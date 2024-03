Gesponsord Riedel lanceert nieuwe categorie­visie en houdt hiermee de categorie fruitdranken betaalbaar

Riedel, marktleider in fruitdranken, komt met een volledig vernieuwde visie op de categorie en lanceert vijf nieuwe proposities voor de merken Appelsientje, DubbelFrisss en CoolBest. Het recent ontwikkelde assortiment bestaat uit innovatieve recepturen die zich onderscheiden door frisse smaken, minder suiker en aantrekkelijke consumentenprijzen.

De vertrouwde 100% pure sappen van Riedel blijven vanzelfsprekend onderdeel van het Riedel assortiment. Maar het grootste deel van het assortiment wordt volledig gemoderniseerd.

Bas Boswinkel, algemeen directeur van Riedel: ‘De nu aangekondigde introducties zijn het sluitstuk van een operatie die een jaar geleden is ingezet met als doel om de categorie weer te laten groeien. Wij zagen als marktleider de categorie jaar na jaar dalen, onder meer door discussies rondom suiker, prijsstijgingen, inflatie en – recentelijk – door een moeilijk uit te leggen en omstreden

belastingverhoging op dranken. Daarom hebben we besloten om in te zetten op rigoureuze veranderingen met de introductie van nieuwe, verantwoorde proposities die niet alleen heel lekker zijn maar die de categorie fruitdranken ook voor iedereen bereikbaar houden.’

Waarom is bereikbaarheid juist in 2024 zo belangrijk voor de categorie fruitdranken?

Commercieel directeur Retail Leonie Kortleve legt uit: ‘In de afgelopen jaren kregen sapfabrikanten te maken met een uitzonderlijke combinatie van externe factoren die sappen onbetaalbaar dreigden te maken: hoge inflatie, verdubbeling van de grondstofprijzen en natuurlijk de verbruiksbelasting op sappen die begin dit jaar steeg van bijna 9 cent tot ruim 26 cent per liter.’

We willen waarborgen dat de consument altijd over de mogelijkheid blijft beschikken om van een lekkere fruitdrank te kunnen genieten”

Chantal Singels, commercieel directeur Out-of-Home vult aan: ‘We hebben over de afgelopen jaren gezien dat de betaalbaarheid van de categorie echt een aanzienlijke impact heeft op het aantal gebruiksmomenten binnen- en buitenshuis. Of, anders gezegd, dat mensen minder sappen drinken omdat deze onbetaalbaar worden. We willen waarborgen dat de consument altijd over de mogelijkheid blijft beschikken om van een lekkere fruitdrank te kunnen genieten.’

Als fabrikant hebben jullie veel ambities voor de categorie. Hoe gaan jullie deze verwezenlijken?

Boswinkel: ‘We hebben, onder andere door toevoeging van merken als Healthy People en Maaza, de afgelopen jaren hard gewerkt aan de versteviging van de volledige Riedel portfolio. Die is inmiddels in 7 van de 10 Nederlandse keuken- of koelkasten te vinden. Neem onze topmerken Appelsientje, DubbelFrisss en CoolBest die op jaarbasis goed zijn voor ruim 109 miljoen liter. We zijn marktleider geworden door onze heerlijke, vaak vernieuwende dranken. Dat is waarom we in onze categorie het initiatief nemen en besloten hebben om niet alleen te focussen op prijsverhoging, maar vooral op volume- en dus categoriegroei, zodat onze fruitdranken voor iedereen bereikbaar blijven.’

Kortleve vult aan: ‘We hebben er bewust voor gekozen om het assortiment van onze populaire merken Appelsientje, DubbelFrisss en CoolBest zo snel mogelijk uit te breiden met betaalbare varianten, waarbij de vertrouwde pure sappen natuurlijk wel gewoon breed beschikbaar blijven. Concreet komt het erop neer dat bij Appelsientje van de 21 verschillende literpakken met 100% fruitsap die momenteel tussen de € 2,69 en € 3,29 kosten, er dertien uit het assortiment worden gehaald. Op de vrijgekomen plek komen acht betaalbare Fruitdrink varianten voor € 1,99, en drie water/ fruitcombinaties Frisfruit voor€ 1,79. Op dezelfde ruimte bieden we zo voor iedereen betaalbare en lekkere initiatieven.’

De vraag dringt zich op hoe economisch verantwoord dit is…

Boswinkel: ‘Door een lager fruitpercentage besparen we bij de Fruitdrinks op de grondstofkosten en door het toevoegen van een vleugje zuivel maken we het product voller en romiger. Ja, met lagere procentuele marges, maar door de verwachte volumestijging denken wij in ieder geval in absolute zin op hetzelfde resultaat uit te komen. En misschien zelfs wel een stukje hoger.’

Wordt deze nieuwe benadering doorgetrokken naar merken als DubbelFrisss en CoolBest?

Singels: ‘Ook DubbelFrisss komt met een compleet nieuwe range die aan het 1kcal en reguliere assortiment wordt toegevoegd, namelijk DubbelFrisss Boost. DubbelFrisss Boost is eveneens voorzien van een vleugje zuivel. De combinatie van de bekende dubbele fruitcombinaties en een vleugje zuivel zorgt voor een fruitige, ronde en volle smaak. Deze range is verkrijgbaar in vijf verrassende smaken, met een aantrekkelijke consumentenadviesprijs van €1,99 voor een verpakking van 1,5 liter. Met CoolBest hebben we de ambitie om ook het gekoelde schap in prijs bereikbaarder te maken. Nieuw is CoolBest FruitDrink, in vijf herkenbare varianten en een consumentenadviesprijs die onder de twee euro blijft.’

We zijn bijzonder trots op de introductie van CoolBest FruitSplash, een heerlijke frisse fruitdrank van bronwater met tot 35% sap”

‘We zijn bijzonder trots op de introductie van CoolBest FruitSplash, een heerlijke frisse fruitdrank van bronwater met tot 35% sap. Boordevol smaak, maar toch laagcalorisch. Het FruitSplash-concept is straks verkrijgbaar in drie varianten. Tenslotte komt CoolBest met een volledig vernieuwd FruitOntbijt assortiment, waarin de bekende sterkhouders worden voorzien van een vleugje zuivel voor een volle ronde smaak, aangevuld door twee nieuwe smaakcombinaties kiwi & banaan en perzik & banaan met een heerlijke yoghurt twist.’

Dat zijn nieuwe initiatieven. Hoe kijken jullie terug op dit bijzondere traject?

Singels: ‘Met veel trots hoe iedereen het maximale heeft gegeven om dit te realiseren. Deze nieuwe koers van Riedel is gerealiseerd dankzij een enorme inspanning van de mensen in de fabriek, onze productontwikkelaars en het commerciële team.’ Leonie Kortleve vult aan: ‘Onze retailpartners zijn ook bijzonder enthousiast over onze vernieuwingen. Niet alleen spelen we in op de behoefte aan fruitsappen met minder suiker, door een range met een vleugje zuivel te introduceren zijn we ook in staat om de sapcategorie nog lekkerder te maken en voor iedereen bereikbaar te houden.’

Het nieuwe assortiment van Riedel is vanaf week 9 in alle grote supermarktketens in Nederland verkrijgbaar.

Dit artikel is gesponsord door Riedel.