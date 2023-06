Bloemenzee: Neersteken Antoneta in AH trilt na in supermarktbranche

DEN HAAG - Het fatale steekincident bij een vestiging van Albert Heijn in Den Haag trilt na in de supermarktbranche.

De ruimte voor de supermarkt aan de Turfstraat in Den Haag veranderde afgelopen week in een bloemenzee. Het doodsteken van de 36-jarige, uit Roemenië afkomstige, Antoneta Gjokja, in de Albert Heijn heeft duidelijk talloze mensen diep geroerd. Omroep West bericht dat het interne condoleanceregister voor Antoneta al talloze keren is ondertekend. ' We zijn diep getroffen door de gebeurtenis', schrijft de supermarkt. 'Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega van de bakkerijafdeling.' Het condoleanceregister wordt later aan de familie overhandigd.

Naast bloemenzee ook vlag halfstok en overlijdensadvertentie

Foto: Distrifood

Behalve met de bloemenzee en kransen, wordt de overleden medewerker ook op andere plekken geëerd. Albert Heijn heeft bij het hoofdkantoor, verschillende dc's en een aantal filialen de vlag halfstok gehangen om Gjokja te gedenken. Ook verscheen afgelopen zaterdag, onder meer in dagblad De Telegraaf, een overlijdensadvertentie van de marktleider ter herinnering aan het 36-jarige slachtoffer. 'We zijn diep geschokt en verslagen. Door een afschuwelijke gebeurtenis is onze gewaardeerde collega van de bakkerijafdeling aan de Turfmarkt in Den Haag overleden. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die haar liefhad', zo valt in de advertentie te lezen namens alle collega's van Albert Heijn. De vlaggen blijven halfmast tot de begrafenis van de medewerker,die in ieder geval sinds 2017 in Den Haag werkte.

Foto: ANP

Werknemers mochten zelf weten of ze weer aan het werk gingen

Het fatae steekincident bij de Haagse Albert Heijn-supermarkt vond afgelopen dinsdagochtend vroeg plaats. In de dagen daarna bleef de supermarkt gesloten. Toen deze de deuren weer opende, mochten werknemers van de supermarkt zelf kiezen of ze weer aan het werk wilden. Bij de bloemenzee voor de deur van de supermarkt staat ook een krans namens alle collega's. Intussen groeit de onrust over het feit dat de dader in staat was om dinsdag in de winkel te zijn om de 36-jarige Antoneta neer te steken. Vermoedelijk handelde hij in een psychose.

Foto: ANP

Dader blijft voorlopig in hechtenis zitten

De 56-jarige Jamel L. werd dinsdagochtend al snel opgepakt. Justitie besloot eind vorige week dat de verdachte voorlopig in hechtenis blijft zitten. Via onder meer dagblad De Telegraaf lekte informatie over de man uit. De op de Antillen geboren verdachte heeft minimaal acht veroordelingen op zijn naam in drie landen. Het gaat daarbij onder meer om een poging tot doodslag, een aanslag op een politieman, afpersing, mishandeling, een ernstige steekpartij en bedreiging. Hij werd eerder deze maand in Rotterdam nog veroordeeld wegens het bedreigen van gemeentepersoneel. Omdat de straf gelijk was aan de lengte van het voorarrest kwam de man direct weer op vrije voeten.

Foto: ANP

Nederland wees tbs-behandeling voor verdachte van de hand

De misdaad in de Haagse Albert Heijn had terugblikkend makkelijk voorkomen kunnen worden. Jamel L. werd in 2018 op Curaçao veroordeeld tot tbs. Omdat het eiland zelf niet beschikt over een tbs-kliniek werd aan Nederland gevraagd de straf over te nemen. Dat werd door toenmalig minister Sander Dekker echter afgewezen. ANP beschikt over documenten dat de hoge kosten een belangrijke reden waren om dit af te wijzen. Volgens justitie maakt perspectief op terugkeer in de maatschappij onderdeel uit van iedere tbs-behandeling. Omdat de man dat op Curaçao zou moeten doen, werd het verzoek in Nederland afgewezen.

Foto: ANP

Minister reageerde in een brief op het dodelijke steekincident

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming reageert in een Kamerbrief op het dodelijke steekincident bij de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag. 'Ik ben diep geschokt door deze trieste gebeurtenis. Ik leef mee met de familie en nabestaanden van het dodelijk slachtoffer. Deze gebeurtenis heeft ook een grote weerslag op het personeel van de Albert Heijn. In gedachten ben ik ook bij hen.' Hij gaat in deze brief ook in op de zaak zelf . Weerwind schrijft dat de zaak dusdanig veel maatschappelijk impact heeft om af te wijken van de standaard om geen mededelingen te doen over lopende strafrechtelijke onderzoeken. Hij gaat daarbij onder meer in op het verhaal dat de dader op Curaçao tbs kreeg opgelegd. 'Een verzoek in 2018 om de tenuitvoerlegging van deze maatregel over te nemen en in Nederland uit te voeren is door de toenmalig minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker, VVD, red.) afgewezen. De huidige minister schrijft dat meer informatie is opgevraagd bij de overheid op Curaçao. Weerwind gaat niet dieper in op de reden van de weigering.