Campina introduceert Campina Plantaardig

‘Als Campina luisteren we naar de behoefte van de consument’, vertelt Diana den Heijer, Brand Manager Campina , ‘en kijken we hoe we producten kunnen maken die daar zo goed mogelijk op aansluiten. We zijn een merk met een sterke kern in zuivel, maar bewegen ook mee met de veranderende behoefte van de consument. Al 43 procent van de consumenten varieert tussen zuivel en plantaardig. Met de introductie van plantaardige producten bieden we nu variatie voor de consument met goede producten in beide categorieën.’

Een logische stap

De introductie van Campina Plantaardig is een logische, vertelt Marlies van der Meulen, Trade Marketing Manager Campina en Mona. ‘We zien duidelijk dat consumenten steeds vaker variëren met plantaardige producten, vooral tijdens het ontbijtmoment. En dat past natuurlijk goed bij de sterke focus op het ontbijtmoment van Campina. Onze kennis en expertise op het gebied van voeding stelt ons in staat om goede en lekkere plantaardige producten te ontwikkelen.’

We zien duidelijk dat consumenten steeds vaker variëren met plantaardige producten

Verrijking van het plantaardige segment

Vanaf week acht stromen de plantaardige Campina-varianten retail breed de schappen in. ‘Ook onze retail klanten stonden direct open voor Campina Plantaardig’, vertelt ze. ‘Zij zien eveneens een sterk groeiende behoefte onder consumenten aan plantaardige producten en een belangrijke rol weggelegd voor grote Nederlandse merken zoals wij, om het plantaardige segment te verrijken. Met promoties en activaties op maat gaan we onze plantaardige drinks dan ook samen goed in de kijker spelen. Op de fysieke winkelvloer en via e-commerce.’

Als merk geeft Campina dit nog eens een extra boost met een 360 graden campagne. ‘Zowel op televisie als online, in print en op de winkelvloer zal Campina Plantaardig goed zichtbaar zijn. Met sampling en acties gaan we zoveel mogelijk Nederlanders overtuigen van Campina Plantaardig.’

Volle smaak

Proeven is namelijk echt geloven, reageert Van der Meulen. ‘We hebben er hard aan gewerkt om alle drie de varianten een volle smaak te geven en een fijne structuur.’ Uitgebreide consumententests wijzen uit dat dit gelukt is, vervolgt ze enthousiast, ‘en dat respondenten de producten vaker willen gebruiken. De drinks zijn goed verwerkbaar in verschillende eet- en drinkmomenten, krijgen we terug.’

De perfecte schuimlaag

De soja- en haverdrink zijn heerlijk door een ontbijtje, legt Den Heijer uit. ‘In een smoothie, om mee te koken of natuurlijk gewoon uit een glas. Barista haver geeft een mooie schuimlaag voor een lekkere haver cappuccino of -macchiato.’

Qua voedingswaarden zoekt Campina altijd naar de juiste balans tussen smaak, de beste ingrediënten en ook een goede voedingswaarde, vervolgt ze. ‘Alle Campina Plantaardige drinks bevatten calcium, vitamine B2, B12 en D. Daarnaast is de Campina sojadrink rijk aan eiwit, en is aan de Campina haverdrink erwteneiwit toegevoegd. Maar liefst 87 procent van de respondenten vindt een plantaardige range dan ook goed passen bij het Campina-merk.’

Voorsprong in smaak en structuur

Met veel kennis en expertise op het gebied van voeding is Campina in staat om goede plantaardige producten te maken, vertelt de Brand Manager. ‘Met de kennis en slagkracht van moederbedrijf FrieslandCampina achter ons des te meer. Deze kennis en expertise kunnen we goed doorvertalen naar plantaardige producten, zodat ook deze lekker zijn en goed van structuur.’

Met plantaardige producten gemaakt met soja en haver zijn we nu echt een merk voor iedereen

‘Kijk hiervoor ook naar de succesvolle introducties van Friesche Vlag Barista Haver en Chocomel Plantaardig . Innovaties die de weg naar veel fysieke en online boodschappenmandjes goed wisten te vinden, door die juiste combinatie van smaak, voedingswaarde en kwaliteit.’

‘Als Campina-merk zijn we heel trots op de ontwikkeling van Campina Plantaardig’, besluiten Den Heijer en Van der Meulen. Met de plantaardige producten gemaakt met soja en haver zijn we nu echt een merk voor iedereen!’

Dit artikel is gesponsord door FrieslandCampina.