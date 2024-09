Gesponsord Zeg het met merci op Nationale Bedankdag

Op weg naar zaterdag 21 september stimuleert Storck de Nederlandse consument om vrienden, kennissen en buren te bedanken voor de alledaagse kleine dingen. Die dag viert Storck met merci de vierde editie van de Nationale Bedankdag. Ook dit jaar zal dit voor een flinke opleving zorgen in het segment chocolade specialiteiten.

Nationale Bedankdag vindt elk jaar plaatst op 21 september, en dit jaar voor de vierde maal organiseert merci een campagne rondom Nationale Bedankdag .

In de wereld waarin wij leven waar alles onwijs snel gaat, vergeten we soms stil te staan bij momenten van dankbaarheid. merci vindt dat mensen elkaar meer mogen laten zien dat ze elkaar waarderen”, zegt Lisette Scholten, Senior Product Manager bij merci .

Het idee is om met een bedankje stil te staan bij alledaagse dingen, die we misschien wat al te vanzelfsprekend zijn gaan vinden, zoals het aannemen van pakketjes, de plantjes water geven, de voetbaltrainer... ‘We willen stimuleren om daar even de aandacht op te vestigen met een bedankje. Als merci voelen wij ons geroepen om mensen daartoe op te roepen. Dat is de kern waar merci voor staat.’

Wat hebben vorige edities laten zien?

Bas Brunt, Trade Marketing Manager: ‘Tot nu toe zijn alle edities een enorm succes geweest. Naast de aanzienlijke stijging in verkopen rond 21 september (50% meer voor merci), zien we ook dat mensen het hele jaar door vaker zijn gaan bedanken. We zien dat de omzet van merci sinds afgelopen bedankdag flink is toegenomen en uit verder onderzoek blijkt dat dit komt doordat dezelfde kopers vaker merci zijn gaan kopen. Oftewel, de merci-koper is vaker gaan bedanken.’

Scholten: ‘Bedanken heeft een positief effect op je welzijn; het maakt mensen blij, optimistisch en rustig. En het verbetert de relatie met je dierbaren. Ook daarom willen we mensen oproepen om vaker een bedankje te geven. Dus de ontvanger wordt er blij van, maar ook degene die zijn dankbaarheid uitspreekt. Het maakt je een gelukkiger mens, wetenschappelijk bewezen!’

Wat maakt merci zo geschikt als bedankje?

Scholten: De kracht van een doosje merci zit 'm natuurlijk allereerst in de naam "merci", waarmee je meteen aan degene die je het geeft laat weten wat je wil zeggen. Bijna iedereen kent het merk. Daarnaast is merci is er eigenlijk voor elke gelegenheid. En met allerlei verschillende smaken zit er altijd wel iets lekkers bij voor iedereen. En dat Nederlanders het lekker vinden, blijkt wel, want in Nederland eten we gemiddeld 12 reepjes per persoon per jaar. Dat is elke maand wel een reepje.

Brunt: ‘Gezien de successen van voorgaande jaren, brengen we Nationale Bedankdag ook dit jaar weer groots onder de aandacht. Het is een belangrijk moment in onze activatiekalender geworden. De campagne loopt in de weken 35 tot en met 40. Er komt een grote multimediacampagne, waarbij onder andere TV, radio, online advertising en social media worden ingezet. Op de winkelvloer zorgen we voor extra zichtbaarheid en confrontatie met schapmaterialen en displays. merci heeft gedurende de campagneperiode speciale verpakkingen met verschillende covers voor de consument om uit te kiezen, zoals “Topper”, Kanjer”, “Superhero” en nog meer. Zo kan de gever zijn bedankje nog persoonlijker maken.

Scholten: ‘We hebben daarnaast samenwerkingen met onze ambassadeurs, die onder andere de Nationale Bedankdag onder de aandacht brengen onder hun volgers. Dit is een vaste groep influencers die merci onder de aandacht brengt op social media. Deze ambassadeurs zijn enorm belangrijk voor ons merk, omdat zij met een persoonlijke touch onze boodschap kunnen uitdragen. Ze bedanken meerdere keren per jaar mensen uit hun eigen omgeving, en zette merci zo op een persoonlijke manier op de voorgrond.’

‘Het geven van een bedankje is een klein gebaar, maar heeft een groots effect! Dus waar wacht je nog op, wie bedank jij vandaag?’

Dit artikel is gesponsord door Storck.