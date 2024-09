Gesponsord Shopopop: same-day delivery door buurtgenoten

Delen

Stel je voor: je boodschappen worden dezelfde dag nog bezorgd, niet door een anonieme koerier, maar door je eigen buurman of buurvrouw. 'Door gebruik te maken van de bestaande routes van particuliere bezorgers kunnen we de laatste kilometers flexibeler, duurzamer en socialer maken', zegt Sacha Buyck, countrymanager Benelux.

Antoine Cheul, mede-oprichter van Shopopop, raakte in 2014 in India gefascineerd door het dabbawala-bezorgsysteem. Maaltijdboxen worden bezorgd bij werkende mensen door deze mee te geven aan mensen in de trein of op de fiets. Cheul en mede-oprichter Johan Ricault zagen potentie om dit idee ook in het Westen toe te passen. Zo ontstond Shopopop : een platform waarbij mensen die toch al van A naar B reizen, iets voor een ander meenemen.

Shopopop maakt gebruikmaakt van bestaande verplaatsingen en voertuigen om boodschappen te bezorgen.

De grootste uitdaging in pakketbezorging ligt vaak in de ‘last-mile’, verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van broeikasgassen en 53% van de logistieke kosten. ‘Met onze oplossing, die gebruikmaakt van bestaande verplaatsingen en voertuigen, hoeven er geen extra vrachtwagens de weg op, wat zowel de ecologische impact als de bezorgkosten aanzienlijk vermindert’, legt Buyck uit. ‘Bovendien bevordert crowdshipping de sociale cohesie; waar een reguliere bezorger haast heeft, neemt een buur eerder de tijd voor een praatje.’

Schaalbaarheid

Tijdens de pandemie van 2020 kwam het concept van Shopopop in een stroomversnelling. ‘Voor supermarkten was Shopopop de perfecte oplossing om de explosieve vraag naar thuisbezorging aan te kunnen’, zegt Buyck. ‘Het was ondenkbaar om op korte termijn nieuwe distributiecentra te bouwen, maar met ons platform konden ze direct opschalen.’ Ook na de pandemie bleef de groei doorzetten. ‘Het bedrijf is nu volledig rendabel en financieel zelfstandig in Frankrijk, wat bewijst dat ons model duurzaam is. Recent hebben we onze 10 miljoenste levering gedaan, en de vraag blijft stijgen.’

De fluctuerende vraag naar thuisbezorging.

Die schaalbaarheid is ook essentieel om de wekelijkse pieken in vraag op te vangen. ‘Op maandag is de vraag naar thuisbezorging bijvoorbeeld dubbel zo groot als op woensdag’, legt Buyck uit. ‘Dit veroorzaakt kopzorgen voor retailers: of je beperkt het aantal leveringen, of je investeert in overcapaciteit om de pieken op te vangen. Wij bieden de oplossing door gebruik te maken van mensen die al onderweg zijn. Dit systeem is niet alleen flexibel, maar ook snel schaalbaar zonder extra kosten. Bovendien zijn er altijd genoeg mensen op de weg om de leveringen uit te voeren.’

Same-day delivery

Deze grote ‘community’ aan bezorgers, zoals Shopopop het zelf noemt, maakt ook same-day delivery mogelijk. ‘Voor de toekomst is dit een absolute must-have’, zegt Buyck. ‘De huidige generatie is zo gewend aan snelle bezorging dat supermarkten wel mee moeten gaan. In België werken we bijvoorbeeld samen met Carrefour, waar we via de app ‘Fast Delivery’ boodschappen binnen drie uur leveren. In Engeland wordt 60% van de online boodschappen dezelfde dag nog bezorgd. Het is dus niet de vraag of, maar wanneer een grote partij in Nederland volgt.’

Dit artikel is gesponsord door Shopopop.