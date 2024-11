Gesponsord Consumenten willen betrouwbare duurzaamheidsclaims

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat een derde van de consumenten (33%) moeite heeft om betrouwbare, onafhankelijke keurmerken te onderscheiden van neplogo's en valse claims. Bijna de helft (43%) van de consumenten wil een verbod op misleidende logo's en nepkeurmerken, oftewel greenwashing. Daarnaast geeft de consument aan behoefte te hebben aan informatie over de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van keurmerken.

Een voorbeeld van zo’n betrouwbaar en onafhankelijk keurmerk is EU Ecolabel , het officiële Europese milieukeurmerk. Bedrijven kunnen betrouwbare duurzaamheidsclaims zetten op producten die met dit keurmerk gecertificeerd zijn.

Bewijs van duurzaamheid

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar duurzamere producten, maar raken verward door de grote hoeveelheid vage of ongefundeerde claims die op verpakkingen staan. ‘Consumenten hebben duidelijk behoefte aan producten en diensten met betrouwbare duurzaamheidsclaims,’ zegt Ineke Vlot. Vlot is programmamanager bij SMK, de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de beoordeling en certificering van EU Ecolabel-aanvragen.

Supermarkten kunnen hiermee transparant communiceren over hun gecertificeerde producten, zonder het risico van greenwashing”

‘Met producten die gecertificeerd zijn met het onafhankelijke EU Ecolabel, bied je consumenten een duurzamere keuze en kun je voldoen aan hun wens om de milieu-impact te verminderen . Het keurmerk bewijst dat een product of dienst daadwerkelijk duurzamer is. Supermarkten kunnen hiermee transparant communiceren over hun gecertificeerde producten, zonder het risico van greenwashing, en helpen consumenten zo om bewuste aankoopbeslissingen te nemen.’

Voorbereid op regelgeving

Met de nieuwe Europese regelgeving in zicht, worden ook retailers geconfronteerd met de complexiteit van verschillende (duurzaamheids)keurmerken. Richtlijnen zoals de Green Claims Directive zijn opgesteld om misleidende praktijken en greenwashing tegen te gaan en stellen strenge eisen aan duurzaamheidskeurmerken en -claims. Vlot licht toe: ‘Met het EU Ecolabel van de Europese Commissie ben je voorbereid op deze regelgeving. Het label toont aan dat jouw producten voldoen aan strenge milieueisen, zodat je claims daadwerkelijk gefundeerd zijn.’

Zo kun je als retailer via verschillende wegen je milieu-impact verminderen en vooroplopen in duurzaamheid”

Het keurmerk helpt retailers bovendien om inzicht te krijgen in welke producten milieuvriendelijker zijn, wat hen ondersteunt in het verduurzamen van hun assortiment. Retailers kunnen ook eigen producten laten certificeren . Naast bewust inkopen, kunnen zij dus voor producten die onder hun eigen merknaam op de markt worden gebracht het keurmerk aanvragen. ‘Zo kun je als retailer via verschillende wegen je milieu-impact verminderen en vooroplopen in duurzaamheid.’

Dit artikel is gesponsord door EU Ecolabel