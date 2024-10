Gesponsord Becel zet zich in voor borstkankeronderzoek

In oktober kleurt Nederland roze, een maand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. Dit jaar lanceert Flora Food Group Nederland, de producent van Becel, een Limited Edition roze verpakking om bewustzijn te creëren rondom borstkanker en het belang van zelfonderzoek. Deze speciale editie is een samenwerking met Pink Ribbon, de organisatie die zich inzet voor onderzoek en preventie van borstkanker.

Becel , een bekend margarinemerk van Flora Food Group – wereldwijd marktleider in plantaardige voeding en duurzaamheid – staat op tafel in één op de drie Nederlandse huishoudens. Dit brede bereik stelt het bedrijf in staat om belangrijke maatschappelijke thema’s onder de aandacht te brengen. ‘We willen niet alleen gezonde producten aanbieden, maar ook bijdragen aan maatschappelijke thema’s zoals borstkanker’, zegt Judith Hoogendoorn, marketing directeur van Flora Food Group Nederland.

De roze verpakking en Pink Ribbon

De keuze om in oktober een roze verpakking te lanceren, is weloverwogen. Borstkanker treft namelijk één op de zeven vrouwen in Nederland, en Pink Ribbon speelt een essentiële rol in het financieren van onderzoek en het vergroten van bewustzijn over deze ziekte. ‘Met de opvallende roze kleur van de Becel-kuip en de boodschap ‘Leer je borsten kennen’ willen we het gesprek over borstkanker aan de eettafel op gang brengen’, zegt Hoogendoorn. ‘Op zulke momenten worden vaak de meest betekenisvolle gesprekken gevoerd, en we hopen dat onze verpakking daaraan bijdraagt.’

Judith Hoogendoorn: 'Met deze actie willen we niet alleen aandacht vragen voor zelfonderzoek, maar ook het gesprek over borstkanker normaliseren.'

Naast de roze verpakking bevat de kuip ook een QR-code die consumenten naar een landingspagina van Pink Ribbon leidt. Hier vinden zij informatie over zelfonderzoek en de mogelijke signalen van borstkanker. Hoogendoorn: ‘Het doel is om zoveel mogelijk vrouwen bewust te maken van het belang van vroegtijdige ontdekking. Met deze actie willen we niet alleen aandacht vragen voor zelfonderzoek, maar ook het gesprek over borstkanker normaliseren.’

Ondersteuning van Pink Ribbon

De samenwerking tussen Becel en Pink Ribbon gaat verder dan alleen een verpakking. Gedurende de hele maand oktober loopt een nationale mediacampagne, inclusief online advertenties en out-of-home. Daarnaast zal Becel ook financieel bijdragen aan Pink Ribbon via een donatie.

Bij sommige retailers geven we roze veters weg bij aankoop van ons product”

Ook op de winkelvloer krijgt de actie volop aandacht. Becel werkt samen met diverse retailpartners om zowel het product als de boodschap zichtbaar te maken. ‘Bij sommige retailers geven we roze veters weg bij aankoop van ons product’, vertelt Maarten Wismans, head of trademarketing & category management bij Flora Food Group. ‘Andere winkels zetten ons product prominent in hun folders of kleuren de winkels roze. Op deze manier vragen we extra aandacht voor het onderwerp, en merken we dat het thema breed wordt omarmd door al onze klanten.’

Pink Ribbon Walk

Naast de roze verpakking en de mediacampagne nemen een aantal werknemers van Flora Food Group deel aan de Pink Ribbon Walk tijdens de Dam tot Damloop. ‘Deze gezamenlijke inzet toont hoe Becel en Upfield Nederland, door samen te werken met partners en de betrokkenheid van hun medewerkers, verder gaan dan alleen het product’, zegt Hoogendoorn. Met de slogan ‘Jij smeert, Becel doneert’ levert Becel niet alleen een bijdrage aan bewustwording, maar ook aan financiële steun voor belangrijk onderzoek naar borstkanker.

Dit artikel is gesponsord door Flora Food Group.