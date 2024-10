Gesponsord Bakken met hét karamelmerk van Nederland

Van het favoriete iconische karamelsnoepje tot een recept voor karameldonuts op Instagram; Werther's Original, hét karamelmerk van Nederland, is veelzijdiger dan gedacht. Het bekende snoepmerk laat zien dat je met alle varianten thuis heel goed cakes, koekjes en andere lekkernijen kunt bakken. En dat is ook goed voor de supermarktondernemer.

Veel mensen kennen de tv-reclames van Werther’s Original nog. De vertederende beelden zijn onderdeel van het collectieve geheugen waardoor het iconische snoepje voor velen nog altijd zeer herkenbaar is. Met het authentieke karamelrecept veroverde Werther’s Original jaren geleden de Nederlandse markt en de harten van verschillende generaties. Nu, zo veel jaar na de succesvolle introductie, verbindt Werther’s Original nog steeds generaties in Nederland met karamelproducten voor iedereen en voor elk moment.

Werther’s, een merk van het Duitse familiebedrijf Storck, heeft het aanbod binnen en buiten het snoepschap i n de loop der jaren flink verbreed. Naast de klassieke Werther’s Original Roomsnoepjes, waar Nederlanders al bijna vijftig jaar bekend mee zijn, kunnen karamelliefhebbers tegenwoordig ook kiezen uit onder andere Soft Caramel, Caramel & Crème en Caramel Popcorn.

Dit is een zeer interessante activiteit voor de supermarktondernemer”

Bakken is populair

In deze tijd van het jaar trekken we allemaal weer wat meer naar elkaar toe. We gaan vaker bij elkaar op visite en zoeken elkaar vaker binnenshuis op om leuke dingen te ondernemen. Samen iets lekkers bakken is hier een goed voorbeeld van. “We zien dat bakken erg populair is, onder meer door Heel Holland Bakt, de coronaperiode en sociale media”, zegt Casper Roskam, senior productmanager Werther’s Original & Toffifee bij Storck. “Vaak duik je samen met familie of vrienden de keuken in, of duik je de keuken in om iets lekkers voor familie of vrienden te bakken. Daarom past bakken heel goed bij het merk; het verbindt verschillende generaties, net als Werther’s Original al jaren succesvol doet. Daarnaast willen we met het inspireren om te gaan bakken met onze producten laten zien dat Werther’s Original zoveel meer te bieden heeft dan enkel het bekende, harde snoepje.”

Recepten van influencers

Tijdens de campagne, die loopt van week 40 tot week 48, werkt het merk samen met vier influencers die actief zijn op Instagram en TikTok. Met deze samenwerkingen willen we een jongere generatie naar het merk trekken. Samen met Rutger Bakt, Laura’s Bakery, Uit de keuken van Fatima en Lynn van de Vorst heeft Werther’s bakrecepten ontwikkeld die de influencers delen via hun kanalen.

Zo heeft Rutger Bakt een post gemaakt over karameldonuts met glazuur van Werther’s Original Caramel & Crème-snoepjes. Op het kanaal van Laura’s Bakery is het recept van 'caramel thumbprint cookies' met Werther’s Original Soft Caramel-snoepjes te vinden en Uit de keuken van Fatima heeft Bananenbrood met Caramel & Crème gedeeld.

Kim van den Wittenboer en Casper Roskam van Storck zien veel potentie in de bakcampagne van Werther's Original.

Generaties bij elkaar brengen

Met de bakcampagne benadrukt Werther’s het sociale aspect van het merk, zegt Kim van den Wittenboer, junior marketeer bij Storck. “Werther’s Original is een merk dat generaties bij elkaar brengt. Hetzelfde geldt voor bakken. Denk bijvoorbeeld aan moeder en dochter die samen boodschappen doen en samen in de keuken iets lekkers gaan maken. Het inspireren van mensen om te gaan bakken past daarom heel goed bij het merk en bij hetgeen het merk voor staat: generaties verbinden met heerlijke karamelproducten voor elk moment”.

Beleving in de supermarkt

Om de beleving ook in de supermarkt over te brengen, organiseert Werther’s proefsessies op een aantal locaties. Van den Wittenboer: “Mensen kunnen cake pops proeven en we delen flyers met verschillende recepten uit op de winkelvloer. Na een succesvolle uitrol dit jaar willen we het bakken met Werther’s Original aankomend jaar nog grootser neerzetten.”

Boodschappenmandje vullen

Volgens junior trade marketeer Koen van der Sluis van Storck kunnen supermarkten profiteren van de campagne. “Natuurlijk is het fijn als onze producten meer worden verkocht, maar tegelijkertijd hebben ze ook andere ingrediënten nodig om te bakken. Daarom vullen ze het boodschappenmandje verder met onder andere bloem, eieren, melk en boter. En mensen die al regelmatig thuis bakken en nu een recept van Werther’s willen proberen, komen op hun beurt naar het snoepschap. Al met al is dit een zeer interessante activiteit voor de supermarktondernemer.”

Dit artikel is gesponsord door Werther’s Original .