binnen no time twee innovaties in slasauzen van Gouda’s Glorie op de plank te zetten.’

Ek: ‘We hebben een bewezen concept met de Remia Friteslijn, die in 2024 groots is omarmd door de consument, waardoor de afzet verdubbelde naar 1,7 miljoen verpakkingen op jaarbasis. Dit product heeft de minste calorieën in het fritessauzen- en mayonaiseschap. Wel de smaak, niet de calorieën. Bovendien zien we dat de consument Friteslijn bijvoorbeeld ook vaker gebruikt in pokébowls, voor zelfgemaakte sladressings en voor een eiersalade. Twee jaar geleden hebben we het design gemoderniseerd; de verpakking doet nu nog meer recht aan de low-calorie propositie. Deze restyling heeft ons geholpen om verder te groeien.’

Welke andere producten hebben bijgedragen aan die groei?

Ek: ‘Ons Zero-assortiment, wat helemaal past in de huidige bewust genieten trend. We voeren al sinds 2021 de fritessaus Zero, sinds vorig jaar een ketchup Zero en volgende maand volgt de curry Zero. Die serie groeit flink jaar op jaar. En sinds 2019 voeren we ook een succesvolle serie dressings zonder toegevoegde suikers, dat sluit naadloos aan bij de low-calorie trend. We zien overigens dat de consument steeds meer ziet dat Remia Fritessaus een gezonder alternatief is voor mayonaise. Kortom, de consument maakt meer bewuste keuzes en wij zorgen met ons assortiment dat die keuzes aanwezig zijn in de winkel.’

Hoe gaat die samenwerking met de retail als jullie de ruimte krijgen?

Van Miltenburg: ‘Remia zorgt ervoor dat we elk jaar veel relevante introducties kunnen aanbieden. We houden continu de categorie in beweging. De retail ziet dat belang ook. De laatste jaren hebben we dan ook extra ruimte gekregen en hebben dat kunnen omzetten in categoriegroei. We hebben elkaar én de ruimte nodig om de categorie te kunnen laten groeien. Zo vinden we elkaar. Als je bijdraagt aan de groei krijg je ook eerder die ruimte.’

‘Remia is ons grootste merk en dat groeit flink, maar twee van onze andere merken, Yildriz en Gouda’s Glorie groeien nog harder. Yildriz is een belangrijke tweede speler geworden in het barbecue-segment. Gouda’s Glorie groeit naast de genoemde slasauzen ook heel mooi met de snacksauzen-serie.’

Ek: ‘Deze twee merken zijn een waardevol onderdeel van ons merken portfolio en spreken elk een andere doelgroep aan. Waar Yildriz de bbq-specialist is met een assortiment smaken van over de hele wereld, zijn de verrassende en meer spannende snacksauzen van Gouda’s Glorie meer gericht op jongeren.’

Welke teams binnen Remia hebben bijgedragen aan die groei?

Van Miltenburg: ‘Elke werknemer binnen Remia heeft een bijdrage hieraan geleverd. Van productontwikkeling en marketing die trends naar concrete producten vertalen en spraakmakende campagnes ontwikkelt, naar inkoop, planning en productie om het daadwerkelijk te realiseren, tot verkoop en levering aan de retailers.’

Ek: ‘Deze prijs is voor ons allemaal. Dat is wat deze trofee zo mooi maakt.’

Is Remia in staat dit groeitempo vol te houden?

Van Miltenburg: ‘Ja, daar zijn we van overtuigd.’

Ek: ‘Het is natuurlijk niet ineens een groei van alleen dit jaar. Dit is een groei die we jaar op jaar hebben opgebouwd. Dat is ook de kracht van onze visie en executie als familiebedrijf.’

Van Miltenburg: ‘Onze categorie heeft het best lastig gehad in de post-coronajaren, maar Remia is altijd een groeiende partij gebleven, we durven te ondernemen, durven risico te nemen, en we gaan volgend jaar gewoon door.’

Honderd jaar geleden is grondlegger Arie de Rooij gestart met Remia (de Rooij’s Elektrische Melangeer Inrichting Amersfoort). Hoe gaan jullie dit jubileum vieren?

Ek: ‘We gaan het vieren, zowel met de consument als met de retail en alle collega’s bij Remia. De aftrap in communicatie was een outdoor campagne in week 1 om iedereen welkom te heten in ons feestjaar en de verpakkingen met het 100 jaar feestlogo zijn binnenkort in te winkels te vinden. Onze verjaardag is in oktober, dus de meeste communicatie uitingen komen na de zomer. Onze retailpartners zijn al op de hoogte. Het is fantastisch dat deze prijs van Industributie samenvalt met ons feestjaar.’

Rising Stars In de nieuwe definitie van het Industributie-onderzoek zijn Rising Stars de merkleveranciers met een minimale omzet van 10 miljoen euro, die bij ten minste vier formules en twee inkoopkantoren ‘gelist’ zijn. Ze hebben een verkoopkantoor in Nederland en zijn niet genomineerd in een andere categorie in het onderzoek.

Dit artikel is gesponsord door Remia.