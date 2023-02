Oma’s Soep kant-en-klaar maaltijden op nummer 8 in Intro Top 20

Oma’s Soep is bekend van de verse soepen naar authentiek recept van oma. In 2022 zijn daar de kant-en-klaar maaltijden bijgekomen. Albert Heijn gaf Oma’s Soep een kans om direct met vier maaltijden in 600 winkels te lanceren. Die lancering deed het opvallend goed, getuige de achtste plek in de door onderzoeksbureau IRI opgestelde Intro Top 20.

Met een omzet van totaal 3,5 miljoen euro op Oma’s maaltijden in 2022, staat de in week 9 van vorig jaar gelanceerde innovatie tussen de grote A-merken. Daar staat oprichter en mede-eigenaar Max Kranendijk van Oma’s Soep wel van te kijken. ‘De maaltijden hebben een verse en ambachtelijke uitstraling en een goede smaak. De koper heeft bij consumptie het gevoel alsof hij of zij zelf heeft gekookt of in een restaurant zit te eten. Dat krijgen we vaak te horen en is natuurlijk een groot compliment,’ vindt Kranendijk.

Populairste gerechten

Oma’s Rendang, Oma’s Indiase Curry (vegetarisch) en Oma’s Stoofpotje met suddervlees en Oma’s Mexicaanse Stoof zijn de vier gerechten van Oma’s Soep die voor het succes hebben gezorgd. Oma’s Rendang loopt het hardst. De maaltijden van hoog niveau worden vooral gekocht door de belangrijkste doelgroep: mensen met een druk bestaan die voor convenience gaan.

Oma’s Rendang is één van de maaltijden die voor het succes van Oma's Soep hebben gezorgd.

De populaire rendang is gemaakt van Indonesisch stoofvlees en heeft urenlang opgestaan zodat het zeer mals is geworden. De sajoer boontjes en de verstopte groenten in de rijst zorgen voor de vitamines en daarmee een voedzame maaltijd.

Kant-en-klaar maaltijden met een verhaal

‘We leveren zowel bij de soepen als maaltijden producten met een verhaal als het gaat om impact en duurzaamheid’, legt Kranendijk verder uit. ‘Al het rundvlees dat verwerkt is in onze maaltijden, heeft minimaal twee Beter Leven Sterren. Het komt van koeien die rondlopen in Nederlandse natuurgebieden. Daarnaast zitten onze soepen en maaltijden vol met verse groentes en kruiden en zorgen wij ervoor dat mensen gezonde maaltijden eten. Met een Nutri-Score van minimaal B.’

Ons doel is om verder uit te breiden naar andere supermarktketens

Oma’s Soep kant-en-klaar maaltijden is dus gelanceerd bij Albert Heijn en sinds kort vinden ze ook de weg naar de consument via de bezorgers van Gorillas, Getir en Flink. ‘Ons doel is om de komende jaren verder uit te breiden met onze bestaande partners en ook naar andere supermarktketens’, laat Max Kranendijk weten. Daarnaast breidt Oma’s Soep haar assortiment binnenkort uit met een heerlijke Tikka Masala en Roti. Beide wederom populaire internationale gerechten, die veel tijd kosten om zelf te maken.

Eenzame ouderen

Als het gaat om impact, heeft Oma’s Soep een heel bijzondere troef in handen. De opbrengsten worden namelijk gebruikt om eenzame ouderen op te vrolijken. Ten minste 50 procent van de winst van Oma’s Soep wordt gedoneerd aan de daarvoor opgerichte Stichting Oma’s Soep. ‘We merken dat de kopers van onze soepen en maaltijden dat heel bijzonder vinden. In eerste instantie weten ze niet altijd dat het zo werkt, maar als ze erachter komen en de maaltijden bevallen goed, zijn ze vaker geneigd tot herhaalaankopen vanwege dit goede doel’, weet Kranendijk.

Eenzaamheid onder ouderen is een groot en groeiend probleem. Bijna de helft van alle ouderen in Nederland (1,4 miljoen mensen) voelt zich regelmatig eenzaam. De verwachting is dat het aantal ouderen de komende 20 jaar zal verdubbelen.

Stichting Oma’s Soep organiseert wekelijks activiteiten om eenzaamheid bij senioren tegen te gaan.

Samen koken

Stichting Oma’s Soep organiseert in verschillende steden door het hele land wekelijks activiteiten waar jong en oud worden samengebracht om eenzaamheid van senioren tegen te gaan. Jonge vrijwilligers, vaak studenten, en eenzame ouderen gaan samen aan de slag in de keuken om maaltijden te bereiden. Er wordt tijdens de kooksessies vaak gekookt met overgebleven groenten die anders weggegooid zouden worden.

‘Eenzaamheid onder ouderen bestrijden is onze missie’, zegt een bevlogen Kranendijk. ‘Wij koken wekelijks in tal van steden.’ Aanleiding om hiermee te beginnen was een uitspraak van Max’ oma Grootje.

Op kerstavond 2016 maakte zij haar vertrouwde bouillonsoep en vertelde ze dat ze zich soms wat eenzaam voelt. Ze wilde graag vaker samen soep maken. Het zette Kranendijk aan het denken. Uiteindelijk leidde het tot de oprichting van Oma’s Soep, dat ook Soep aan Huis dagen organiseert.

Soep aan Huis dagen

Het team van de sociale onderneming bereikt een grote groep kwetsbare ouderen. Dat gaat met behulp van lokale huisartsen, fysio’s, supermarkten en vele andere supporters. Wekelijks brengen ze pakketjes vol met soep, een motiverend kaartje en een verrassing aan huis bij ouderen. De Soep aan Huis dag worden wekelijks vanuit vaste locaties georganiseerd en deelname duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

